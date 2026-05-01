NSND Thu Hà từ chối nhiều phim, kể kỷ niệm khó quên khi làm "Hoa ban đỏ"

Hoa ban đỏ được đạo diễn, NSND Bạch Diệp xây dựng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hữu Mai, nói về những ngày cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Bộ phim được sản xuất năm 1994, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/1994).

NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực (từ trái qua) trong phim "Hoa ban đỏ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chuyện phim kể lại cuộc tấn công vào cứ điểm 206, khi nhân vật tiểu đoàn trưởng Phương (NSND Trần Lực) bị thương và gặp y tá Tấm (NSND Thu Hà) ở bệnh viện quân y. Tấm đem lòng yêu Phương. Sau khi vết thương đã lành, Phương về lại đơn vị để tiếp tục cuộc chiến.

Cuộc chia tay của hai người diễn ra ở một cánh rừng hoa ban nở rộ. Đây được xem là phân cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất của phim. Ở cảnh kết, Tấm chạy giữa cánh đồng Mường Thanh mà không thấy Phương, xung quanh chỉ có tiếng hát mừng thắng trận của bộ đội... gây ấn tượng với khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Hà cho biết, khi vào phim Hoa ban đỏ, chị mới 25 tuổi. Lúc đọc kịch bản, bản thân thích ngay nên thời điểm đó dù có nhiều đạo diễn mời, chị đã từ chối để tập trung làm tác phẩm của NSND Bạch Diệp.

"Trong phim tôi đóng vai Tấm - một cô ý tá trẻ trung, yêu đời. Phim truyền thông điệp, dù trong sự khốc liệt của chiến tranh, tình yêu vẫn hiện hữu và không thể thiếu được. Bộ phim như lưu lại những trang lịch sử qua phim ảnh", chị nói.

NSND Thu Hà bộc bạch, khi được tham gia một số phim có đề tài chiến tranh cách mạng, chị hiểu hơn về sự hy sinh của lớp người đi trước, biết trân quý cuộc sống ngày hôm nay.

Nữ nghệ sĩ nói thêm rằng, làm phim thời xưa rất khác, ê-kíp không có bộ đàm hay điện thoại di động kết nối mà chỉ huy bằng loa cầm tay, giấy tờ nhưng mọi việc đều "đâu vào đấy". Mặc dù là bộ phim về chiến tranh, các tình tiết cũng rất mềm mại, lãng mạn.

"Đại cảnh khiến tôi xúc động nhất là đoạn cuối, khi Tấm đi ngược dòng đoàn quân để tìm Phương, hình ảnh này khiến tôi không thể nào quên...", NSND Thu Hà nhớ lại.

NSND Trần Lực và NSND Thu Hà trong một buổi hội ngộ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ nghệ sĩ quê Tuyên Quang tâm sự thêm, sau mấy năm gắn bó với Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, chị về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội và luôn thấy may mắn khi được làm việc với các nghệ sĩ gạo cội như: Trần Hạnh, Hoàng Cúc, Lê Mai, Thanh Tú, Trần Vân, Hoàng Dũng… Với sự chỉ bảo của họ, Thu Hà thấy trưởng thành, chuyên môn vững vàng hơn rất nhiều so với thời mới vào nghề.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ sắp nghỉ hưu nên ít tham gia các vở diễn trên sân khấu để dành cơ hội cống hiến cho các nghệ sĩ trẻ.

"Chỉ những dịp đặc biệt được điều động, tôi mới tham gia diễn ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Nếu phim truyền hình có kịch bản hay, được mời thì tôi vẫn nhận lời. Việc nghỉ hưu chỉ là thủ tục hành chính. Có lẽ, tôi cũng như các nghệ sĩ khác, sẽ làm nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng...", chị nói.

Mấy năm gần đây, Thu Hà tham gia một số phim truyền hình như: Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim... và được khán giả yêu mến qua một số vai diễn có tính cách phản diện, mang nhiều hận thù.

Chị cho rằng, bản thân không sợ bị khán giả ghét khi hóa thân vào nhân vật ghê gớm. Nếu khán giả phản ứng là diễn viên đã thành công trong diễn xuất.

Ở tuổi U60, nhan sắc của NSND Thu Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Có ý kiến cho rằng, chị đã bị "thời gian bỏ quên" khi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào.

Trả lời phóng viên, NSND Thu Hà thẳng thắn: "Tôi thấy mình bình thường như những người tuổi U60 khác. Có lẽ thần thái khiến mọi người cảm nhận tôi vẫn còn trẻ hoặc môi trường nghệ thuật khiến mọi người nghĩ tôi không già đi. Còn tuổi tác thì không thể giấu nổi".

Theo Thu Hà, chị không có bí quyết gì ngoài sống đúng với tuổi của mình và sống tích cực, lạc quan trong mọi chuyện. "Nếu sợ già thì nên học cân bằng mọi thứ trong đời sống, phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể...", chị chia sẻ.

NSND Thu Hà cũng được biết đến là một người luôn ưu tiên thời gian để chăm sóc gia đình và đồng hành cùng sự trưởng thành của con.

Nhan sắc của NSND Thu Hà tuổi U60 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ có 2 con trai. Chị thổ lộ rằng, sau này mình làm mẹ chồng nhưng sẽ không khó tính, không sống cùng nhà với các con.

Chị tâm sự: "Tôi nhận mình là người phóng khoáng. Khi làm nghệ thuật, tôi từng sống trong cuộc đời của nhiều người, biết được tâm lý của mọi người.

Tương lai, tôi sẽ là mẹ chồng. Tôi nghĩ mình sẽ dễ tính. Nhưng biết đâu, sau đó tính tình thay đổi, mọi thứ không như ý muốn, chắc bản thân khó tránh khỏi sự cau có. Nếu con dâu gặp phải sẽ không vui nên tôi cố gắng dung hòa. Tôi cho rằng, cứ sống chân thành thì các con sẽ hiểu mình".