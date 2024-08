NSND Xuân Bắc: "Đã nhìn thấy tương lai của nhạc kịch Việt Nam"

Vở nhạc kịch Shrek đã chính thức đến với khán giả Hà Nội trong hai đêm diễn 2 và 3/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đây là lần đầu tiên một vở nhạc kịch được trình diễn tại sân khấu lớn nhất Thủ đô, mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm đặc biệt. Trước đó, nhạc kịch Shrek cũng đã được biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Câu chuyện quen thuộc được làm mới trong thể loại nhạc kịch (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vở nhạc kịch không tập trung vào những công chúa xinh đẹp hay bạch mã hoàng tử, mà xoay quanh chằn tinh Shrek và công chúa Fiona cá tính, phóng khoáng. Vở diễn mang đến thông điệp ý nghĩa: "Mỗi người đều đẹp khi là chính mình và xứng đáng có được hạnh phúc".

Điều khiến khán giả ngỡ ngàng nhất chính là những màn hát live đỉnh cao của dàn diễn viên.

Shrek the musical được viết bởi David Lindsay- Abaire (kịch bản) và Jeanine Tesori (nhạc và lời). Những giai điệu của Who I'd Be và Words fail tương phản với những tiết mục hài hước như Don't Let me go' và Things are looking up.

Khi Freak flag cất lên, thông điệp mạnh mẽ về tôn trọng sự khác biệt được gửi gắm trọn vẹn. Đạo diễn Jesse Donaldson Jarrett chia sẻ: "Một vở nhạc kịch Broadway khác biệt so với một vở kịch thông thường chính là âm nhạc, vũ đạo và cách chúng tạo ra sự thăng hoa trong cảm xúc".

Những màn thể hiện mãn nhãn, vui nhộn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài ra, các diễn viên cũng đã được chọn lọc kỹ lưỡng, trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt để có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Trần Minh Thư, diễn viên của vở nhạc kịch chia sẻ: "Em rất bất ngờ với quy mô và sự đầu tư của dự án này. Từ khâu casting (tuyển chọn diễn viên) đến quá trình tập luyện đều rất chuyên nghiệp".

Mãn nhãn trước những tiết mục biểu diễn, NSND Xuân Bắc cho biết, anh tin rằng tất cả khán giả có mặt trong khán phòng đều cảm nhận được năng lượng tích cực từ các diễn viên trẻ và thông điệp được truyền tải trên sân khấu.

"Nhạc kịch của chúng ta hôm nay sẽ khích lệ thêm các bạn đang yêu thích, mong muốn thể hiện mình trong vai trò diễn viên, đặc biệt là nhạc kịch - một thể loại rất nổi tiếng trên thế giới nhưng cực kì khó", anh nói.

NSND Xuân Bắc xem vở nhạc kịch "Shrek" tại Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo nghệ sĩ, buổi biểu diễn giống như viên gạch đầu tiên hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho nhạc kịch Việt Nam. Đây là một thể loại rất khó, nhưng nghệ sĩ Việt Nam chắc chắn sẽ làm được.

"Đối với tôi, là một người làm kịch chuyên nghiệp, tôi cho rằng chính những vở nhạc kịch như thế này sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng nhạc kịch tại Việt Nam trong tương lai gần.

Thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ có nhiều bạn trẻ tài năng, có sự học tập, trau dồi, rèn luyện, tiếp cận văn hóa và sàng lọc rất nhanh. Chắc chắn nhạc kịch trong tương lai gần tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh và đầy hứa hẹn", NSND Xuân Bắc kỳ vọng.

Trong khi đó, nhạc sĩ Giáng Sol đăng hình ảnh chụp cùng dàn diễn viên nhạc kịch Shrek và bày tỏ cảm xúc: "Một tối ngập tràn âm nhạc với Shrek."

Nhận xét về chuyên môn, nhạc sĩ cho biết: "Các con diễn giỏi, hát hay vô cùng. Hát live 100% không phô chênh tẹo nào suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Shrek, Fiona, lãnh chúa đều rất hay, đặc biệt ấn tượng với giọng hát của em Rồng và em Bánh Gừng. Chắc chắn sẽ là những ca sĩ tuyệt vời sau này".