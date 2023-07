Lúc 22h ngày 30/7, bảng hiển thị các chuyến bay "xuất ngoại" từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) có chuyến bay mang số hiệu EK2662 đến sân bay Quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) khởi hành lúc 23h45.

Đây được cho là chuyến bay chở nhóm Blackpink về nước ngay trong đêm, sau hai đêm diễn "bùng nổ" tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Hơn 23h, theo quan sát của phóng viên Dân trí, nhóm Blackpink đến sân bay theo lối đi riêng, chờ làm thủ tục xuất cảnh. Rạng sáng 31/7, máy bay lăn ra đường băng, cất cánh đi Hàn Quốc.

Nhóm Blackpink về nước ngay trong đêm 30/7 (Ảnh: Thành Đông).

Blackpink về nước sau đêm diễn "Bork Pink" thứ 2 tại Hà Nội (Video: Thành Đông).

Tại lối vào sảnh đi ga quốc tế, sân bay Nội Bài, bảo vệ rào chắn barie, chỉ cho người có vé vào ga (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, 20h ngày 28/7, 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) để khởi hành sang Việt Nam, chuẩn bị cho hai đêm diễn vào ngày 29-30/7 tại Hà Nội.

Sau gần 4 tiếng, nhóm chính thức đáp xuống sân bay Nội Bài. Jisoo là thành viên đầu tiên xuất hiện. Theo sau "chị cả Blackpink" là Jennie, Lisa và Rosé.

Trái với dự đoán của người hâm mộ, nhóm không xuất hiện ở cổng đến mà đi lối nội bộ ra xe về khách sạn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ "nháo nhào" tìm khu vực nhóm ra về và tiếc nuối vì không thể chạm mặt, vẫy tay chào các nghệ sĩ.

Rạng sáng 29/7, đoàn xe sang chở nhóm về đến một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. Người hâm mộ không rời mắt khỏi dàn xe đang tiến vào sảnh khách sạn.

4 thành viên Blackpink từ trái qua phải: Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo. Cả nhóm xuống máy bay, tiến vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh, ngày 28/7 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai buổi biểu diễn vào ngày 29-30/7 của Blackpink tại Hà Nội đều có chung một kịch bản sân khấu, được khen về chất lượng hình ảnh, âm thanh "đã tai, đã mắt".

Nhóm "đốt cháy" sân khấu cùng hơn 60.000 khán giả với hơn 20 bài hát, từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah... đến từng tiết mục solo. Nhờ vậy, người hâm mộ có cơ hội tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm khó quên.

Trong suốt hai đêm diễn, 4 cô gái liên tục "chiều lòng" người hâm mộ bằng những màn giao lưu bằng tiếng Việt, đội nón lá, nhảy See tình... Nhóm cũng hé lộ đã được thưởng thức bánh mỳ, phở, đồng thời khen ngợi ẩm thực Việt Nam "rất ngon".

Rosé đặc biệt thích món phở và miêu tả động tác "húp đến giọt nước cuối cùng" khi thưởng thức món ăn nổi tiếng này.

Ngoài ra, Blackpink còn cho biết đã nhìn thấy các xe bus chào đón nhóm tới Hà Nội do cộng đồng Blink Việt (tên người hâm mộ nhóm Blackpink) thực hiện những ngày qua.

Khoảnh khắc Blackpink "tỏa sáng" trên sân khấu "Born Pink" Hà Nội (Ảnh: Thanh Thúy).

Blackpink khép lại đêm nhạc thứ 2 với lời "cảm ơn và tạm biệt các bạn" (Video: Minh Quang).

Đêm diễn thứ hai của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc kết thúc lúc 21h40 ngày 30/7. Trước khi khép lại đêm nhạc, 4 cô gái gập đầu chào người hâm mộ, hô to: "Chúng mình là Jennie, Rosé, Jisoo, Lisa! Cảm ơn và tạm biệt các bạn!".

Đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình cũng chính thức khép lại chuyến lưu diễn Born Pink tại châu Á của Blackpink.

Đến nay, Blackpink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên tổ chức thành công concert (buổi biểu diễn) ở sân vận động Mỹ Đình. Người hâm mộ nhận xét hai đêm diễn trôi qua như "một giấc mơ". Họ hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc sang Việt Nam tổ chức concert.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang. Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... 4 thành viên nhóm Blackpink (Ảnh: Getty).