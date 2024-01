Người vợ kém 60 tuổi của "ông trùm Playboy" than thở: "Tôi trả giá quá đắt"

7 năm sau khi trở thành góa phụ, Crystal quyết định lên tiếng kể về cuộc hôn nhân gây bàn luận của mình trong cuốn tự truyện ra mắt trong tháng này.

Cuốn tự truyện có tên Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Chỉ nói những điều đẹp đẽ: Sống sót đi qua và tìm lại chính mình). Trong cuộc đời mình, Crystal có 5 năm làm bạn gái và 5 năm làm vợ của ông Hugh Hefner - người sáng lập ra tờ tạp chí Playboy.

Crystal vừa cho ra mắt cuốn tự truyện kể về hành trình hàn gắn của cô (Ảnh: New York Post).

Cô Crystal chính là người đã ở bên ông Hefner trong những năm tháng cuối đời của ông. Cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh bên người chồng già nua, luôn cần được quan tâm, chăm sóc.

Trong cuốn tự truyện, Crystal khẳng định cô chưa từng yêu ông Hefner. Trong quá trình quảng bá cho cuốn tự truyện, cô Crystal chia sẻ: "Tôi phải chịu đựng sự yếu thế thảm hại của bản thân trong mối quan hệ này. Tôi sống trong thế giới đủ đầy, khiến nhiều người mơ ước, nhưng các bạn hãy nghĩ tới việc tôi là vợ của một người đàn ông 80 tuổi. Quả thực, mọi thứ đều có giá của nó".

Cô Crystal mới 21 tuổi khi nhận được lời mời tới tham dự một bữa tiệc tổ chức tại biệt thự của ông Hefner hồi tháng 10/2008. Chỉ sau vài tháng quen biết, họ quyết định bước vào một mối quan hệ. Crystal chính thức trở thành người vợ thứ 3 của ông Hefner trong năm 2012. Cô Crystal vẫn ở bên ông Hefner cho tới khi ông qua đời ở tuổi 91 hồi năm 2017.

Giờ đây, khi nhìn nhận lại mối quan hệ từng gây đàm tiếu trong giới showbiz Mỹ, cô Crystal thừa nhận rằng cô đã đánh mất chính mình khi ở bên ông Hefner. Khi sống bên ông trong biệt thự Playboy, cô rất dễ bật khóc và luôn cảm thấy bất ổn.

Cuộc sống bên trong biệt thự Playboy, nơi thường diễn ra những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, là biểu tượng của cuộc sống xa hoa, phù phiếm và bản năng, thực ra không hề đẹp như cách nơi này vẫn được khắc họa trước giới truyền thông.

Crystal và ông Hugh Hefner trong ngày cưới (Ảnh: New York Post).

Cô Crystal cho biết bên trong biệt thự, tình trạng công trình đã xuống cấp từ lâu, nấm mốc xuất hiện ở nhiều nơi, hoạt động dọn dẹp không được tiến hành cẩn thận.

Với vai trò là bạn gái và sau này là vợ của ông Hefner, cô từng phải làm theo mọi yêu cầu của ông, bao gồm cả những yêu cầu về màu sơn móng tay hay màu tóc. Cuộc sống của cô thực ra không hề có sự tự chủ, cô không thể tự quyết điều gì.

Cô Crystal cho biết cô đặt tên cuốn sách là Chỉ nói những điều đẹp đẽ bởi ông Hefner lúc sinh thời từng dặn cô: "Một khi tôi qua đời, làm ơn, hãy chỉ nói những điều đẹp đẽ về tôi".

Cô Crystal đã giữ lời hứa đó trong suốt hơn 5 năm qua. "Sau khi đã trải qua nhiều đợt trị liệu tâm lý, tôi nhận thấy rằng mình cần phải trung thực về cuộc sống của mình. Cuốn sách của tôi chủ yếu nói về hành trình hàn gắn của tôi sau quãng thời gian sống trong môi trường độc hại", Crystal nói.

Cô Crystal Hefner cho biết cô đang tiếp tục học lên cao. Ở bậc Đại học, cô từng theo học chuyên ngành tâm lý học. Nếu có thể trở thành một tiến sĩ tâm lý học, cô sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để có thể sử dụng lại tên họ thời con gái mình, thay vì tiếp tục sử dụng tên họ của người chồng quá cố. Cô mong muốn mình được biết đến với danh xưng tiến sĩ tâm lý học Crystal Harris.

Trong những năm tháng sống bên ông Hefner, Crystal từng không được phép ra khỏi nhà sau 6h tối (Ảnh: New York Post).

Crystal mong muốn có thể gây dựng sự nghiệp riêng và thực sự lãng quên những gì thuộc về quá khứ. Cô mong muốn mình sẽ kết hôn và sinh con. Hiện tại, Crystal đã trữ đông trứng, cô muốn gặp được một người đàn ông có độ tuổi phù hợp với mình. Cô mong mình sẽ có một cuộc hôn nhân khác hẳn những gì cô từng trải qua.

