Người hâm mộ đổ về Ocean City, sẵn sàng cho concert có G-DRAGON

Hàng nghìn người hâm mộ G-Dragon kéo về Ocean City

Chiều 7/11, tầng 1 Trung tâm thương mại Vincom - Vinhomes Ocean Park 1 đón hàng nghìn người hâm mộ G-Dragon có mặt, đổi vòng. Không khí nhộn nhịp khi rất nhiều khán giả vừa đáp xuống sân bay đã kéo vali đến thẳng Ocean City để gặp gỡ thần tượng.

Khán giả sẵn sàng cho đêm diễn của G-Dragon tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Nhiều khán giả xếp hàng từ sớm để làm thủ tục vào sân, sẵn sàng cho đêm diễn đầu tiên của G-Dragon (Ảnh: BTC).

Từ sáng đến chiều, từng hàng người xếp hàng ngay ngắn trước quầy làm thủ tục, nhận vòng tay. Ai nấy đều rạng rỡ trong màu áo câu lạc bộ người hâm mộ, áo nhóm, tay cầm băng rôn và gậy cổ vũ phát sáng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, sôi động và tràn đầy năng lượng.

Các khán giả trẻ rạng rỡ chụp hình trước cổng sự kiện, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến lưu diễn của G-Dragon (Ảnh: BTC).

Tại các khu vực vui chơi, giải trí quanh Ocean City, không khí nóng dần khi khán giả bắt đầu đổ về để tận hưởng không khí lễ hội, tranh thủ ăn uống, chuyện trò, chia sẻ cảm xúc háo hức trước giờ G-Dragon xuất hiện.

Dù trời mưa, Nguyễn Thảo Ly (2004, Hà Nội) vẫn cùng bạn đến Ocean City từ sớm, hồi hộp chờ thần tượng. Với Ly, 15 năm thần tượng G-Dragon là hành trình lớn lên cùng âm nhạc, từ ngày mê hip-hop đến khi nhận ra thần tượng là nghệ sĩ đa tài, truyền cảm hứng mạnh mẽ. “Được xem G-Dragon biểu diễn ở Việt Nam khiến mình tự hào”, Ly chia sẻ.

Còn Trần Thái Hà (1996, TPHCM) cùng bạn bay ra Hà Nội, vừa đến Vincom Ocean Park chiều 7/11 để sẵn sàng tham gia hai đêm concert. “Chỉ cần được sống trọn vẹn trong không khí này, mọi nỗ lực đều xứng đáng”, Hà xúc động chia sẻ khi cầm trên tay tấm vé mơ ước.

Khu vực chụp hình trở thành điểm dừng chân yêu thích của khán giả (Ảnh: BTC).

Trên mạng xã hội, không khí cũng sôi động không kém. Các trang người hâm mộ và nhóm cộng đồng liên tục đăng tải hình ảnh dòng người đổ về Ocean City, những khoảnh khắc ghi hình sớm, ảnh vé được xem như “chiến tích” và loạt bài viết “đếm ngược” chờ giờ diễn phủ kín bảng tin, kèm hàng loạt thẻ gắn nhãn như #GDinHanoi, #8Wonder, #OceanCity.

Bộ sưu tập vật phẩm của chuyến lưu diễn lần này từ áo thun, áo khoác, gậy cổ vũ, mũ, túi vải, áp phích cho đến thẻ ảnh và nhãn dán mang dấu ấn Übermensch, cũng khiến người hâm mộ háo hức.

Tất cả hòa chung một tinh thần háo hức sẵn sàng thăng hoa cùng thần tượng, biến Ocean City thành điểm hội tụ không thể quên của tuổi trẻ Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Hà Nội, Việt Nam và tấm vé quyền lực hấp dẫn cuối hành trình

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả ngay khi mở bán. Toàn bộ vé được bán hết chỉ sau hơn 20 phút, trở thành một trong những sự kiện ca nhạc quốc tế có tốc độ tiêu thụ vé nhanh nhất tại Việt Nam.

Trước nhu cầu cao, ban tổ chức nhanh chóng công bố thêm đêm diễn thứ hai, trong đó các hạng vé đặc biệt như VVIP, VIP và Premium tiếp tục được đặt mua hết, cho thấy sức hút mạnh mẽ của G-Dragon tại thị trường Việt Nam.

Sáng 7/11, không khí “săn vé” lại tiếp tục sục sôi khi ban tổ chức bất ngờ mở bán vé bổ sung số lượng vé giới hạn cho nhiều hàng mục vé và chỉ trong ít giờ, những tấm vé này đã được bán hết.

Trên các diễn đàn quốc tế và mạng xã hội, khán giả từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… liên tục trao đổi kinh nghiệm di chuyển, chia sẻ kế hoạch chuẩn bị và đổi vật phẩm lưu niệm, khiến không khí lễ hội lan tỏa khắp châu Á.

Một số người hâm mộ Nhật Bản bày tỏ sự thích thú với tông màu tím đặc trưng của chặng Việt Nam, trong khi khán giả từ Đài Loan (Trung Quốc) lại hào hứng trao đổi đồ sưu tầm với bạn bè quốc tế, tạo nên những khoảnh khắc thể hiện sức lan tỏa của một buổi hòa nhạc tầm cỡ khu vực.

Những món quà lưu niệm mang dấu ấn Übermensch được người hâm mộ trân trọng (Ảnh: BTC).

Không chỉ là một đêm nhạc, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City đang trở thành tâm điểm văn hóa của giới trẻ Việt và cộng đồng quốc tế. Hai đêm concert liên tiếp hứa hẹn sẽ “thắp lửa” Thủ đô, kéo hàng trăm nghìn khán giả và du khách từ khắp nơi đổ về, biến Hà Nội thành điểm đến giải trí sôi động bậc nhất mùa lễ hội cuối năm.

Bắt đầu từ Hàn Quốc, tour diễn này đã đi qua nhiều thành phố lớn trước khi đến Hà Nội, được xem là “chặng dừng vàng” trong hành trình, trước khi khép lại tại Seoul vào tháng 12.

Vì thế, mỗi tấm vé vào sân không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm âm nhạc, mà còn là dấu mốc đặc biệt đối với người hâm mộ, khi có cơ hội hòa mình vào bầu không khí của một tour diễn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nhiều nhóm bạn cùng tham dự, biến đại nhạc hội thành một ngày hội âm nhạc đầy màu sắc (Ảnh: BTC).

Sự kiện lần này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của các chương trình âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Với mô hình tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế do Vingroup triển khai, khán giả trong nước có cơ hội trực tiếp thưởng thức những đêm diễn tầm cỡ ngay tại quê nhà.

8Wonder góp phần mở rộng vị thế của Việt Nam trên bản đồ các tour lưu diễn toàn cầu, hướng tới hình ảnh một điểm đến mới cho những sự kiện âm nhạc quy mô và giàu cảm xúc.