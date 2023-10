Trang phục màu gì đang là mốt trên thế giới?

Màu be là hình ảnh đại diện cho sự cổ điển và tối giản. Màu be có sự đa dạng sắc thái, từ màu của cát đến nâu vàng, đều rất thanh lịch. Quần áo màu be là lựa chọn hoàn hảo cho công thức phối đồ mùa thu - đông với ưu điểm dễ mặc, dễ kết hợp phụ kiện hay giày dép (Ảnh: Max Mara, Michael Kors).