Những cuốn sách hay mùa tựu trường: Vì sao sách thú vị hơn điện thoại?

Làm quen môi trường học đường

Những lời thơ vui tươi của bộ sách Trường học tuyệt vời (gồm 4 cuốn: Thư cô gửi em ngày khai giảng, Trường chúng mình là một gia đình, Lớp chúng mình là một gia đình, Thư cô gửi em ngày bế giảng) sẽ giúp lớp học gắn kết, các em nhỏ cảm thấy thân quen với môi trường mới.

Vì sao phải đến trường? Vì sao phải học? Vì sao nên đọc sách thay vì chơi điện thoại? Những câu hỏi đó sẽ được lý giải đầy đủ, đáng yêu và thú vị thông qua bộ sách: 12 lý do vì sao phải học; 12 lý do vì sao trường học rất thú vị; 12 lý do vì sao sách thú vị hơn điện thoại.

Nâng cao khả năng cảm thụ ngôn ngữ và diễn đạt

Nối tiếp loạt tác phẩm dự giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu các tác phẩm mới của các nhà văn:

Nguyễn Quang lập với Thám tử Hai Da, Tàu Lá Chuối và thằng Giôn, nhà văn Y Ban với Tớ tên là Hy Vọng, tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Diệu Thủy với Cuốn cổ thư của một mẫu thần, Cao Nguyệt Nguyên với Lũ quỷ nhỏ xóm trọ Thành Công, Vũ Ngọc Giao với Một vì sao không bao giờ khóc.

Điều thú vị, 5 tác giả trên thuộc các thế hệ 5X, 6X, 7X, 8X và 9X. Mỗi tác phẩm là một miền cổ tích, một vùng ký ức được gọi tên với tình cảm đằm thắm, tha thiết gửi gắm đến học sinh.

5 tác phẩm của 5 tác giả thuộc các thế hệ từ 5X đến 9X.

Bộ sách về cậu bé Momo gồm ba tập: Momo, Hoàng Tử Bé xóm Cúc Lam; Momo, cư dân xóm Hoa Mào Gà; Vòng nguyệt quế cho Momo xoay quanh cuộc sống hàng ngày của cậu bé 11 tuổi Momo.

Gia đình Momo là dân nhập cư nghèo, sống trong khu chung cư Cúc Lam ngày càng xuống cấp. Cậu bé rất mê đọc sách và thường cảm thấy cô đơn.

Mùa hè này, em đã gặp được người bạn đầu tiên: Già Édouard, cựu giáo viên về hưu ở nhà dưỡng lão Lá Xinh. Ông cụ bầu bạn với Momo, cùng bàn luận về những cuốn sách và cho em thấy làm thế nào để trở thành "một hoàng tử đích thực".

Rồi những cuộc gặp gỡ mới, chia ly và biến cố không ngừng ập đến. Liệu sau cùng Momo có tìm thấy niềm tin, hi vọng và được hạnh phúc không?

Một bộ sách tuyệt đẹp, chân thành, đầy xúc động về tình bạn, về niềm vui đọc sách cũng như sự vô thường của đời sống.

Lời văn trong sáng, giản dị, truyền cảm hứng đọc và khơi dậy tình yêu văn chương cho trẻ em. Tác phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng văn học của Pháp.

Bộ sách về cậu bé Momo.

Bộ sách Danh tác muôn thuở tuyển chọn những tác phẩm hay nhất viết cho thiếu nhi của các nền văn học lớn trên thế giới, qua lời kể ngắn gọn súc tích của nhà văn Antonis Papatheodoulou và minh họa giàu cảm xúc của họa sĩ Iris Samartzi.

Bộ sách gồm: Cậu bé rừng xanh, Alice ở xứ sở thần tiên, Bác sĩ Dolittle, Đảo giấu vàng, Don Quixote, 2 vạn dặm dưới biển, Ngựa ô yêu dấu, Những người phụ nữ bé nhỏ, Tom Sawyer, Vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Bộ sách "Danh tác muôn thuở".

