Những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Văn học 2025

Cụ thể, giải thưởng Nobel Văn học 2025 sẽ được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố vào 13h ngày 9/10 (giờ Thụy Điển). Người chiến thắng nhận phần thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (gần 31 tỷ đồng).

Trước ngày công bố giải, một số cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến và xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nobel Văn học 2025.

Gerald Murnane được giới chuyên môn dự đoán thắng giải Nobel Văn học 2025 (Ảnh: ABC).

Nổi bật trong số đó là Gerald Murnane (86 tuổi). Ông sống ẩn dật, chưa từng rời khỏi Australia, thường viết về những chủ đề như: Bệnh tâm thần, tấn công tình dục, hôn nhân thất bại, nỗi cô đơn tột độ và chứng nghiện rượu. Tờ Guardian nhận xét, văn chương của Gerald Murnane vừa u ám vừa hài hước.

Ứng viên thứ 2 sáng giá cho giải thưởng Nobel Văn học 2025 là nhà văn người Hungary, László Krasznahorkai (71 tuổi). Văn phong của ông được khen ngợi độc đáo với những câu văn cực dài, nhiều tầng ý nghĩa, hầu như không ngắt nghỉ. Tác phẩm của ông lý giải những câu hỏi về nỗi bất an, cảm giác tuyệt vọng và hành trình cứu rỗi của con người.

Nữ tiểu thuyết gia Cristina Rivera Garza cũng là cái tên được nhiều chuyên trang đánh giá cao. Chủ đề bà viết thường là các vấn đề về giới tính, bạo lực với phụ nữ. Trong cuốn Liliana’s Invincible Summer, nữ nhà văn 61 tuổi đã kể câu chuyện có thật về chị gái Liliana, người bị bạn trai sát hại ở Mexico vào năm 1990.

Một cái tên cũng gây chú ý trong danh sách những nhà văn có khả năng thắng giải Nobel Văn học năm nay là tiểu thuyết gia người Nhật Bản - Haruki Murakami.

Một câu hỏi đặt ra là “Murakami có thắng giải năm nay hay không?”. Tại các mùa giải trước, nhà văn người Nhật Bản luôn có mặt trong danh sách ứng viên sáng giá trước giờ trao giải nhưng lại không thắng giải.

Tờ The Federal nhận xét, Murakami là một cái tên có sức hút, thành công trong lĩnh vực viết lách với lượng độc giả lớn toàn cầu. Chất văn bay bổng giống như bản nhạc jazz lãng mạn của ông có sức hấp dẫn lớn và khả năng định hình trí tưởng tượng văn học cho một vài thế hệ.

Haruki Murakami cũng là cái tên được dự đoán thắng giải Nobel Văn học 2025 (Ảnh: News).

Tuy nhiên, trang Metropolis Japan nhận xét, các tác phẩm của Murakami ngày càng có xu hướng thương mại hóa và mất đi bản chất vốn có của văn chương. Họ viết: "Điều này làm phật lòng các nhà phê bình, những người trước hết xem ông là một doanh nhân, sau đó mới đến tác giả".

Nhà văn người Trung Quốc Tàn Tuyết cũng là cái tên được giới phê bình nhắc đến nhiều trong hạng mục người để cử sáng giá năm nay. Tàn Tuyết ít khi tiếp xúc báo chí, hầu như không tổ chức các buổi phát hành sách mới, nhưng trong danh sách dự đoán Nobel văn chương những năm gần đây đều có tên bà.

Tàn Tuyết không chỉ gây ảnh hưởng ở Trung Quốc. Từ cuối những năm 1980, cái tên Tàn Tuyết đã rất quen thuộc với độc giả ở nhiều nước trên thế giới. Bà là nhà văn nữ của Trung Quốc có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhất, từng đoạt giải văn học dịch hay nhất ở Mỹ, giải thưởng Văn học tiếng Trung thế giới của Malaysia.

Năm 2018 và 2021, bà được đề cử giải Booker, được đề cử giải thưởng văn học Đức, được đề cử giải Nobel văn chương năm 2019, 2022, 2023, 2024. Song, một số ý kiến cho rằng, năm nay, Tàn Tuyết khó giành giải thưởng.

Tờ Chosun của Hàn Quốc cho hay, việc nữ nhà văn đạt giải 2 năm liên tiếp là khá thấp. Năm ngoái, giải thưởng Nobel Văn học được trao cho nữ nhà văn người Hàn Quốc Han Kang.

Kể từ khi Giải Nobel Văn học được trao lần đầu tiên vào năm 1901, có 121 người đoạt giải, trong đó chỉ có 18 người là nữ. Dù vậy, khả năng một tác giả nữ của châu Á tiếp tục giành chiến thắng là không cao.

Nhà văn Trung Quốc Tàn Tuyết (Ảnh: Chinadaily).

Năm ngoái, nhà văn Han Kang đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng Nobel Văn học nhờ các tác phẩm "đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người". Cô cũng là nhân tố bất ngờ trong mùa giải năm ngoái khi là cái tên ít được dự đoán trước giờ G.

Ngoài ra, một số cái tên cũng được các chuyên trang nhắc đến và có khả năng gây bất ngờ tại mùa giải năm nay là nhà văn Paul Simon, Stephen King.

Nobel Văn học là một trong 6 hạng mục của giải Nobel, được trao cho tác giả từ bất kỳ quốc gia nào. Viện Hàn lâm Thụy Điển không bao giờ hé lộ dấu hiệu về nhân vật có khả năng đoạt giải cho tới khi công bố kết quả.

Giải lần đầu được trao cho nhà thơ Pháp - Sully Prudhomme vào năm 1901. Giải thưởng Nobel Văn họ không chỉ trao cho một tác phẩm hay một nhà văn mà còn là phần thưởng trọn đời ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực văn học, bày tỏ tiếng nói và quan điểm sống.