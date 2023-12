Những khoảnh khắc biểu tượng của thời trang năm 2023

Nhà mốt Miu Miu dẫn đầu xu hướng "No Pants, No Problem" (tạm dịch: Không mặc quần dài, không vấn đề gì) ở mùa thời trang Thu - Đông 2023. Mốt mặc quần lót như trang phục bên ngoài nở rộ trên sàn diễn lẫn đường phố. Các "It Girl" (những phụ nữ trẻ đẹp, nổi tiếng trên mạng) như Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Bella Hadid… nhanh chóng bắt kịp xu hướng này (Ảnh: Miu Miu).