NSƯT Thiện Tùng kể về những đêm không ngủ để dựng vở "Ai là cha tôi"

Nhà hát Kịch Hà Nội vừa giới thiệu đến công chúng vở kịch Ai là cha tôi, tác phẩm được dàn dựng từ tác phẩm văn học của nhà văn Triệu Huấn, do NSƯT Thiện Tùng làm đạo diễn.

Lấy bối cảnh một gia đình mẹ đơn thân, Ai là cha tôi mở ra bằng hình ảnh quen thuộc: Một người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền. Bề ngoài, đó là một mái ấm trọn vẹn, yên ổn. Nhưng phía sau sự bình lặng ấy là những khoảng trống chưa từng được gọi tên, những bí mật của quá khứ âm thầm tồn tại như những lớp sóng ngầm chờ ngày dâng lên...

Huyền Thạch và Xuân Hồng trong một cảnh của vở diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Thiện Tùng cho biết, kịch bản gốc được nhà văn Triệu Huấn viết từ những năm 2000 nên văn phong khá cổ. Nam nghệ sĩ đã phải biên tập lại khá nhiều cũng như lược bớt và thêm những tình tiết mang hơi thở hiện đại.

"Câu chuyện của nhà văn Triệu Huấn có 10 cảnh, tôi đã lượt bỏ đi nhiều cảnh để trên sân khấu, vở diễn chỉ còn 130 phút nhưng vẫn có các tuyến nhân vật, có thắt nút, mở nút, gợi mở câu chuyện để khán giả xem mà như đối thoại với chính mình...

Ở kịch bản gốc, lực lượng công an xuất hiện từ cảnh 3 nhưng tôi đã làm khác đi một chút, sao cho vở diễn có diễn biến tâm lý kịch tính hơn. Trong phiên bản mới, chúng tôi sử dụng cả công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), lời thoại, diễn xuất hiện đại và nhanh hơn...", Thiện Tùng nói.

Không lựa chọn cách kể kịch tính, NSƯT Thiện Tùng sáng tạo đưa vở diễn đi theo hướng đào sâu nội tâm. Mỗi nhân vật bước vào câu chuyện với một nỗi niềm riêng, một góc khuất khó gọi tên và những lựa chọn không dễ dàng.

Ai là cha tôi quy tụ nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội như: NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng các diễn viên Thùy Anh, Thùy Dương, Tiến Huy, Xuân Hồng, Diễm Hương, Trọng Mạnh, Huyền Thạch...

Ai là cha tôi sẽ tiếp tục được công diễn vào tối 21/4 tại Rạp Công Nhân, Hà Nội.