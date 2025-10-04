NSND Hương Dung, Thanh Tú được Hội Nghệ sĩ Sân khấu vinh danh

Tối 3/10, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, tỉnh Ninh Bình, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025.

Các nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam như: NSND Thanh Tú, NSND Lan Hương, NSND Quốc Anh, NSND Thanh Ngoan, NSND Minh Thu, NSND Trung Anh, NSND Quốc Khánh, NSND Minh Hòa, NSND Thu Hà, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Nguyệt Hằng... cũng có mặt tại sự kiện.

NSND Lê Chức, Quốc Khánh, Quế Hằng, Tuấn Minh... có mặt tại sự kiện tối 3/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đồng chí Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình - khẳng định rằng, sân khấu Việt Nam có truyền thống lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Trải qua 50 năm, nghệ thuật sân khấu nước nhà đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Hàng nghìn tác phẩm, vở diễn có giá trị nghệ thuật và tư tưởng sâu sắc đã ra đời. Nhiều nghệ sĩ tài năng tỏa sáng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ toàn dân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, việc tổ chức sự kiện tại Nhà hát mang tên bà Phạm Thị Trân - Tổ nghề sân khấu Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng.

Đồng chí Trần Song Tùng cho rằng, ngày nay, bên cạnh những cơ hội lớn của thời đại số, sân khấu Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức: Sự thay đổi thị hiếu khán giả, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí mới, sự thiếu hụt lớp nghệ sĩ kế cận...

“Tất cả đòi hỏi chúng ta phải có những đổi mới mạnh mẽ, gắn nghệ thuật sân khấu với giáo dục, du lịch, truyền thông; đồng thời quan tâm đào tạo, đãi ngộ nghệ sĩ, tạo môi trường thuận lợi để họ yên tâm sáng tạo và cống hiến”, đồng chí Trần Song Tùng nhấn mạnh.

NSND Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết, ngày Giỗ Tổ sân khấu (12/8 âm lịch hằng năm) là ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu, để bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến xã hội để sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa.

Đây cũng là dịp để tri ân khán giả đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ trên hành trình bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

Các nghệ sĩ gạo cội của ngành sân khấu được tôn vinh vì có nhiều thành tích trong nghệ thuật (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã tôn vinh hơn 200 nghệ sĩ sân khấu thuộc nhiều thế hệ, từ những tên tuổi lớn đã góp phần làm nên diện mạo nền sân khấu Việt Nam đến những nghệ sĩ trẻ đang miệt mài tiếp nối, làm giàu thêm giá trị nghệ thuật dân tộc.

Tiêu biểu như các nghệ sĩ đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Tác giả Nguyễn Đăng Thanh, nhà văn Ngô Thảo, NSND Lê Tiến Thọ, tác giả Chu Thơm, nhà viết kịch Lê Quý Hiền, tác giả Xuân Cải, nhà nghiên cứu Hà Diệp; các nghệ sĩ sân khấu: NSND Đức Trung, NSND Doãn Châu, NSND Thanh Trầm, NSND Lê Chức, NSND Hoàng Cúc, NSND Thanh Tú, NSND Thanh Ngoan, NSND Lệ Ngọc, NSND Hương Dung…

Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật như: hát chèo Ngày hội quê hương; xiếc Đu nón; hài kịch Giàu giả nghèo thật; múa rối Lung linh khổng tước; tiểu phẩm kịch Bản sắc; hát Nắng gió Phương Nam...

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương và tế Tổ nghề sân khấu chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam tại đền Vân Thị, tỉnh Ninh Bình, nơi thờ bà tổ hát chèo Phạm Thị Trân, là vị tổ nghề đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam.