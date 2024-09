Nữ người mẫu cao 1,80m lập kỷ lục một năm trình diễn đến 89 show thời trang

Yilan Hua là một trong những người mẫu thế hệ mới hàng đầu đến từ Trung Quốc, bên cạnh He Cong, Chu Wong và Ying Ouyang, theo nhận định từ The New York Times.

Yilan Hua đã hợp tác với những thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel, Giambattista Valli, Versace, Dior, Fendi, Mugler… Cô được chụp ảnh bởi các nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu như David Sims, Mert Alas & Marcus Piggott, Oliver Hadlee Pearch.

Yilan Hua trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp (Biên dựng: Bình Tân).

Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng

Yilan Hua (SN 2000, Trung Quốc) gây ấn tượng bởi chiều cao lên đến 1,80m. Cô có mái tóc đen dài ngang vai, đôi môi đầy đặn, sống mũi cao cùng gương mặt đậm chất Á Đông.

Với vẻ ngoài cá tính và sắc sảo, Yilan Hua được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp săn đón (Ảnh: Chopard).

Nhiều câu chuyện tuyển chọn người mẫu bắt đầu bằng việc một cô gái có vẻ ngoài ấn tượng nào đó được phát hiện ngẫu nhiên trên phố hay Internet. Thế nhưng, với Yilan Hua lại hoàn toàn khác.

Năm 2015, Yilan Hua theo dõi buổi trình diễn thời trang nội y thường niên của Victoria's Secret. Những cô gái với chiều cao vượt trội sải bước đầy tự tin và quyến rũ trên sàn diễn đã truyền cảm hứng cho Hua.

Chân dài người Trung Quốc tự nhủ: "Mình có chiều cao. Mình có thể thử sức với điều này".

Năm 2018, Yilan Hua chuyển đến Thượng Hải (Trung Quốc) để học đại học. Tại đây, cô nộp đơn ứng tuyển vào các công ty người mẫu địa phương.

Thời điểm đó, đại diện từ một số công ty quản lý người mẫu quốc tế, bao gồm những công ty đến từ New York (Mỹ) và London (Anh), đến Trung Quốc để tuyển chọn người mẫu. Sau khi nhìn thấy Hua, họ ký hợp đồng với cô ngay lập tức.

Tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân 2019, Yilan Hua tạo bước đột phá lớn đầu tiên với màn ra mắt tại buổi trình diễn của thương hiệu cao cấp Schiaparelli. Cùng thời gian này, cô đi catwalk (biểu diễn thời trang) cho nhà thiết kế Antonio Grimaldi và Julien Fournié.

Đến Tuần lễ Thời trang Thu - Đông 2019, chân dài người Trung Quốc "càn quét" hàng loạt sàn diễn thuộc các thương hiệu như Bottega Veneta, Ottolinger, Mugler, Courrèges, Elie Saab, Each X Other, Kristina Fidelskay, Beautiful People, Fendi, Juun.J.

Năm 2021, Yilan Hua lọt vào danh sách "The Hot List" của chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com. "The Hot List" giới thiệu những người mẫu mới được săn đón nhất trong ngành công nghiệp thời trang. Họ đã chinh phục các sàn diễn, được đặt lịch đóng chiến dịch quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu - tất cả chỉ trong một hoặc hai mùa thời trang.

Đến tháng 10/2022, chân dài người Trung Quốc được chuyên trang models.com xếp vào nhóm "Top 50 Models".

"Top 50 Models" đã vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường người mẫu để gây ấn tượng với các nhà thiết kế, giám đốc tuyển chọn, nhiếp ảnh gia… Họ có những ảnh bìa tạp chí uy tín, xuất hiện trong các bài viết xã luận hàng đầu, đồng thời được nhiều thương hiệu lớn săn đón, đặt lịch đóng quảng cáo.

Chuyên trang models.com nhận định Yilan Hua đang trên hành trình tạo dựng vị thế giống như những người mẫu đình đám nhất của Trung Quốc như Liu Wen, FeiFei Sun và Du Juan.

Yilan Hua trên tạp chí W Trung Quốc (ấn bản tháng 9/2024) (Ảnh: W Magazine China).

Yilan Hua nổi tiếng bởi đạo đức nghề nghiệp, tính cách vui vẻ và khiêm tốn. Cô cho rằng, lòng khiêm tốn sẽ giúp mình tiến bộ trong công việc và các mối quan hệ xã hội.

Chân dài người Trung Quốc hiểu rằng, mối quan hệ gắn bó giữa giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế với "nàng thơ" có thể thúc đẩy sự nghiệp lâu dài cho bất kỳ người mẫu nào. Từ năm 2019, cô gắn kết mật thiết với giám đốc sáng tạo Casey Cadwallager của thương hiệu Mugler.

