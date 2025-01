Như Quỳnh kết hợp Hồ Văn Cường, xúc động khi tái ngộ Hiền Thục

Tối 4/1, đại nhạc hội Người tình và quê hương của ca sĩ Như Quỳnh tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TPHCM), quy tụ nhiều ca sĩ khách mời như Hương Lan, Họa Mi, Trường Vũ, Quang Lê, Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Hồ Văn Cường...

Như Quỳnh trong đại nhạc hội tối 4/1 ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình kéo dài 4,5 tiếng, mang đến cho khán giả show diễn đa dạng thể loại âm nhạc, hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại. Trong đó, ngoại trừ 3 tiết mục đơn ca của Như Quỳnh, phần lớn màn trình diễn là sự kết hợp giữa chủ nhân đêm nhạc với ca sĩ khách mời.

Tiết mục được mong chờ nhất chương trình là màn song ca Em không buồn nữa chị ơi giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường. Khán giả khen ngợi Như Quỳnh tinh tế, giúp Hồ Văn Cường khoe giọng hát trữ tình, tôn vinh nét đẹp của bolero.

Như Quỳnh lần đầu kết hợp với Hồ Văn Cường (Ảnh: Ban tổ chức).

Góp mặt trong đêm nhạc, Hồ Văn Cường cũng mang đến cho khán giả tiết mục Bài ca đất phương Nam với bản phối mới, kết hợp giữa giai điệu dân ca sâu lắng và phần rap hiện đại.

Trước đó, Như Quỳnh cho biết cô mời Hồ Văn Cường tham gia đêm nhạc vì muốn tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ có không gian phát triển, tỏa sáng. Đây cũng là tinh thần của nữ ca sĩ khi sản xuất đêm nhạc Người tình và quê hương, với mong muốn tạo ra nơi gặp gỡ giữa các thế hệ đi trước và lớp trẻ kế cận.

Điểm nhấn khác của đêm nhạc là màn hội ngộ giữa Như Quỳnh và Hiền Thục trong tiết mục Xóm vắng. Đây là lần thứ hai Hiền Thục hát chung cùng đàn chị.

Trước đây, cả hai đều từng có thời gian sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TPHCM. Năm 10 tuổi, Hiền Thục đứng chung sân khấu cùng đàn chị trong ca khúc Cô bé mùa xuân, được đàn chị tận tình chỉ bảo, dìu dắt. Tái ngộ trên sân khấu sau 33 năm, phần giao lưu của hai ca sĩ khiến nhiều khán giả xúc động.

Hiền Thục xúc động khi tái ngộ Như Quỳnh sau 3 thập kỷ (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả nói thời lượng đêm nhạc Người tình và quê hương đã được rút gọn so với hai đêm nhạc thường kỳ trước đó của Như Quỳnh (The Best Of Như Quỳnh năm 2022 và Xuân quê hương năm 2023), song chương trình vẫn còn lê thê, dàn trải.

Những yếu tố phụ của đêm nhạc như hài kịch, thời trang bị cho là không phù hợp với đường dây kịch bản. Việc Như Quỳnh ít hát đơn ca mà chủ yếu song ca, tam ca... cũng nhận về một số góp ý từ người hâm mộ.