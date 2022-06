Người đẹp phim "Oan hồn" Demi Moore có bạn trai mới kém 14 tuổi

Ngôi sao phim Oan hồn Demi Moore, 60 tuổi vừa công khai chia sẻ lên mạng xã hội Instagram chùm ảnh ngọt ngào của cô với đầu bếp kiêm chủ nhà hàng nổi tiếng người Thụy Sĩ Daniel Humm, 46 tuổi.

Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên đình đám Hollywood rạng ngời hạnh phúc khi sánh đôi bạn trai kém 14 tuổi trong kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Châu Âu.

Demi Moore trẻ trung dự Met gala (Video: Daily Mail).

Cách đây ít ngày, cánh săn ảnh đã thấy Demi Moore và Daniel Humm đi xem một trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros ở Paris, Pháp. Trên khán đài, Daniel Humm nhiều lần dành cho bạn gái những nụ hôn ngọt ngào. Ngoài ra, trước đó cặp đôi còn cùng tham dự một show thời trang lớn tại Pháp.

Demi Moore hạnh phúc bên bạn trai mới Daniel Humm (Ảnh: Mega).

Theo trang tin Page Six, Demi đã bí mật hẹn hò với đầu bếp nổi tiếng trong vài tháng. Một nguồn tin tiết lộ về mối tình mới của nữ diễn viên 60 tuổi rằng: "Mối quan hệ của Demi và Daniel đang rất tuyệt vời. Daniel bận rộn với công việc tại nhà hàng nhưng vẫn thường dành thời gian để đón Demi tới nhà hàng ăn tối cùng với mình".

Daniel Humm là một đầu bếp và chủ nhà hàng nổi tiếng người Thụy Sĩ. Ẩm thực của anh tập trung vào các nguyên liệu có nguồn gốc địa phương, chú trọng đến sự đơn giản, tinh khiết và hương vị theo mùa. Daniel Humm bắt đầu làm việc trong nhà bếp ở tuổi 14. Anh đã làm việc tại một số khách sạn và nhà hàng nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ trước khi giành được sao Michelin đầu tiên ở tuổi 24.

Năm 2003, Humm chuyển đến Mỹ để trở thành bếp trưởng tại một nhà hàng có tiếng ở San Francisco. Sau đó anh chuyển đến New York mở một nhà hàng lớn và nhà hàng của anh đạt 3 sao Michelin cũng như lọt Top 50 nhà hàng tốt nhất trên thế giới.

Daniel Humm từng giành được hàng chục giải thưởng trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, quán bar. Ngoài công việc của một đầu bếp, anh còn xuất bản 4 cuốn sách dạy nấu ăn bán rất chạy trên toàn thế giới. Về đời tư, Daniel từng hẹn hò với Laurene Powell Jobs, vợ cũ của tỷ phú công nghệ quá cố Steve Jobs.

Nữ diễn viên nổi tiếng Demi Moore từng kết hôn ba lần. Người chồng đầu tiên của cô là nghệ sĩ Freddy Moore. Cặp đôi kết hôn từ năm 1981 - 1985. Sau đó Demi kết hôn với ngôi sao phim hành động Bruce Willis từ năm 1987 - 2000. Cuộc hôn nhân thứ ba của cô là với diễn viên điển trai Ashton Kutcher, một người kém cô 16 tuổi. Cặp đôi chia tay vào năm 2013.

Demi Moore (ngoài cùng bên trái) vẫn thân thiết với chồng cũ (Ảnh: Getty Images).

Demi Moore hiện vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với người chồng thứ hai Bruce Willis. Bruce Willis đang trong giai đoạn điều trị chứng bất lực ngôn ngữ và Demi Moore cho biết, cô và các con sẽ luôn ở bên để động viên và quan tâm, chăm sóc Bruce Willis. Demi Moore nói thêm, cô coi Emma Heming, người vợ hiện tại của chồng cũ, như em gái.

Nữ diễn viên U60 Demi Moore từng viết trên trang Instagram của mình rằng: "Các con của chúng tôi là chị em gái và không có tên gọi nào cụ thể cho mối liên hệ gia đình của chúng tôi với nhau. Tôi coi Emma là gia đình, người mà tôi vinh dự được gọi là bạn. Chúng ta là những người mẹ đoàn kết, là chị em gắn bó với nhau trong cuộc đời này".

Demi Moore mô tả Emma Heming là một người mẹ xinh đẹp hết lòng vì gia đình, một người phụ nữ quyến rũ và thành công trong kinh doanh. "Động lực, quyết tâm và niềm đam mê của cô ấy đã giúp người khác nâng cao tinh thần và cô ấy thực sự là người truyền cảm hứng".

Năm 2019, Demi Moore từng phát hành cuốn tự truyện Inside Out và tự truyện của cô lọt Top những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times năm đó.

Trong cuốn tự truyện đầu tay, nữ diễn viên xinh đẹp kể chi tiết về các cuộc hôn nhân và những vụ ly hôn của cô cũng như việc nuôi dạy ba cô con gái và cuộc chiến của cô với chứng nghiện ma túy và rượu.

Demi Moore cũng gây sốc khi tiết lộ về tuổi thơ khi cô lớn lên ở New Mexico, Mỹ có mẹ cũng là một "con nghiện" và một người cha không phải là cha ruột của cô.

Demi Moore còn chia sẻ một cách thẳng thắn việc cô bị cưỡng bức khi mới 15 tuổi bởi một người đàn ông lớn tuổi đã cho người mẹ nghiện rượu của cô 10 triệu đồng.

Demi Moore thanh lịch trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Demi kết hôn với rocker Freddy Moore khi cô mới 19 tuổi và sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, cô kết hôn với Bruce Willis sau một cuộc tình lãng mạn kéo dài bốn tháng. Demi tiết lộ, Bruce luôn muốn cô từ bỏ sự nghiệp đang phát triển ở Hollywood và ở nhà để chăm sóc con cái.

Những tiết lộ gây sốc khác của Demi Moore còn về việc các con gái của cô đã lạnh nhạt với mẹ khi cô bị sốc thuốc gần chết vào năm 2012 và nỗi ám ảnh của nữ diễn viên với việc ăn kiêng và tập thể dục trong những năm 20, 30 tuổi.

Con gái của Demi, Rumer Willis chia sẻ, cuốn tự truyện của mẹ giúp cô hiểu hơn về mẹ của mình. "Tôi tự hào về mẹ tôi, mẹ là biểu tượng cho sự mạnh mẽ của nhiều người phụ nữ", Rumer nói.