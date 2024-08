Omega Plus phát hành cuốn sách Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỷ năm tiến hóa của tác giả Neil deGrasse Tyson và Donald Goldsmith.

Hai tác giả đã kết hợp khéo léo những kiến thức khoa học phức tạp, dẫn dắt người đọc qua một hành trình khám phá sâu sắc và đầy mê hoặc về cách thức vũ trụ hình thành và phát triển.

Việc khám phá vũ trụ không chỉ tiết lộ sự vĩ đại của nó, mà còn làm sáng tỏ lịch sử và vai trò của con người trong vũ trụ bao la ấy.

Tác phẩm gồm 16 chương, thuộc 4 phần: Khởi nguyên của vũ trụ; Nguồn gốc của các thiên hà và cấu trúc vũ trụ; Nguồn gốc của sao và hành tinh; Khởi nguyên của sự sống.

Cuốn sách không chỉ tập trung vào một khía cạnh của vũ trụ mà bao quát toàn bộ 14 tỷ năm từ khởi đầu đến hiện tại, kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tác phẩm cũng cập nhật những khám phá mới nhất trong ngành vật lý thiên văn.

Bìa sách là hình ảnh của Tinh vân Con Cua, tàn dư giãn nở của một vụ nổ siêu tân tinh được quan sát vào năm 1054, nằm cách Trái đất khoảng 7.000 năm ánh sáng.

Trong hình ảnh thu được từ kính viễn vọng Canada - Pháp - Hawaii trên núi lửa Mauna Kea ở Hawaii, các sợi màu đỏ chủ yếu tạo thành từ khí hydro. Trong khi vùng ánh sáng trắng phát sinh từ các electron chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng qua từ trường cường độ cao.

Khởi nguyên của vũ trụ còn được nhận xét như một bữa tiệc thị giác cũng như trí tuệ.

Hơn 50 hình ảnh thiên văn minh họa in màu ở cuối sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các khái niệm thiên văn, thấy được các bước tiến khoa học trong quá trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về khởi nguyên của vũ trụ.

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỷ năm tiến hóa phù hợp với mọi độc giả quan tâm đến vật lý thiên văn, giúp dễ dàng nắm bắt và thưởng thức những kiến thức phức tạp về vũ trụ.

Neil deGrasse Tyson, 65 tuổi, sống tại thành phố New York, là nhà vật lý thiên văn, làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

Ông là tác giả cuốn sách bán chạy Astrophysics for People in a Hurry (Vật lý thiên văn cho những người vội vã) do The New York Times bình chọn.

Donald Goldsmith, 81 tuổi, là một cây viết vật lý thiên văn, đã viết và biên tập 15 cuốn sách về thiên văn học, bao gồm: The Runaway Universe, Worlds Unnumbered, Supernova! và The Hunt for Life on Mars.

Donald nhận bằng tiến sĩ về thiên văn học tại Đại học California, giảng dạy các khóa học thiên văn học tại đây và một số đại học khác. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng về thiên văn học.