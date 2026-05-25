Người cha có con bại não viết sách, lan tỏa thông điệp chữa lành và hy vọng

Ngày 24/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ ngày hội Vì những nụ cười trở lại, cuốn sách Siêu nhân bay qua sàn nhà đã ra mắt độc giả.

Cuốn sách được viết từ câu chuyện có thật của anh Bùi Mạnh Hà - một người cha có con bại não - cùng sự đồng hành của tác giả Lê Thị Minh Nguyệt.

Qua những trang sách, hành trình nuôi dạy con hiện lên bằng góc nhìn nhiều cảm xúc nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan và hy vọng.

Anh Bùi Mạnh Hà, tác giả cuốn sách và cũng là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhân vật trung tâm của cuốn sách là “siêu nhân Mark” - hình ảnh đại diện cho những đứa trẻ bại não đang từng ngày đối diện với giới hạn về vận động.

Với các em, “sàn nhà” không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian quen thuộc gắn với những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Từ hình ảnh ấy, cuốn sách kể về khát vọng được “bay”, được bước ra khỏi những giới hạn tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là thử thách lớn với trẻ bại não.

Thông qua các câu chuyện và phần minh họa giàu màu sắc, cuốn sách gửi gắm thông điệp rằng tình yêu thương và sự kiên trì có thể giúp các em vượt qua mặc cảm, chạm tới sự đồng cảm của cộng đồng.

Không chỉ kể về trẻ khuyết tật, cuốn sách còn chạm đến tâm trạng của nhiều bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác cô đơn khi đồng hành cùng con. Tại sự kiện, nhiều câu chuyện được chia sẻ xoay quanh hành trình chấp nhận những khiếm khuyết của cuộc sống và học cách tìm thấy niềm vui trong hiện tại.

Anh Bùi Mạnh Hà - tác giả cuốn sách, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam - cho biết gia đình anh lựa chọn triết lý “vui vẻ ngay bây giờ” trong hành trình nuôi con.

Theo anh, hạnh phúc không phải chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, kể cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

"Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một “đường ray” công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow - vui vẻ ngay bây giờ - chính là chìa khóa”, anh Hà nói.

Tại chương trình, anh Hà cũng chia sẻ về hai khái niệm mà anh tâm đắc. Đầu tiên là sự chuyển hóa từ cụm từ “yếu thế” sang “yêu thế”. Theo anh, mỗi đứa trẻ đều có thế giới riêng, những nét đáng yêu và khả năng đặc biệt mà người lớn đôi khi chưa đủ kiên nhẫn để nhận ra.

Khái niệm thứ hai là “ByNow Station” - một “trạm dừng” nhắc mọi người sống trọn vẹn trong hiện tại và nhìn trẻ khuyết tật bằng sự thấu cảm thay vì chỉ tập trung vào những thiếu hụt.

Cuốn sách "Siêu nhân bay qua sàn nhà" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tác giả, cuốn sách hướng tới hai nhóm độc giả chính. Với phụ huynh có con khuyết tật, đây là điểm tựa tinh thần trong những năm tháng đầu đầy bối rối và áp lực. Còn với các gia đình có con phát triển bình thường, tác phẩm giúp trẻ học cách thấu cảm và gần gũi hơn với những người bạn khuyết tật.

Đồng tác giả Lê Thị Minh Nguyệt bày tỏ hy vọng cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc đọc, mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng người khuyết tật.

Nhóm thực hiện cho biết đang lên kế hoạch chuyển thể tác phẩm thành kịch sân khấu và các phim ngắn trực tuyến để tiếp cận nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là trẻ em.