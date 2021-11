Ông bầu giàu có Simon Cowell tình tứ hôn bạn gái kém 18 tuổi

Dân trí Ông bầu nổi tiếng nước Anh Simon Cowell, 62 tuổi đẹp đôi bên bạn gái Lauren Silverman, 44 tuổi dự sự kiện ở London ngày 12/11.

Ông bầu nổi tiếng của làng giải trí xứ sương mù Simon Cowell và bạn gái kém 18 tuổi Lauren Silverman đã cùng tham dự một sự kiện từ thiện diễn ra ở London, Anh quốc ngày 12/11.

Simon Cowell - người tạo ra show truyền hình ăn khách The X Factor trông trẻ hơn tuổi khi diện bộ vest xanh tím than dự sự kiện. Bạn gái của ông, Lauren Silverman, 44 tuổi diện bộ váy đen sang trọng và tinh tế kết hợp với nữ trang kim cương.

Simon Cowell và Lauren Silverman dự sự kiện từ thiện tại Anh.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện từ thiện, Simon Cowell và Lauren Silverman trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ và những nụ hôn ngọt ngào. Cặp tình nhân nổi tiếng hẹn hò từ năm 2013 và có với nhau một cậu con trai nhỏ năm nay 7 tuổi. Trước khi hẹn hò với Lauren Silverman, Simon Cowell chưa từng kết hôn và cũng chưa từng lên chức cha.

Simon Cowell sở hữu khối tài sản ước chừng 500 triệu USD và là doanh nhân kiêm giám đốc điều hành công ty thu âm. Ông đã làm giám khảo cho loạt cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Anh như Pop Idol (2001-2003), The X Factor Anh và Britain's Got Talent cũng như các cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Mỹ như American Idol, The X Factor US và America's Got Talent. Cowell là người sáng lập và là chủ sở hữu duy nhất của công ty giải trí Syco của Anh.

Năm 2004 và 2010, tạp chí Time đã vinh danh Cowell là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm 2008, tờ The Daily Telegraph xếp ông đứng thứ sáu trong danh sách 100 người quyền lực nhất trong văn hóa Anh. Cũng trong năm đó, ông nhận được giải thưởng đặc biệt tại lễ trao giải truyền hình quốc gia. Cowell còn nhận giải BAFTA vì đóng góp xuất sắc cho ngành giải trí và cho sự phát triển tài năng mới. Năm 2018, ông nhận được một ngôi sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Simon Cowell từng hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng nước Anh trong quá khứ nhưng ông chưa từng có ý định kết hôn hay sinh con. Năm 2013, Cowell bắt đầu hẹn hò với Lauren Silverman. Vào tháng 7 năm 2013, chồng của Silverman và bạn thân của Simon Cowell, Andrew Silverman đã đệ đơn ly hôn vợ với lý do vợ ngoại tình và chỉ đích danh Cowell là "đồng phạm".

Tin tức về việc Silverman và Cowell hẹn hò trong khi Lauren Silverman chưa ly dị chồng lan rộng và sau đó, Silverman lên tiếng rằng hôn nhân của cô thật ra đã rạn vỡ từ lâu còn Simon Cowell cũng thừa nhận chuyện tình cảm của mình.

Vào tháng 8 năm 2013, Silvermans giải quyết vụ ly hôn của họ ngoài tòa án cho phép Cowell tránh bị gọi là nhân chứng trong vụ hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau đó cô sinh con trai Eric - kết quả tình yêu với Simon Cowell vào tháng 2/2014.

Làm cha khi đã ngoại ngũ tuần, Simon Cowell thừa nhận ông không tự tay chăm con quá nhiều do bận công việc. Thời gian qua, vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Simon Cowell ở nhà với con nhiều hơn và ông chia sẻ: "Chúng tôi giống như những người bạn tốt nhất. Đó là điều tích cực nhất đối với tôi trong đại dịch".

Simon Cowell cũng thừa nhận, ông muốn cậu con trai cưng nối nghiệp bố khi trưởng thành. "Eric là bản sao của tôi. Tôi đang khuyến khích con trai tham gia làng giải trí".

Vĩnh Ngọc

Theo DM