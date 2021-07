Cao chưa đến 160 cm, Song Hye Kyo vẫn biết "hack dáng" đỉnh cao

Năm 2021, sau vài năm nghỉ ngơi, Song Hye Kyo đang bận rộn với dự án phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up". Bạn diễn của cô trong phim là nam diễn viên kém 11 tuổi - Jang Ki Yong. Anh sẽ nhập ngũ vào ngày 23/8 tới sau khi quá trình quay bộ phim kết thúc.