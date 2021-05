Người đẹp Anh tập thể dục chăm chỉ để giữ dáng

Dân trí Ngôi sao truyền hình thực tế Jasmin Walia tập thể dục giữa trời mưa.

Jasmin Walia tập thể dục ngoài trời hôm 24/3 vừa qua

Người đẹp 9X mải mê tập luyện bất chấp cả trời mưa

Vóc dáng thon thả của ngôi sao truyền hình thực tế này khiến nhiều người ghen tỵ

Trong show truyền hình The Only Way Is Essex - Jasmin Walia là nhân vật rất được yêu thích

Cô hiện là hot girl rất được báo chí Anh quốc quan tâm

Jasmin Walia tập thể dục cùng bạn gái ngoài công viên. Người đẹp cho biết, cô tin rằng vẻ đẹp tự nhiên là hoàn hảo nhất và cô luôn nỗ lực để hoàn thiện vẻ bề ngoài bằng việc tập thể dục, ăn kiêng chứ không phải là phẫu thuật thẩm mỹ.

