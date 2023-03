Phản ứng không ngờ của Xuân Bắc khi đi công tác về thấy cá Koi chết hết

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Bắc đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi vừa đi công tác về thì phát hiện bể cá Koi đắt tiền mình nuôi đã chết hết. "Thủ phạm" không ai khác chính là hai con trai của anh.

Được biết, giá thành của một chú cá Koi trên thị trường dao động từ 200.000 - hơn 1 triệu đồng, thậm chí đắt hơn tùy thuộc vào kích thước và dòng cá, chưa tính các khoản chi phí nguyên vật liệu và tiểu cảnh. Nhìn vào quy mô bể cá và số lượng cá Koi, có thể thấy Xuân Bắc đã đầu tư số tiền không nhỏ.

Biểu cảm của Xuân Bắc khi vừa đi công tác về và phát hiện bể cá Koi chết hết (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Trong bể cá chết hết. (Đi công tác mấy hôm). Hỏi con trai nó bảo... tốn điện, con tắt bơm!", nam danh hài chú thích hài hước.

Chia sẻ của Xuân Bắc nhận được nhiều bình luận hài hước của bạn bè và người hâm mộ.

Khi người quen hỏi: "Bạn Bi hả Bắc?", danh hài cho biết: "Thằng anh bác ơi. Mà chính xác là hai anh em nó liên thủ". Trước bình luận khác: "Xin chia buồn với anh và cho em gửi lời chúc bình an đến mấy nhóc nhà anh luôn ạ...", Xuân Bắc đã hài hước đáp: "Chỉ bố nó là không bình an thôi" như một cách cho biết các con không hề bị trách phạt nặng và hoàn toàn bình an. "Nam Tào" Xuân Bắc còn tếu táo: "Anh đang đề nghị khen thưởng" vì các con có ý thức tiết kiệm điện.

NSƯT Xuân Bắc và 2 con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có thể thấy, dù rất tiếc vì đàn cá Koi bị chết sạch nhưng nam danh hài vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hóm hỉnh thường thấy. Phản ứng này của anh khiến nhiều phụ huynh nể phục.

Từ trước tới nay, Xuân Bắc nổi tiếng là ông bố dạy con tâm lý và giàu lý lẽ. Nam danh hài dành nhiều thời gian để trò chuyện và đối đáp cùng con. Khi anh cùng con trai - Bi Béo tham gia chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế! đã chiếm được tình cảm của khán giả.

Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ và hưởng ứng. Theo tiết lộ của Xuân Bắc, ở nhà, hai cậu con trai sẽ phụ mẹ làm việc nhà và được trả tiền. Bù lại nếu mắc lỗi hoặc cãi lời cha mẹ thì sẽ bị phạt tiền. Số tiền này sẽ được vợ Xuân Bắc trả tiền rõ ràng sau mỗi ngày công.

Hài hước, vui vẻ là thế nhưng anh cũng nhận mình là ông bố nghiêm khắc. "Tôi là người khá nghiêm khắc và cực đoan trong việc dạy con, tôi phản đối những ý kiến rằng dạy con mà không dùng đến roi vọt...

Các cụ xưa nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ở phương Tây có thể họ rất ít đánh con cái, nhưng luật pháp họ khác. Họ có môi trường trật tự xã hội rất tốt, anh không nuôi con anh thì xã hội nuôi, còn xã hội mình anh không nuôi con anh, thì không ai nuôi cả. Vì vậy, bản thân mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hội phải tốt, ông bố bà mẹ phải có trách nhiệm trước hết với con cái của mình".