Nữ sinh ngành luật đăng quang hoa hậu hé lộ những thay đổi sau 1 năm

Trương Thùy Trang sinh năm 2000 tại TPHCM. Cô đăng quang cuộc thi Miss Celebrity Vietnam 2024 (Hoa hậu Siêu sao Việt Nam) khi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TPHCM.

Sau khi đăng quang, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss & Mister Celebrity International 2024, vào đến top 15 và đoạt giải Best Voice to the World (Hoa hậu truyền cảm hứng).

Hoa hậu Trương Thùy Trang và Nam vương Đoàn Bảo Ân (Ảnh: Ban tổ chức).

Thời gian qua, Trương Thùy Trang xuất hiện trong một số sự kiện giải trí, được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Mới đây, Trương Thùy Trang gây chú ý khi góp mặt tại sự kiện khởi động cuộc thi nhan sắc trong năm.

Người đẹp diện thiết kế màu trắng thanh thoát với phần chiết eo và xẻ tà gợi cảm. Cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và trưởng thành sau 1 năm đảm nhận cương vị hoa hậu.

Sở hữu chiều cao 1,72m, với số đo 3 vòng là 84-64-94cm, Trương Thùy Trang ghi điểm bởi chọn trang phục phù hợp lẫn phong thái trả lời phỏng vấn tự tin khi xuất hiện tại sự kiện.

Sắp tới cô sẽ đảm nhận vai trò giám khảo tại Ms International Global Vietnam 2025 - cuộc thi nhan sắc quốc tế dành cho những người phụ nữ trưởng thành, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp phép.

Cuộc thi diễn ra vào tháng 6 tại các địa điểm văn hóa, lịch sử của Đồng Nai, góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống, nghệ thuật hiện đại và tinh thần nhân văn đến bạn bè quốc tế.

Với Miss & Mister Celebrity Vietnam 2025, Trương Thùy Trang hy vọng, cô gái kế nhiệm mình sẽ trở thành đại sứ truyền cảm hứng, mang hình ảnh người trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế tại đấu trường Miss & Mister Celebrity International 2025.

Năm nay, Miss & Mister Celebrity International 2025 hướng đến mục đích bảo vệ môi trường, đề cao sự đa dạng, bình đẳng và chấm dứt mọi định kiến. Mùa giải thứ 2 sẽ diễn ra tại Campuchia. Năm ngoái, hai đại diện của Việt Nam dừng chân top 15 và top 5 cùng các giải phụ trên sân nhà.