Hiện tại, Crystal lựa chọn một cuộc sống giản dị và tĩnh lặng trong một ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ biển ở Hawaii. Hàng ngày, cô không trang điểm, ăn vận giản dị.

Trong những năm tháng sống bên ông Hefner, Crystal từng không được phép ra khỏi nhà sau 6h tối, không được phép đi du lịch một mình. Cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh bên người chồng già nua, luôn cần được quan tâm, chăm sóc.

Crystal hiện tại dành nhiều thời gian để đi thăm thú nhiều nơi. Bây giờ, cô chỉ thích ăn vận giản dị. Sau khi ông Hefner qua đời, Crystal vứt bỏ toàn bộ các phục trang gợi cảm, cô quyết định ăn vận kín đáo hơn. Cô đi rút túi ngực, chuyển sang phong cách trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng.

Crystal vẫn còn cảm thấy ám ảnh vì những "bữa tiệc sex thác loạn" mà cô buộc phải trải qua khi còn sống bên ông Hefner.

Crystal biết rằng khi lựa chọn ở bên ông Hefner, cô còn quá trẻ (Ảnh: New York Post).

Những câu chuyện xoay quanh đời tư và chuyện phòng the của ông Hefner từng được nhắc tới như những câu chuyện thú vị, hấp dẫn sự quan tâm của công chúng, nhưng với tư cách người trong cuộc, Crystal khẳng định đó không phải trải nghiệm vui vẻ. Cô tin rằng những người phụ nữ cùng cô góp mặt trong những cuộc vui do "ông trùm Playboy" tổ chức đều không cảm thấy vui vẻ gì.

Cô Crystal tâm sự: "Tôi bị phán xét rất nhiều, nhưng mỗi người có một câu chuyện riêng. Tôi tin rằng nếu tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ không lựa chọn ở bên một người bạn đời hơn mình tới 60 tuổi. Tôi cảm thấy thương xót cho chính mình. Hiện tại tôi đã ở vào một giai đoạn khác trong đời, nhưng tôi vẫn thấy thương cho chính mình ngày trước".

Crystal biết rằng khi lựa chọn ở bên ông Hefner, cô đang có những vấn đề của riêng mình: "Cha tôi sớm qua đời khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã phải sống rất khó khăn, chật vật. Khi tôi còn nhỏ, cuộc sống của tôi luôn phụ thuộc vào lòng tốt của những người họ hàng. Tôi luôn phải tìm cách dẹp bỏ cái tôi, khiến mình thật dễ chịu, để có thể phù hợp với những người đón nhận tôi về ở.

Tôi chưa từng cảm thấy mình có sức nặng nào. Rồi tôi gặp ông Hefner, đối với tôi, ông ấy là một người rất giàu có. Tôi bị choáng ngợp trước cuộc sống của ông ấy. Tôi có thể lưu lại trong căn biệt thự của ông ấy, trong khi tôi vốn dĩ chẳng có nơi nào để đi, chẳng có nơi nào thực sự chào đón tôi. Khi ấy, tôi cũng không tin mình có thể tự tạo dựng nên điều gì đáng kể".

Khi lựa chọn ở bên ông Hefner, Crystal không động tới tấm bằng cử nhân tâm lý học của mình. "Tôi từng nghĩ rằng bản thân tôi vốn đã có quá nhiều vấn đề rồi, tôi không thể giúp những người cũng đang gặp vấn đề được", cô nói.

Crystal Hefner giới thiệu phòng ngủ dành cho chủ nhân tại biệt thự Playboy (Video: Crystal Harris).

Giờ đây, Crystal nghĩ khác, cô quay trở lại việc học, nỗ lực học lên cao và bắt đầu sử dụng những kiến thức tâm lý học của mình để thực hiện một số hoạt động kinh doanh. Hiện tại, cô cung cấp một số dịch vụ phục vụ cho hoạt động du lịch của đối tượng khách hàng là những người thuộc giới siêu giàu.

Cô đã đi tới 37 quốc gia trên thế giới kể từ khi ông Hefner qua đời. Crystal chia sẻ: "Công việc khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một con người có giá trị, có thành tựu. Trước đây, khi còn ở bên ông Hefner, tôi chỉ biết đến một nhiệm vụ là làm sao để ông ấy trông thật ấn tượng khi xuất hiện trước người khác".

Chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân bây giờ, Crystal tiết lộ: "Tôi vẫn đang gặp một số vấn đề trong chuyện hẹn hò. Tôi muốn sống đúng với tuổi của mình. Nhưng điều tồi tệ là mọi người luôn giới thiệu cho tôi những người đàn ông rất lớn tuổi, như thể họ nghĩ tôi hẳn muốn người chồng thứ 2 của tôi cũng tựa như ông Hefner vậy. Tôi thấy điều ấy thật kinh khủng".