Nữ thần sắc đẹp xứ Hàn hé lộ bí quyết giữ thanh xuân, có hôn nhân trong mơ

Han Ga In là diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô đã góp mặt trong rất nhiều phim ăn khách những năm 2000 như Lối sống sai lầm, Gã tồi, Lớp học kiến trúc 101, bom tấn cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời. Cùng Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Han Ga In trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn.

Han Ga In là ngôi sao thế hệ 8X xinh đẹp của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Sina).

Năm 2005, cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon và tập trung nhiều hơn cho gia đình. Sau khi lập gia đình, cô ít đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện hay ấn phẩm thời trang.

Hiện tại, Han Ga In có cuộc sống hạnh phúc, yên bình bên chồng và hai đứa con. Tuy nhiên, nhan sắc cuốn hút của Han Ga In vẫn giúp cô nổi tiếng. Nữ diễn viên 42 tuổi được nhiều người ngợi khen vì làn da căng mịn, không xuất hiện vết tích của thời gian, vóc dáng thon gọn dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Mới đây, ngọc nữ xứ Hàn đã chia sẻ bí quyết gìn giữ vóc dáng trong cuộc trò chuyện cùng chương trình Europe Outside Your Tent: France. Han Ga In nói: "Tôi thường không ăn mì. Có lẽ cả đời tôi mới chỉ ăn khoảng 10 gói. Đó là thói quen từ khi còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ thèm ăn món đó. Tôi cũng chỉ uống 4 lon coca trong đời thôi".

Han Ga In sở hữu chiếc mũi tự nhiên đẹp hoàn hảo và khiến nhiều người mơ ước (Ảnh: Naver).

Tiết lộ của Han Ga In khiến hội chị em tham gia chương trình kinh ngạc. Nữ diễn viên 42 tuổi cho biết thêm, cô là người quan tâm với sức khỏe nên luôn cố gắng duy trì những thói quen tốt như tập thể dục đều đặn, ăn đồ lành mạnh, không dùng quá nhiều đường và luôn giữ tinh thần vui vẻ.

Cuộc hôn nhân gần 20 năm viên mãn bên người bạn đời cùng nghề

Không chỉ được ngợi ca là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, Han Ga In còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình trong mơ với "ông xã". Nhiều năm qua, Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp đôi vàng, gia đình mẫu mực của làng giải trí Hàn Quốc. Đã kết hôn gần 20 năm nhưng họ vẫn tình cảm như ngày mới yêu.

Han Ga In và chồng có gần 20 năm kết hôn (Ảnh: Sina).

Yeon Jung Hoon từng hé lộ về chuyện tình của anh và bà xã trong chương trình 1 Night 2 Days. Yeon Jung Hoon và Han Ga In yêu nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Khăn tay vàng (năm 2003). Yeon Jung Hoon thú nhận, trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh không nghĩ Han Ga In sẽ trở thành vợ của mình.

"Lần đầu tiên gặp Han Ga In, tôi không có suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, mọi chuyện trở nên tốt hơn. Tôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên", anh nói. Yeon Jung Hoon cho biết, anh không bị nhan sắc của vợ chinh phục trong thời gian mới quen biết dù khi đó, cô đã là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn.

Yeon Jung Hoon tiết lộ, chính tính cách và thái độ làm việc chuyên nghiệp của Han Ga In là điều khiến anh bị chinh phục. Anh không dám tỏ tình trực tiếp, mà chỉ dám thổ lộ qua điện thoại với Han Ga In. Câu đầu tiên Han Ga In đáp lại lời tỏ tình của Yeon Jung Hoon là: "Sao anh lại gọi muộn như vậy?" và Yeon Jung Hoon thành thật giải thích: "Vì anh đã phải suy nghĩ rất nhiều".

Họ về chung một nhà vào năm 2005 khi Han Ga In mới 23 tuổi và Yeon Jung Hoon 27 tuổi. Độ tuổi kết hôn khá trẻ khiến mối tình của họ từng bị công chúng nghi ngờ.

Sau 11 năm bên nhau, năm 2016, Han Ga In mới sinh con gái đầu lòng sau nhiều nỗ lực mang thai. Trước đó, Han Ga In từng bị sảy thai và thừa nhận khó khăn trong việc mang bầu. Năm 2019, họ đón tiếp con trai. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Han Ga In rất hạnh phúc, bình yên.

Hình ảnh mới nhất của Han Ga In ở tuổi 42 (Ảnh: Naver).

Yeon Jung Joon luôn tự hào và biết ơn khi nhắc đến "bà xã". Anh cho biết, vợ chấp nhận hi sinh sự nghiệp, chăm sóc gia đình để anh yên tâm làm việc. Nhờ sự khích lệ của vợ, anh tham gia nhiều phim truyền hình, các chương trình truyền hình thực tế và được khán giả yêu mến.

Yeon Jung Hoon khẳng định, anh là người đàn ông của gia đình và luôn muốn dành thời gian bên vợ con. Tài tử xứ Hàn kể rằng, anh vẫn giữ thói quen tặng hoa cho vợ vào những dịp đặc biệt dù họ kết hôn đã lâu. "Có một số loại hoa, tôi thường mua tặng vợ. Đến giờ, bọn trẻ hiểu rằng nếu tôi mua hoa về nhà thì đó là một ngày đặc biệt", anh nói.

Nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh xứ Hàn tự hào hé lộ về cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ: "Chồng tôi luôn nói, tôi là người đáng sợ nhất. Khi tôi hỏi anh tại sao, chồng tôi nói: "Em là người rất khó có thể làm hài lòng". Tôi có thói quen lên kế hoạch chi tiết, cụ thể cho mọi việc nhưng chồng tôi trái ngược.

Chồng tôi chỉ thích nằm dài mỗi ngày. Tôi không thể chịu được điều đó và sẽ nổi giận với anh ấy. Khi ra ngoài cùng nhau, tôi luôn di chuyển trước và phải chờ anh ấy. Trong khi chồng tôi luôn đủng đỉnh, tôi lúc nào cũng vội vã".

Trong làng giải trí đầy những cạm bẫy và chuyện tình chóng vánh, mối tình của Han Ga In và Yeon Jung Hoon trở thành của hiếm và được công chúng ngưỡng mộ. Mỹ nhân xứ kim chi cho biết, để gìn giữ hôn nhân, sự thấu hiểu và trân trọng bạn đời là điều rất quan trọng.