Phạm Băng Băng vướng nghi vấn hẹn hò đạo diễn “Trò chơi con mực”

Theo truyền thông Trung Quốc, hai nghệ sĩ cùng xuất hiện tại lễ trao giải Asian Film Awards lần thứ 19 vào giữa tháng 3. Tại sự kiện, họ được ghi nhận có nhiều tương tác thân mật, trò chuyện thoải mái.

Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn chủ động tương tác trên mạng xã hội, bày tỏ sự ủng hộ với các dự án của đạo diễn Hwang Dong Hyuk. Nữ diễn viên cho biết hai người từng gặp gỡ riêng và có sự đồng điệu trong tư duy sáng tạo.

Một số nguồn tin thậm chí cho rằng, cô có thể trở thành “nàng thơ” mới của đạo diễn Hàn Quốc và tham gia dự án sắp tới mang tên KO Club. Tuy nhiên, phía Phạm Băng Băng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nổi tiếng toàn cầu nhờ thành công của bộ phim truyền hình Trò chơi con mực. Theo tiết lộ từ ê-kíp, dự án KO Club được đạo diễn Hwang ấp ủ ngay sau thành công của bộ phim Trò chơi con mực. Kịch bản đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên.

Quá trình phát triển dự án từng bị trì hoãn do đạo diễn tập trung vào các dự án hợp tác với nền tảng Netflix. Dù vậy, ông nhiều lần bày tỏ mong muốn hiện thực hóa ý tưởng mang màu sắc u tối này.

KO Club được lấy cảm hứng từ một bài luận của nhà văn Italy - Umberto Eco, xoay quanh xung đột thế hệ trong xã hội hiện đại. Tác phẩm đẩy vấn đề đến mức cực đoan khi đặt vào bối cảnh trong tương lai gần. Khi đó, giới trẻ phải chịu áp lực kinh tế và gánh nặng dân số già. Tuy nhiên, thế hệ lớn tuổi không chấp nhận bị loại bỏ mà phản kháng, biến câu chuyện thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa các thế hệ.

Theo chia sẻ của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, bộ phim sẽ khai thác những vấn đề nhạy cảm như gánh nặng lương hưu, bất bình đẳng tài sản và chênh lệch quyền lực chính trị.

Đáng chú ý, ông Hwang cho biết KO Club có thể vượt qua Trò chơi con mực về mức độ bạo lực và tính gây tranh cãi. Sau khi hoàn tất khâu tuyển chọn diễn viên, dự án dự kiến khởi quay vào mùa xuân năm 2027.

Khác với Trò chơi con mực phát hành trên nền tảng trực tuyến, KO Club được định hướng ra rạp, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận khán giả của đạo diễn Hwang Dong Hyuk.

Phạm Băng Băng từng là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, đồng thời được xem là một trong những nhan sắc nổi bật của châu Á trên trường quốc tế. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” nhờ mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, thần thái sang trọng cùng những bộ trang phục được đầu tư công phu.

Trong nhiều năm, Phạm Băng Băng liên tục được truyền thông và khán giả bình chọn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn điều hành các công ty giải trí và có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực thời trang tại châu Á.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, nữ diễn viên gần như vắng bóng tại các sự kiện điện ảnh lớn ở Trung Quốc đại lục. Cô vướng vào bê bối trốn thuế và bị xử phạt khoảng 130 triệu USD. Sau sự việc, sự nghiệp của Phạm Băng Băng tại thị trường trong nước bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nữ diễn viên từng thừa nhận rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi không còn cơ hội đóng phim tại Trung Quốc. Trước thực tế đó, cô dần chuyển hướng hoạt động sang thị trường quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội mới.

Về đời tư, Phạm Băng Băng khá kín tiếng. Sau khi chia tay nam diễn viên Lý Thần vào năm 2019, cô hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Năm 2022, cô từng vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Quách Nham Phong nhưng sau đó xác nhận đang độc thân.

Hiện, người đẹp tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh. Trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao của Hoàn Châu cách cách chia sẻ mong muốn xây dựng gia đình nhưng cho biết sẽ chỉ mở lòng khi gặp được người phù hợp.