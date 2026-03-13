NSƯT Hoàng Tùng gây xúc động với khúc tráng ca tri ân các liệt sĩ Gạc Ma

Hướng tới kỷ niệm 38 năm ngày Chiến thắng Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2026) - nơi 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phối hợp cùng NSƯT Hoàng Tùng ra mắt tác phẩm mới, Yêu biển của ta.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Yêu biển của ta" với nhiều cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong không khí cả nước cùng hướng về những hoạt động tri ân, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ê-kíp nghệ sĩ đã gấp rút dàn dựng và ra mắt tác phẩm như một sự khẳng định về ý thức chủ quyền thiêng liêng.

Từng gắn bó với nhiều tác phẩm về biển đảo và Tổ quốc, Hoàng Tùng đã thổi vào bài hát một sự mộc mạc của người dân miền biển, sự uy nghiêm của người lính giữ biên cương.

Cùng với đó, trong vai trò phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã khéo léo sử dụng những lớp âm thanh giao hưởng dày dặn, tạo nên một không gian âm nhạc hoành tráng nhưng vẫn đủ khoảng lặng để ca từ chạm đến trái tim người nghe.

NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ: "Là một nghệ sĩ, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm dùng tiếng hát để tri ân những người đã ngã xuống vì bình yên của biển trời. Khi hát, tôi như thấy lại hình ảnh những đồng đội đã hóa thân vào sóng nước Gạc Ma. Đây không chỉ là một ca khúc, đây là lời thề của thế hệ hôm nay với cha ông".

"Biển của ta đẹp, nhưng biển cũng thấm đẫm mồ hôi và cả máu. Tôi viết tác phẩm này để nhắc nhớ rằng mỗi tấc biển là một tấc biên cương. Sau thành công của “Đất nước hôm nay” cũng như các tác phẩm về quê hương, đất nước trước đó, tôi càng thấy thôi thúc hơn trong việc ghi lại những giá trị lịch sử và cảm xúc dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ thêm về cảm hứng sáng tác.