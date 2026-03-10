Nhan sắc trẻ đẹp không ngờ của "nữ hoàng ảnh lịch" Thu Hà ở tuổi U60

Mới đây, NSND Thu Hà - "nữ hoàng ảnh lịch” một thời - khiến khán giả trầm trồ trước nhan sắc rạng rỡ, mặn mà theo thời gian khi đăng tải bộ ảnh mới trên trang cá nhân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Hà cho biết, những bức hình được chụp trong chuyến đi Mộc Châu (Sơn La) cách đây ít ngày, khi chị đến thăm vườn hoa mai anh đào đang vào mùa nở rộ.

Theo nữ nghệ sĩ, chuyến đi đơn giản là dịp để chị lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa mùa hoa.

"Thật ra tôi chụp ảnh chủ yếu để làm kỷ niệm. Mỗi năm hoa chỉ nở một mùa, nếu mình lỡ hẹn thì mùa hoa sẽ qua mất. Một phần cũng vì khán giả vẫn dành nhiều tình cảm và thích tôi chụp ảnh, nên tôi cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc này để chiều lòng fan (người hâm mộ - PV)", NSND Thu Hà nói.

Bộ ảnh được chụp giữa khung cảnh hoa mai anh đào phủ hồng núi đồi Mộc Châu, mang đến không khí mùa xuân. Nữ nghệ sĩ hài hước cho biết, chị sẽ “cố gắng chụp thêm vài mùa hoa nữa”.

Trước đó, chị cũng thực hiện bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ giữa vườn hoa mận nở trắng ở Mộc Châu.

Dù đã bước sang tuổi trung niên, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc "quên thời gian". Nói về điều này, chị cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt.

"Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng tôi luôn cố gắng nhìn mọi việc nhẹ nhàng, lạc quan hơn. Với tôi, khi buông bỏ bớt những điều không cần thiết và gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, chính là mình tìm thấy sự nhẹ nhõm, thoải mái trong tâm hồn.

Bản thân cũng không sợ tuổi già, bởi coi đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Điều quan trọng là học cách cân bằng, bình tĩnh đón nhận và vượt qua những khó khăn”, Thu Hà chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận, chị cũng ngại khi được khán giả gọi với danh xưng "nhan sắc không tuổi", hay "lá ngọc cành vàng": "Tôi thấy mình bình thường như bao người phụ nữ U60 khác đấy chứ. Có lẽ cái thần thái của tôi khiến mọi người cảm nhận tôi vẫn còn trẻ hoặc môi trường nghệ thuật khiến mọi người nghĩ tôi không già đi, chứ tuổi tác thì không thể giấu nổi".

Chị cho biết, thỉnh thoảng vẫn đi chăm sóc da hoặc thực hiện một vài dịch vụ làm đẹp cơ bản, nhưng không quá cầu kỳ. “Tôi chỉ làm những bước đơn giản, chứ không phải người quá chuyên cho việc làm đẹp”, NSND Thu Hà nói.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, thời gian gần đây nữ nghệ sĩ cũng tham gia một số hoạt động quảng cáo sản phẩm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên.

Về công việc diễn xuất, NSND Thu Hà cho biết, hiện tại chị vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để trở lại với phim ảnh hay sân khấu. Theo nữ nghệ sĩ, sau nhiều năm hoạt động, sức khỏe ở thời điểm hiện tại là điều chị trân trọng hơn cả.

"Tôi gắn bó với công việc này nên chắc chắn vẫn rất nhớ. Tuy nhiên, ở tuổi này, tôi cũng hạn chế nhận lời hơn. Nếu có vai diễn thật sự hay và phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng tham gia”, NSND Thu Hà bày tỏ.

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Năm 20 tuổi, Thu Hà vụt sáng lên như một ngôi sao màn bạc với 2 bộ phim: Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh và Lá ngọc cành vàng của đạo diễn Vũ Châu. Sau khi tiếp tục ghi dấu ấn với các bộ phim: Tóc gió thôi bay, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn…, chị rời Đoàn Văn công Quân khu 2 để gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Thu Hà 2 lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993. Thu Hà là nữ diễn viên được khán giả hâm mộ, yêu mến cuồng nhiệt thập niên 1990 cùng những tên tuổi như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng...

Ảnh: Facebook nhân vật