Ngôi sao đang lên của làng thời trang

Sự thăng tiến vượt trội của Yilan Hua và nhiều người mẫu Trung Quốc khác phản ánh tầm quan trọng của thị trường đất nước tỷ dân đối với lĩnh vực thời trang xa xỉ.

L'Officiel USA đánh giá Yilan Hua là "nhân vật chủ chốt đáng chú ý ở các mùa thời trang tiếp theo".

Theo L'Officiel USA, Yilan Hua đang khẳng định mình là một ngôi sao đang lên trong ngành thời trang. Nữ người mẫu có khả năng thể hiện nhiều phong cách thẩm mỹ, từ cổ điển đến độc lạ.

Theo cựu tổng biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc - Margaret Zhang, Yilan Hua tạo nên sự khác biệt bởi khả năng "tắc kè hoa" trong phong cách.

"Bất kỳ nhiếp ảnh gia hay nhà thiết kế nào cũng có thể nhìn thấy ở cô ấy (Yilan Hua) phiên bản người phụ nữ mà họ muốn truyền tải thông qua tác phẩm của mình. Cô ấy không bị đóng khung vào bất kỳ phong cách thẩm mỹ hay thể loại của buổi trình diễn thời trang nào", Zhang chia sẻ.

Yilan Hua là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu danh tiếng (Ảnh: Chanel, Valentino).

Lúc còn nhỏ, Yilan Hua chưa bao giờ được bố mẹ nói rằng cô "xinh đẹp". "Bố mẹ tôi bảo tôi phải luôn khiêm tốn từ khi còn rất nhỏ", nữ người mẫu nhớ lại.

Khi nhận thêm nhiều đề nghị về công việc, cô nhận ra "không có một định nghĩa chuẩn mực nào về cái đẹp". Là một người mẫu hàng đầu đến từ Trung Quốc, Yilan Hua góp phần định nghĩa lại các tiêu chuẩn về vẻ đẹp toàn cầu, cũng như ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập trong ngành thời trang.

Theo công cụ tìm kiếm về thời trang Tagwalk, Yilan Hua tham gia tổng cộng 89 buổi trình diễn thời trang vào năm 2023, cao hơn hẳn bất kỳ người mẫu nào khác. Cô được đặt lịch bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Hermès, Mugler, Versace, Dior, Giambattista Valli, Fendi, Michael Kors, Stella McCartney…

Cũng trong năm 2023, Yilan Hua đóng quảng cáo cho Massimo Dutti, H&M, Dior, Fendi, Off-White, Zara.

Bên cạnh trình diễn thời trang với tần suất dày đặc, Yilan Hua còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo (Ảnh: Georg Jensen, Fendi).

Gần đây, hồ sơ công việc của chân dài người Trung Quốc vô cùng sôi động với tần suất làm việc ở mức cao cho nhiều thương hiệu tên tuổi.

Tại Tuần lễ Thời trang Thu - Đông 2024, Yilan Hua hiện diện trên đường băng của 032C, Kenzo, Wooyoungmi, Totême, Maison Margiela, Proenza Schouler, Ulla Johnson, Jason Wu, LaQuan Smith, Gabriela Hearst, 16Arlington, Molly Goddard, Simone Rocha, Fendi, Nina Ricci, Hermès, Duran Lantink, Mugler, Stella McCartney, Rokh, Chanel, Jacques Wei.

Ở Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân 2024, nữ người mẫu trình diễn cho Giambattista Valli, Chanel, Jean Paul Gaultier, Fendi. Đến Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu - Đông 2024, cô trình diễn cho Dior, Giambattista Valli, Chanel, Ashi Studio, ArdAzAei.

Ngoài khuôn khổ các tuần lễ thời trang, Yilan Hua còn góp mặt tại một số buổi trình diễn như Dior Pre-Fall 2024 và Resort 2025, Chanel Resort 2025, Balenciaga Resort 2025, Vogue World 2024…

Về khía cạnh quảng cáo, nữ người mẫu xuất hiện trong chiến dịch Moncler Xuân - Hè 2024 (tháng 6/2024), chiến dịch Georg Jensen Fusion (tháng 5/2024).

Yilan Hua từng có một ước mơ rất trẻ con, đó là đi du lịch vòng quanh thế giới. Chính công việc người mẫu đã giúp ước mơ ấy dần trở thành sự thật. Cô đã sải bước ở hàng trăm buổi trình diễn được tổ chức tại nhiều địa danh khác nhau và điều này vẫn đang tiếp tục.