Như Quỳnh hát, nhảy cực "sung" trong liveshow dài 5 tiếng rưỡi

Liveshow của Như Quỳnh tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TPHCM) bắt đầu từ 19h, kéo dài đến sau 0h ngày 31/12. Từ 18h, hàng ngàn khán giả ở nhiều lứa tuổi đổ về trước sảnh nhà hát, háo hức theo dõi đêm nhạc.

Như Quỳnh biểu diễn trong liveshow "Xuân yêu thương" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Như Quỳnh mang đến cho người hâm mộ show diễn đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Cô thể hiện lại các ca khúc hit từng làm nên tên tuổi của mình trong sự nghiệp 30 năm ca hát đồng thời trình diễn một số nhạc phẩm mới, mang chủ đề tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương...

Như Quỳnh kết hợp Quang Lê, Hoài Lâm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Một trong những điểm thú vị của liveshow là sự kết hợp của Như Quỳnh và nhiều đồng nghiệp.

Màn tam ca Xuân yêu thương của Như Quỳnh - Phương Uyên - Thanh Hà tạo không khí sôi nổi, hâm nóng bầu không khí. Ở tiết mục liên khúc Tuổi học trò, Như Quỳnh lần đầu kết hợp cùng Quang Lê, Hoài Lâm.

Tiết mục Sầu lẻ bóng 2 của nữ ca sĩ và Lệ Quyên cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Lệ Quyên bày tỏ sự vinh dự khi được thần tượng mời hát chung ở liveshow. Mặc dù là lần đầu hợp tác, 2 ca sĩ vẫn có sự ăn ý, hòa quyện trong giọng hát và cách trình diễn.

Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ khách mời biểu diễn solo tại chương trình như Bạch Công Khanh, Trường Vũ, Họa Mi, Hoàng Mỹ An, Như Ý...

18 nghệ sĩ góp mặt trong show với vai trò khách mời (Ảnh: Ban Tổ chức).

Như Quỳnh cho biết để liveshow này là sự cố gắng lớn của cô cùng ê-kíp. Năm 2022, cô thực hiện đêm nhạc The Best Of Như Quỳnh nên ít ai nghĩ rằng ca sĩ tiếp tục làm thêm show diễn mới trong năm nay.

"Tôi vẫn làm liveshow là vì người hâm mộ, vì họ luôn ủng hộ tôi. Ngoài ra, tôi còn được đông đảo đồng nghiệp yêu thương, hỗ trợ", ca sĩ chia sẻ.

Người hâm mộ ấn tượng khi Như Quỳnh giữ phong độ giọng hát, khả năng trình diễn ổn định trong suốt hơn 5 tiếng diễn ra đêm nhạc. Cô tạo điểm nhấn với những vũ đạo múa, nhảy, cho thấy sự nghiêm túc tập luyện, dành hết tâm huyết cho liveshow.

Khán giả cũng đánh giá cao phần hình ảnh, thiết kế sân khấu của đêm nhạc. Mặc dù vậy, một số ý kiến cho rằng kịch bản show khá dài dòng, dàn trải.