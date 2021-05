Oscar 2021: Chiến thắng thuyết phục của điện ảnh châu Á

Lễ trao giải Oscar 2021 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của bộ phim Nomadland của đạo diễn Chloe Zhao với tổng cộng 3 giải trong số 6 đề cử. Bộ phim đứng đầu về đề cử tại Oscar 2021 - Mank chỉ nhận được 2 trong số 10 đề cử, cùng số lượng giải thưởng với Soul, Sound of Metal và The Father.

"Nomadland" của nữ đạo diễn Chloe Zhao nhận tới 3 giải trong số 6 đề cử tại Oscar 2021.

Hai nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh nhất tại lễ trao giải năm nay là đạo diễn người Trung Quốc - Chloe Zhao với hai chiến thắng quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất. Ngoài ra, ngôi sao kỳ cựu người Hàn Quốc - Youn Yuh-jung cũng trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Oscar với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm 2021.

Bộ phim Nomadland của đạo diễn người Trung Quốc - Chloe Zhao đã nhận giải Phim truyện xuất sắc. Đây là giải thưởng quan trọng thứ hai của nữ đạo diễn tài năng người Trung Quốc. Trước đó, cô được vinh danh trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

"Nomadland" của đạo diễn người Trung Quốc - Chloe Zhao đã nhận giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2021.

Nomadland kể về cuộc sống của một bộ phận người du cư tại Mỹ. Trước khi giành giải tại Oscar 2021, phim đã chiến thắng tại Quả cầu vàng 2021, LHP Venice 2020 và LHP quốc tế Toronto 2020. Năm nay chưa đầy 40 tuổi và sinh ra tại Trung Quốc, Chloe Zhao đang "làm mưa làm gió" trên thị trường điện ảnh quốc tế. Gần đây, nữ đạo diễn người Trung Quốc - Chloe Zhao còn nhận được đề nghị tham gia siêu phẩm Eternals cùng Marvel Cinematic Universe, dự kiến phát hành vào tháng 11/2021.

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về ngôi sao kỳ cựu Anthony Hopkins với vai diễn người cha già trong bộ phim The Father. Đây là kết quả trái với dự đoán của số đông bởi trước lễ trao giải, nhiều người cho rằng, chiến thắng sẽ thuộc về cố nghệ sĩ - Chadwick Boseman. Trước chiến thắng tại Oscar 2021, Anthony đã có chiến thắng bất ngờ tại BAFTA.

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về ngôi sao kỳ cựu Anthony Hopkins với vai diễn người cha già trong bộ phim "The Father".

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Frances McDormand trong Nomadland và đưa tổng số giải thưởng của bộ phim này lên tới 4 trong số 6 đề cử tại Oscar 2021.Trong phim, Frances McDormand là người phụ nữ trung niên tên là Fern mạnh mẽ và đầy nghị lực. Sau khi giành tượng vàng Oscar, McDormand đã có tới ba chiến thắng ở hạng mục danh giá này, và chỉ còn xếp sau huyền thoại Katharine Hepburn về số lần giành giải.

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Frances McDormand trong "Nomadland".

Giải thưởng kịch bản gốc xuất sắc tại Oscar 2021 đã được trao cho bộ phim Promising Young Woman. Phim điện ảnh hài do Emerald Fennell đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm biên kịch và nữ diễn viên Carey Mulligan đảm nhiệm vai nữ chính. Phim xoay quanh hành tình báo thù của một phụ nữ về cái chết của người bạn thân vốn từng là nạn nhân của quấy rối tình dục.

Giải thưởng kịch bản gốc xuất sắc tại Oscar 2021 đã được trao cho bộ phim Promising Young Woman.

Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, với nhiều lời khen ngợi cho phần kịch bản, chỉ đạo cũng như phần diễn xuất của Carey Mulligan. Phim nhận được 5 đề cử, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Carey Mulligan tại Oscar 2021. Tác phẩm được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh xếp vào danh sách 10 phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2020.

Bộ phim dẫn đầu đề cử tại Oscar 2021 - Mank đã giành giải Thiết kế sản xuất xuất sắc và Quay phim xuất sắc. Đây là bộ phim thuộc thể loại chính kịch, kể về nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz và những trận chiến của ông với đạo diễn Orson Welles trong quá trình hoàn thành kịch bản tác phẩm nổi tiếng Citizen Kane (1941). Phim cũng miêu tả về cuộc chiến nội tâm của Herman J. Hiện, phim mới chỉ nhận được 2 giải trong tổng cộng 10 đề cử tại Oscar năm nay.

