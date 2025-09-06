Phan Thị Mơ hé lộ tuổi thơ khó khăn, hạnh phúc khi xây được nhà cho bố mẹ

Bảy năm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật. Gần đây, cô gây chú ý khi giành quán quân Cười xuyên Việt, tích cực tham gia đóng phim...

Phan Thị Mơ chia sẻ, cô có xuất phát điểm trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, cô đã không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại.

Vừa qua, người đẹp có dịp trở về quê nhà Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) để tham dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy). Tại đây, cô vui mừng khi được gặp các thầy cô, đồng thời dành tặng 100 phần quà và tiền mặt hỗ trợ những hoàn cảnh vượt khó trong học tập.

Phan Thị Mơ trong chuyến về thăm trường (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phan Thị Mơ nói, nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ, cô bồi hồi nhớ về thời thơ ấu của mình. Người đẹp kể, thời điểm đó, gia đình cô đối diện với không ít khó khăn về mặt tài chính. Là một người con, cô hiểu được những vất vả của đấng sinh thành và tự nhủ bản thân không chỉ học tập tốt mà còn giúp ba mẹ trong công việc nhà.

Cô chia sẻ: “Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Tôi luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, tôi đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã.

Niềm hạnh phúc hiện tại của tôi là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái nhỏ. Hơn nữa, tôi tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào về mình”.

Phan Thị Mơ cùng gia đình phát quà cho người dân ở quê (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dịp lễ 2/9, Phan Thị Mơ cũng dành thời gian về thăm gia đình, chuẩn bị các phần quà là nhu yếu phẩm để dành tặng người dân tại quê nhà. Với cô, những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với danh hiệu, với khán giả mà còn là cách cô lan toả những giá trị tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Ở tuổi 35, Phan Thị Mơ chọn tận hưởng cuộc sống độc thân. Cuối năm 2023, cô gây chú ý khi xây nhà cho bố mẹ ở quê nhà Tiền Giang, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Người đẹp tiết lộ, bố mẹ cũng khá lo lắng cho cô, mong cô sớm lập gia đình, có con cái để nương tựa khi về già. Tuy nhiên, cô cảm thấy bản thân lại không giỏi chuyện... kiếm chồng.