Bổ trợ kiến thức

Với cách diễn giải thú vị, dí dỏm và hài hước, những cuốn sách bổ trợ kiến thức các môn khoa học tự nhiên, dành cho học sinh THCS và THPT, toán học, vật lý, hóa học chưa bao giờ thú vị và gần gũi như thế.

Lược sử Toán học - Từ ý tưởng đến thực hành

Toán học là gì? Toán học bắt đầu từ đâu?

Trên thực tế, toán học không phải là một phép tính, một bài toán, một lĩnh vực riêng biệt và trừu tượng. Lược sử Toán học - từ ý tưởng đến thực hành chính là cuốn sách viết về chủ đề thú vị đó.

Thông qua cuốn sách, độc giả nhí sẽ nhận ra toán học gắn liền với mọi mặt trong đời sống.

Từ cách người nguyên thủy trao đổi hàng hóa, đến những phát minh như các chữ số và số đếm của người cổ đại, đồng hồ đo thời gian, hay các tiến bộ khoa học vượt bậc như máy vi tính, tất cả đều liên quan đến toán học.

Ngộ quá, cái gì cũng Hóa!

Trong cuốn sách này, nhà hóa học Nguyễn Kim Mai Thi kể về hành trình sống động khám phá cuộc sống hàng ngày dưới lăng kính hóa học, biến một ngày thường nhật trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Với ngôn từ hài hước và góc nhìn độc đáo, tác phẩm sẽ bóc tách những phản ứng hóa học đầy diệu kì đang bí mật diễn ra xung quanh chúng ta, đồng thời khơi gợi trí tò mò và niềm ham thích khoa học trong mỗi người.

Nguyên tử dưới tấm ván sàn

Cuốn sách với nội dung mới lạ cùng văn phong dí dỏm, hài hước của tác giả Chris Woodford sẽ cùng bạn đọc đi quanh căn nhà và tìm hiểu một thế giới khoa học đầy lôi cuốn.

Đây là những điều ẩn sau những hoạt động tưởng chừng như bình thường nhất trong đời sống hàng ngày: từ ống nước chảy ồng ộc và tấm sàn kêu cót két đến món bánh trứng sữa thơm lừng và đôi giày bóng nhoáng.

Bộ sách bổ trợ kiến thức các môn học như toán, lý, hóa.

Sách kỹ năng, hướng nghiệp

Bộ sách Hành trang thế hệ Alpha với 2 cuốn: Hợp tác không khó và Giao tiếp hiệu quả sẽ mang tới cho phụ huynh và học sinh những kỹ năng hữu ích tự tin chuẩn bị cho tương lai.

Với hình thức truyện tranh sinh động, đi vào những tình huống cụ thể, gần gũi; xen kẽ các câu đố vui, hướng dẫn trò chơi để độc giả dễ dàng ghi nhớ kiến thức.

Bộ sách "Hành trang thế hệ Alpha".

Cuốn sách Đợi đến khi tốt nghiệp thì đã muộn cùng bộ sách Kỹ năng vàng cho học sinh trung học (với các chủ điểm về quản lý cuộc sống, sống tự lập, kỹ năng nói và học tập…) chỉ ra nỗi sợ lớn nhất của các bạn trẻ.

Bộ sách đưa ra những ví dụ thiết thực, hướng tư duy dễ hiểu, những phương án hành động bắt nhịp cùng thời đại, xen kẽ những trải nghiệm thực tiễn và tương tác thú vị của những tác giả.

Những chia sẻ của các tác giả sẽ giúp các bạn trẻ khai mở tư duy, học cách suy nghĩ độc lập để đi đến hành động.

Cuốn sách "Đợi đến khi tốt nghiệp thì đã muộn".

Bộ sách Big Data Analyst phác thảo bức tranh toàn cảnh về "dữ liệu lớn": từ kiến thức cơ bản về lĩnh vực Big Data, về nghề Big Data Analyst, tiềm năng phát triển của nghề cho đến những kĩ năng và kiến thức cần có của một Big Data Analyst, cũng như cách thức rèn luyện để phát triển.

Bộ sách "vén màn" hậu trường của những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại 4.0, giúp độc giả hiểu nghề để làm nghề một cách thuận lợi.

Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng