Nhiều nội dung đặc sắc cho ngày Quốc tế Thiếu nhi trên FPT Play

Ngày 1/6 không gì thích thú hơn khi các khán giả nhí khám phá những bộ phim đầy hấp dẫn. Cùng xem một số gợi ý thú vị từ FPT Play để gia đình thưởng thức ngay dưới đây.

Bí kíp luyện rồng

Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) với ba phần phim trải dài gần một thập kỷ (từ 2010 đến 2019) đã xây dựng nên một hành trình cảm xúc hiếm có trên phim hoạt hình.

Bí kíp luyện rồng là một trong những thương hiệu phim hoạt hình thành công nhất của DreamWorks (Ảnh: Universal).

Hai nhân vật trung tâm của phim là Hiccup - một cậu bé Viking vụng về nhất làng và chú rồng Răng Sún tưởng chừng hung dữ nhưng lại đầy tình cảm. Bộ đôi chinh phục trái tim hàng triệu khán giả, giúp cả series nhận tổng cộng 5 đề cử Oscar qua các năm. Với tổng doanh thu 3 phần vượt 1,6 tỷ USD toàn cầu, đây là một trong những trilogy (bộ tam) hoạt hình thành công nhất của hãng DreamWorks.

Điều làm nên sức sống của Bí kíp luyện rồng không phải là những cảnh bay lượn mãn nhãn mà là chiều sâu cảm xúc hiếm có. Mỗi phần phim là một giai đoạn trưởng thành: học cách tin tưởng, học cách mất đi, và học cách yêu thương đủ để buông tay.

Không phải ngẫu nhiên mà năm 2025, bản live-action của chính bộ phim này đã phá vỡ kỷ lục phòng vé, minh chứng cho sức hút của câu chuyện về Hiccup và Răng Sún.

Mỗi phần phim là một giai đoạn trưởng thành của Hiccup (Ảnh: Universal)

Croods

Cũng là một tác phẩm của DreamWorks, Croods lại tạo nên một hành trình phiêu lưu thời tiền sử đầy ắp tiếng cười và những thông điệp nhân văn sâu sắc. Loạt phim này gồm 2 phần ra mắt vào năm 2013 và 2020, kể về cuộc sống sinh tồn của nhà Croods, băng qua những vùng đất kỳ lạ đầy sinh vật lạ lẫm.

Trong gia đình, Grug là người cha cổ hủ, bảo thủ nhưng thương con hết mực. Cô con gái Eep lại đầy nổi loạn, khao khát khám phá thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của anh chàng thông minh Guy cùng những phát minh quái đản đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình này.

Croods có những pha hành động hài hước nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng, khi Grug nhận ra rằng "giữ gia đình an toàn" và "để gia đình được sống" đôi khi là hai điều rất khác nhau.

Gia đình Croods trong hành trình phiêu lưu thời tiền sử (Ảnh: Universal).

Thành công của loạt phim Gia đình Croods không chỉ đến từ thế giới muông thú kỳ ảo hay những pha chọc cười. Qua mỗi chặng đường bước ra khỏi hang tối, các nhân vật phải học cách rũ bỏ nỗi sợ hãi để thay đổi, học cách bao dung trước sự khác biệt, và hiểu rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trước mọi biến động của cuộc sống.

Nhóc trùm

Nhóc trùm (The Boss Baby) được tạo ra từ ý tưởng kỳ quặc: một đứa trẻ sơ sinh mặc vest, đeo cà vạt, nói giọng trưởng thành và làm việc cho một tổ chức bí mật. Thế nhưng, chính ý tưởng này đã giúp hai phần phim ra mắt vào năm 2017 và 2021 tạo ra một “cơn sốt” phòng vé nhờ góc nhìn hài hước nhưng vô cùng thực tế.

Phim được kể qua góc nhìn của Tim, một cậu bé 7 tuổi vốn là con một, bỗng dưng phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ với "nhóc trùm" bí ẩn mới đến. Sự đối đầu ban đầu giữa hai anh em nhằm tranh giành tình thương của bố mẹ dần chuyển thành một liên minh chiến lược dở khóc dở cười.

Pha hành động giả tưởng trong Nhóc trùm (Ảnh: Universal).

Bộ phim được khai thác khéo léo ở hai tầng nghĩa: bề ngoài là cuộc phiêu lưu hài hước, bên trong là câu chuyện rất thật về nỗi lo bị lãng quên. Thông qua hành trình của bộ đôi Tim - Ted, Nhóc trùm đem đến những pha hành động giả tưởng siêu quậy của hội em bé cũng như bài học sâu sắc về tình cảm gia đình.

Lorax

Lorax chuyển thể từ cuốn truyện tranh kinh điển năm 1971 của Dr. Seuss, được xem là tác phẩm không thể bỏ lỡ với khán giả nhỏ. Khác những tác phẩm thuần giải trí, sức hấp dẫn Lorax nằm ở lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về môi trường và chủ nghĩa tiêu thụ vô độ.

Nội dung phim xoay quanh Ted - một cậu thiếu niên sống trong thành phố nhân tạo Thneedville, nơi ngay cả không khí sạch cũng phải bỏ tiền ra mua. Để ghi điểm với cô gái mình thầm thương, Ted quyết định trốn ra ngoài bức tường thành để đi tìm một cây thật. Từ đây, cậu gặp Once-ler và được nghe kể về Lorax - vị thần bảo hộ rừng già da cam cá tính, có bộ râu ria vĩ đại luôn tìm cách ngăn chặn sự tàn phá của lòng tham con người.

Ted và thần Lorax (Ảnh: Universal)

Lorax buộc người xem - từ trẻ nhỏ đến người lớn - phải tự vấn về trách nhiệm của bản thân trước thiên nhiên.

Câu thoại kinh điển của phim: "Nếu một ai đó như bạn không quan tâm một chút nào, thì mọi sự sẽ không thể khá lên được" cho đến nay vẫn là một trong những thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ của phim hoạt hình đương đại.

Tác phẩm đã tạo nên tiếng vang lớn với doanh thu hơn 340 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những cột mốc định hình nên phong cách hoạt hình đầy màu sắc nhưng không kém phần đặc biệt của xưởng phim Illumination.

Tất cả các phần phim Bí kíp luyện rồng, Nhóc trùm, Croods, Lorax hiện có mặt trên FPT Play với chất lượng hình ảnh 4K sắc nét và chuẩn âm thanh Dolby Atmos sống động. Tải Ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ để thưởng thức các nội dung đặc sắc khác dành cho thiếu nhi.