Phản ứng ngọt ngào giữa Song Hye Kyo và "người tình màn ảnh" kém 11 tuổi

Dân trí Bức ảnh sánh đôi của Song Hye Kyo và "đàn em" Jang Ki Yong, bạn diễn của cô trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng "Now We Are Breaking Up", đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc "bùng nổ".

Hành động ngả đầu tựa vai tình cảm của cặp đôi trong bức hình khiến fan tò mò. Trong ảnh, Jang Ki Yong đặt tay lên vai đàn chị và nghiêng đầu về phía cô. Song Hye Kyo rạng rỡ và khá thoải mái trước cử chỉ thân thiết của đàn em.

Song Hye Kyo đẹp đôi và thân thiết với "người tình màn ảnh" kém 11 tuổi - Jang Ki Yong.

Ngoài cái khoác vai tình tứ mà Jang Ki Young dành cho đàn chị, cộng đồng mạng còn tập trung vào vòng eo nhỏ xíu của mỹ nhân mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn. Dù sánh đôi với đàn em kém 11 tuổi nhưng Song Hye Kyo trông rất trẻ trung và đẹp đôi bên Jang Ki Young.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bởi phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với màn ảnh nhỏ sau gần 3 năm nghỉ ngơi và gần 2 năm sau thông báo ly hôn gây sốc. Phim khởi quay từ mùa hè vừa rồi và sẽ chính thức lên sóng từ ngày 12/11 tới.

Dàn diễn viên đáng chờ đợi của "Now, We Are Breaking Up".

Ngày 30/10, ê kíp của Now, We Are Breaking Up đã tung ra hình ảnh mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong tại một sự kiện ăn mừng chiến thắng của bộ phim. Ngay lập tức, hình ảnh này đã chiếm sóng mạng xã hội xứ Hàn và đứng đầu top tìm kiếm trên Naver của Hàn Quốc.

Sau khi công khi ly hôn nam diễn viên Song Joong Ki, Song Hye Kyo sống kín tiếng và chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân. Cô cũng thừa nhận bản thân đang tận hưởng cuộc sống độc thân, dành thời gian chăm sóc bản thân, gần gũi mẹ ruột và chăm chút những chú cún cưng.

Cũng trong ngày 31/10, ê kíp thực hiện bộ phim Now, We Are Breaking Up cũng hé lộ poster ngọt ngào của phim. Trong ảnh, hai nhân vật chính do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong nhìn nhau tình tứ. Phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp tình nhân chênh nhau 11 tuổi khiến fan rất chờ đợi.

Phản ứng ngọt ngào và đáng chờ đợi của Song Hye Kyo bên đàn em kém tuổi Jang Ki Yong.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một nhà thiết kế cá tính, mạnh mẽ và độc lập. Trong một số hình ảnh được hé lộ về phim, Song Hye Kyo hiện lên với phong cách sành điệu và trẻ trung. Jang Ki Yong vào vai một nhiếp ảnh gia thời trang Yoon Jae Kook năng động và phải lòng "đàn chị" khó tính.

Phía sau cuộc sống bận rộn và một sự nghiệp rực rỡ, nhân vật của Song Hye Kyo mang theo ám ảnh về tổn thương trong tình yêu. Sự xuất hiện của chàng nhiếp ảnh gia kém tuổi khiến thế giới riêng tư của cô bị đảo lộn. Tình yêu của họ đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và dần chữa lành những tổn thương tinh thần.

Jang Ki Young không phải là người tình màn ảnh kém tuổi đầu tiên của Song Hye Kyo. Cách đây 3 năm, cô từng vào vai tình nhân với nam diễn viên Park Bo Gum kém 12 tuổi trong phim Gặp gỡ (Encounter). Theo đánh giá của người hâm mộ, Jang Ki Yong trong Now, We Are Breaking Up đẹp đôi với Song Hye Kyo hơn.

Now, We Are Breaking Up được hoàn tất cách đây vài tháng để nam chính Jang Ki Yong lên đường nhập ngũ.

Ngoài hai tên tuổi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, Now, We Are Breaking Up còn có sự góp mặt của dàn sao Hàn Kim Joo Hyun, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo... đặc biệt là hai ca sĩ đình đám Sehun (EXO) và Yura (Girl's Day's). Trong phim, mỹ nam Sehun sẽ thể hiện nhân vật Hwang Chi Hyung, nhà thiết kế và là con trai CEO công ty. Còn Yura vào vai Hye Rin, một ngôi sao mạng xã hội.

Khác với phần lớn phim truyền hình Hàn Quốc được thực hiện trong thời gian qua, Now, We Are Breaking Up được hoàn thành toàn bộ trước khi chiếu, ghi hình sẵn buổi họp báo giới thiệu phim để nam chính Jang Ki Yong nhập ngũ hồi cuối tháng 8 vừa rồi.

Song Hye Kyo chuẩn thần thái "chị đẹp" và thành đạt trong "Now, We Are Breaking Up".

Hơn đàn em tới 11 tuổi nhưng Song Hye Kyo và Jang Ki Yong không bị chênh lệch quá mức khi vào vai tình nhân.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới.

Trailer giới thiệu phim "Now, We Are Breaking Up"

Mi Vân

Theo Pop/Instagram