"Mank" đã giành giải Thiết kế sản xuất xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại Oscar 2021.

Bộ phim âm nhạc Sound of Metal đã được trao giải Biên tập phim hay nhất sau khi qua mặt những bộ phim có mặt trong hạng mục này gồm The Father, Nomadland, Promising Young Woman và The Trial of the Chicago 7. Ca khúc Fight for You trong Judas and the Black Messia đã giành giải Ca khúc trong phim hay nhất tại Oscar 2021. Đây là giải thưởng thứ 2 trong số 6 đề cử của Judas and the Black Messiah tại Oscar 2021.

Ca khúc "Fight For You" giành giải Oscar 2021

Kết quả giải thưởng Oscar 2021: Phim truyện điện ảnh xuất sắc: Nomadland Đạo diễn xuất sắc: Chlóe Zhao với Nomadland Nam diễn viên chính xuất sắc: Anthony Hopkins trong The Father Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand trong Nomadland Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Youn Yuh-jung trong Minari Kịch bản chuyển thể xuất sắc: The Father Kịch bản gốc xuất sắc: Promising Young Woman Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc: Fight for You trong Judas and the Black Messiah Nhạc nền trong phim xuất sắc: Soul Biên tập phim xuất sắc: Sound of Metal Quay phim xuất sắc: Mank Hóa trang và làm tóc xuất sắc: Ma Rainey's Black Bottom Thiết kế sản xuất xuất sắc: Mank Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Tenet Âm thanh xuất sắc: Sound of Metal Thiết kế phục trang xuất sắc: Ma Rainey's Black Bottom Phim hoạt hình xuất sắc: Soul (Pixar) Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: If Anything Happens I Love You (Netflix) Phim quốc tế xuất sắc: Another Round (Đan Mạch) Phim tài liệu xuất sắc: My Octopus Teacher (Netflix) Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Colette (Time Travel Unlimited) Phim ngắn xuất sắc: Two Distant Strangers

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trước lễ trao giải Oscar 2021, giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh-jung với vai diễn trong bộ phim Minari. Cùng hạng mục tranh cử này với bà có Maria Bakalova của Borat Subsequent Moviefilm, Glenn Close của Hillbilly Elegy, Olivia Colman của The Father và Amanda Seyfried của Mank.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2021 đã được trao nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh-jung với vai diễn trong bộ phim "Minari".

Nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh-jung (trái) trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar.

Ngôi sao kỳ cựu của Hàn Quốc Youn Yuh-jung hạnh phúc khi chụp hình cùng Brad Pitt sau lễ trao giải Oscar 2021.

Bộ phim Minari là một cuốn tự truyện kể về quá trình trưởng thành của một nhân vật tên Chung, thành viên của một gia đình người Hàn nhập cư vào Mỹ trong những năm 80. Phim giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc - Youn Yuh-jung nhận đề cử và chiến thắng tại Oscar ở tuổi 74.

Bà Youn Yuh-jung gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ những năm 60 của thế kỷ trước. Bà nghỉ đóng phim một thời gian trước khi quay lại vào những năm 80. Bà góp mặt trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Hàn Quốc. Trước khi giành giải Oscar, bà từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn như SAGs, giải thưởng điện ảnh Anh và được đề cử tại giải Critics' Choice Movie Award.

"Tenet" nhận giải Kỹ xảo nghệ thuật xuất sắc nhất tại Oscar 2021.

Giải thưởng kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2021 đã thuộc về bộ phim Tenet. Cũng được đề cử trong hạng mục này còn có Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan. Tenet thuộc phim giả tưởng hành động ra mắt vào năm 2020 của đạo diễn Christopher Nolan và là một sản phẩm hợp tác của điện ảnh Anh - Mỹ. Phim là câu chuyện về một điệp viên bí mật học cách điều khiển dòng thời gian nhằm ngăn chặn sự tấn công từ tương lai hủy hoại toàn thế giới hiện tại.

Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc đã xướng tên nam diễn viên da màu Daniel Kaluuya với diễn xuất trong bộ phim Judas and the Black Messiah. Daniel Kaluuya, sinh năm 1989, là một diễn viên người Anh. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn là một cậu bé tuổi teen với những dòng phim truyền hình dài tập của Anh.

Kaluuya bắt đầu nổi tiếng khi đảm nhiệm vai Bingham "Bing" Madsen trong tập phim Black Mirror của show Fifteen Million Merits. Năm 2017, Kaluuya được giới chuyên môn đánh giá xuất sắc khi tham gia bộ phim Get Out và giành luôn đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar. Năm 2018, anh tiếp tục gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên trong Black Panther.

Daniel Kaluuya nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2021.

Trước lễ trao giải Oscar 2021, Daniel Kaluuya đã thâu tóm nhiều giải thưởng điện ảnh khác gồm gồm Quả cầu Vàng, BAFTA, SAG và được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng này. Có mặt cùng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng Daniel còn có Sacha Baron Cohen trong The Trial of the Chicago 7, Leslie Odom Jr. trong One Night in Miami, Paul Raci trong Sound of Metal, Lakeith Stanfield trong Judas and the Black Messiah.

Bộ phim Two Distant Strangers đã giành giải Phim ngắn xuất sắc. Bộ phim xoay quanh một thanh niên da đen bị mắc vào vòng lặp thời gian, hàng ngày phải gặp một cảnh sát da trắng. Trong hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc, bộ phim If Anything Happens I Love You đã giành chiến thắng.

"Sound of Metal" nhận giải Âm thanh xuất sắc nhất tại Oscar 2021.

Bộ phim hoạt hình Soul giành chiến thắng trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar năm nay khi vượt qua Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Wolfwalkers - Tomm Moore. Soul có sự góp giọng của Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Richard Ayoade, Phylicia Rashad, Donnell Rawlings, Questlove, và Angela Bassett. Chuyện phim xoay quanh một giáo viên dạy nhạc tại một trường trung học tên là Joe Gardner. Anh đang nỗ lực tìm kiếm lại sự hợp nhất giữa linh hồn và thể xác của mình sau khi chúng bị tách làm đôi, ngay trước quyết định nghỉ dạy để trở thành một nghệ sĩ nhạc jazz của Joe. Phim được làm gần 4 năm và ra mắt chính lần đầu vào tháng 10 năm ngoái.

Bộ phim hoạt hình "Soul" giành chiến thắng trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar năm nay.

Giải thưởng Âm thanh xuất sắc của Oscar 2021 đã thuộc về bộ phim âm nhạc Sound of Metal. Đây là chiến thắng xứng đáng khi bộ phim có những yêu cầu đặc biệt về âm thanh và đã được dự đoán trước thềm lễ trao giải.

Trong hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc, chiến thắng đã gọi tên tác phẩm Ma Rainey's Black Bottom. Bộ phim này cũng giành luôn giải thưởng Hóa trang và làm tóc xuất sắc. Như vậy, hai nghệ sĩ Mia Neal và Jamika Wilson là những người da đen đầu tiên được tôn vinh ở hạng mục này.

Bộ phim Another Round đã giành giải Phim quốc tế xuất sắc như dự đoán của nhiều người. Tác phẩm của điện ảnh Đan Mạch kể câu chuyện một nhóm giáo viên thực hiện thử nghiệm kỳ lạ với đồ uống có cồn, để rồi nhận nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa.

Bộ phim "Ma Rainey's Black Bottom" nhận hai giải Thiết kế phục trang xuất sắc và Hóa trang - làm tóc xuất sắc.

Giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc được trao cho The Father. Phim xoay quanh một ông lão (Anthony Hopkins đóng) bị chứng mất trí nhớ, nhưng luôn từ chối sự giúp đỡ từ con gái. Căn bệnh khiến ông hoài nghi về những người thân yêu. Đây được giới chuyên môn đánh giá là một phim giàu tính nhân văn và nêu cao giá trị tình thân.

Giải thưởng Kịch bản gốc xuất sắc đã thuộc về Emerald Fennell với Promising Young Woman. Bộ phim nói về số phận của người phụ nữ. Nữ diễn viên Carey Mulligan vào vai cô sinh viên Cassandra và tương lai của cô bị hủy hoại bởi một bi kịch trong quá khứ. Cô đã quyết định báo thù.