Nữ diễn viên phim Công chúa Lọ Lem Lily James là một trong 10 ngôi sao nổi bật nhất năm 2021. Người đẹp 32 tuổi tham gia nhiều dự án phim được chú ý như Mamma Mia! Here We Go Again (2018), Yesterday (2019), Rebecca (2020) và The Dig (2021). Ngoài ra cô còn là gương mặt quảng cáo đắt giá của các thương hiệu cao cấp.