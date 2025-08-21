Phan Hoàng Thu diện áo dài giữa không khí Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Với vóc dáng cân đối cùng gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin trong bộ ảnh mới thực hiện, Phan Hoàng Thu toát lên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Phan Hoàng Thu gây ấn tượng khi khéo léo phối áo dài với vòng ngọc trai tinh tế, với điểm nhấn là chiếc khăn đỏ và quạt in hình cờ đỏ sao vàng. Sự kết hợp ấy không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nền nã của cô, mà còn thể hiện tinh thần hưởng ứng ngày Quốc khánh 2/9, hòa mình vào không khí tự hào của cả dân tộc.

Phan Hoàng Thu duyên dáng trong tà áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đẹp cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vì vậy với tôi, từng góc phố, hàng cây đều gắn với những kỷ niệm đặc biệt. Khi phố phường rực rỡ cờ hoa, tôi muốn lưu giữ hình ảnh của mình trong tà áo dài - quốc phục của phụ nữ Việt Nam - giữa bối cảnh ấy.

Bộ ảnh vừa là cách để tôi thể hiện tình yêu dành cho nơi mình sinh ra, vừa mang ý nghĩa giúp tôi hòa chung nhịp đập với niềm tự hào dân tộc trong dịp Quốc khánh”.

Không chỉ chọn cột cờ Hà Nội làm điểm nhấn, người đẹp còn chọn nhiều góc phố rực rỡ cờ hoa, chợ Đồng Xuân, làm bối cảnh chụp ảnh.

“Trong không khí rộn ràng cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, tôi tin rằng nhiều người sẽ có cảm giác tự hào, biết ơn giống như tôi. Cảm xúc ấy tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa thế hệ trẻ chúng tôi với những người đi trước, giúp tôi càng trân trọng giá trị tự do, độc lập hôm nay”, Phan Hoàng Thu nói.

Người đẹp lưu lại khoảnh khắc Hà Nội rực rỡ cờ hoa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Phan Hoàng Thu cũng tiết lộ rằng, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông ngoại của cô là một chiến sĩ kiên trung, từng bị giam giữ dài ngày tại nhà tù Côn Đảo.

Nhắc đến ông, ánh mắt Phan Hoàng Thu ánh lên niềm tự hào: “Mỗi lần đến Côn Đảo, chúng tôi đều tới thăm các di tích, bảo tàng tại đây. Khi nhìn lại những tấm ảnh tư liệu của ông và các đồng đội, tôi lại thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với cộng đồng, với đất nước".

Người đẹp mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có cả chính bản thân cô, không chỉ dừng lại ở niềm tự hào khi hát Quốc ca hay khoác áo dài, mà còn biết biến tình yêu nước thành hành động cụ thể: Học tập nghiêm túc, lao động hết mình và cống hiến cho cộng đồng.

Vào mỗi dịp Quốc khánh, Phan Hoàng Thu chia sẻ, lòng cô luôn trào dâng niềm biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước (Ảnh: Nhân vât cung cấp).

Theo cô, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại, tự hỏi mình đã làm được gì để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Với tâm niệm đó, Phan Hoàng Thu luôn nỗ lực trau dồi bản thân.

Phan Hoàng Thu (SN 1990), bắt đầu sự nghiệp người mẫu với nhiều giải thưởng như: Giải vàng Ngôi sao tương lai 2012, top 8 Siêu mẫu châu Á 2013 và Hoa hậu Đông Nam Á 2014.

Cô từng đảm nhiệm vai trò MC nhiều chương trình, đặc biệt là chuyên mục Thực phẩm bẩn hay sạch trên kênh ANTV.