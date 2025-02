"Ngược dòng cuộc đời": Cơ cực nghề shipper và câu chuyện thời cuộc ý nghĩa

Ngược dòng cuộc đời là một sản phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Từ Tranh. Anh nổi tiếng với nhiều vai trò như viết kịch bản, đạo diễn và đóng phim.

Từ Tranh được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", đứng sau những tác phẩm thắng lớn về doanh thu như: Lost in Thailand (2012), Lost in Hong Kong (2015), Dying to Survive (2018)…

"Ngược dòng cuộc đời" gây sốt khi được phát sóng trên Netflix vào đầu năm nay (Ảnh: iMDB).

"Chất" riêng của Từ Tranh được đưa vào Ngược dòng cuộc đời và tạo thành một hiện tượng điện ảnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Phim ra mắt khán giả Trung Quốc vào tháng 8/2024 và đạt doanh thu 49 triệu USD tại thị trường nội địa.

Tác phẩm vẫn thu hút sự chú ý của khán giả khi được phát hành trên Netflix, lọt top những bộ phim ăn khách nhất tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sự thành công của Ngược dòng cuộc đời chính là nhờ kịch bản gần gũi, hấp dẫn, phản ánh cuộc sống hiện tại một cách sinh động cùng những thông điệp ý nghĩa về tình cảm, nghị lực sống của con người.

Ngược dòng cuộc đời xoay quanh câu chuyện của Cao Chí Lũy - một kỹ sư IT đầy kinh nghiệm trong một tập đoàn lớn của Trung Quốc bỗng dưng bị mất việc ở tuổi 45. Biến cố dồn dập đến khi cha anh bị đột quỵ.

Tiền chữa bệnh, tiền vay mua nhà cộng thêm sinh hoạt phí cho cả gia đình gồm 5 thành viên trở thành gánh nặng đè lên vai Chí Lũy. Không còn cách nào khác, anh phải chấp nhận làm nghề shipper (người giao hàng) để kiếm tiền xoay xở trước những khó khăn hiện tại.

Từ một người đang hạnh phúc với gia đình và hài lòng với sự nghiệp, ở tuổi U50, lứa tuổi người ta đang ổn định và tận hưởng cuộc sống, Chí Lũy buộc phải lao vào cuộc đời, lăn xả với nghề shipper để kiếm tiền.

So với thu nhập của một chuyên gia IT giàu kinh nghiệm trước đây, thu nhập hạn chế của một shipper thực sự là cơn ác mộng với Chí Lũy, khiến anh ngậm ngùi bất lực.

"Ngược dòng cuộc đời" phản ánh chân thực, sống động về nỗi cơ cực của nghề shipper (Ảnh: iMDB).

Với lối kể chuyện rất thực, sống động, nhanh và một kịch bản hay, không có điểm thừa, sự cơ cực của nghề shipper hiện lên thật chân thực trong từng thước phim của Ngược dòng cuộc đời.

Nghề shipper ngày càng nở rộ trong thời đại ngày nay khi công nghệ, thương mại điện tử ngày càng phát triển. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, shipper thậm chí trở thành một nghề không thể thiếu với nhiều gia đình bởi cuộc sống bận rộn, nhu cầu về sự chuyển giao hàng hóa trở nên nở rộ.

Thông qua câu chuyện của nhân vật Chí Lũy, đạo diễn Từ Tranh đã thành công phá vỡ định kiến về nghề shipper. Bản thân Chí Lũy từng coi thường nghề này, cho rằng công việc chân tay đơn giản và không có gì phức tạp. Nhưng đến khi bắt tay vào làm, Chí Lũy mới nhận ra nó khó khăn và nguy hiểm đến thế nào.

Chí Lũy tiếp xúc với đủ kiểu khách hàng. Có người thân thiện, lịch sự, có người lại khó tính coi thường những người giao hàng như anh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi người thực hiện phải có sự kiên nhẫn, tinh tế, khôn khéo trong ứng xử để làm hài lòng khách hàng.

Nhiều lần Chí Lũy bị đánh giá xấu vì những lý do ngớ ngẩn, vốn chẳng phải lỗi của anh. Hay các phân đoạn nhân vật chính bị "dí đơn", phải chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, hay những lần anh bị đánh không thương tiếc…

Từ một nhân viên văn phòng, Chí Lũy sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện để làm nghề lao động chân tay. Dù là một lập trình viên giỏi và giàu kinh nghiệm trong chính lĩnh vực của anh, Chí Lũy vẫn mất nhiều thời gian để học tập, làm quen để hòa nhập với công việc mới.

"Ngược dòng cuộc đời" còn là bài học to lớn về thái độ sống trong nghịch cảnh và sự cảm thông với những người xung quanh (Ảnh: iMDB).

Với cách kể chuyện gần gũi nhưng chân thực, nhịp độ phim đôi khi dồn dập như cuộc rượt đuổi trong phim hành động, đạo diễn Từ Tranh khéo léo chuyển tải một bức tranh sinh động về nghề giao hàng và sự cay đắng của nghề. Dù cố gắng làm quần quật từ sáng đến nửa đêm, Chí Lũy chỉ kiếm được số tiền 4.000 NDT (gần 14 triệu đồng), kém xa mục tiêu anh đặt ra ban đầu.

Câu chuyện của Chí Lũy được đặt bối cảnh ở Trung Quốc nhưng nó lại trở nên gần gũi, chạm tới trái tim của nhiều khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Người xem có thể tìm thấy hình ảnh shipper trong chính câu chuyện của Chí Lũy. Nếu không phải shipper, họ có thể thấy hình ảnh mình trong vai trò người mua hàng, trải nghiệm cảm giác chờ đợi và nhận hàng trong thời đại bùng nổ thương mại điện tử.

Hơn tất cả, những ai đã và đang đối diện làn sóng sa thải khốc liệt, hậu quả của khủng hoảng kinh tế, cũng có thấy hình bóng của mình trong bộ phim của đạo diễn Từ Tranh. Ngược dòng cuộc đời không mang màu sắc quá đen tối mà mở ra một cái kết tích cực, nhắn nhủ khán giả đừng bao giờ bỏ cuộc.

Tình thân và sự đồng cảm trở thành sức mạnh to lớn giúp ta vượt qua khó khăn (Ảnh: iMDB).

"Một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra" là thông điệp mà đạo diễn Trung Quốc muốn gửi gắm. Đằng sau bức tranh tăm tối của cuộc sống luôn có tia sáng hy vọng và sự ấm áp của tình thân. Tất cả những điều này đôi khi là động lực to lớn để người ta vượt qua nghịch cảnh.

Trên hành trình trở thành shipper, Chí Lũy đối diện nhiều thất bại nhưng điều này giúp anh thay đổi theo hướng tốt hơn. Vẻ ngoài lam lũ của anh đổi lấy một tinh thần tích cực, sự ấm áp của tình đồng nghiệp. Chí Lũy cũng học được cách nhìn đầy cảm thông với những người bạn cùng nghề và gia đình.

Bên cạnh kịch bản hay, diễn xuất của Từ Tranh là một điểm nhấn của phim. Anh thấu hiểu nhân vật và câu chuyện do mình sáng tạo nên "diễn như không diễn". Mọi cảm xúc của Chí Lũy đều rất chân thực và tự nhiên.

Ngược dòng cuộc đời quy tụ dàn diễn viên phụ như: Tân Chỉ Lôi, Vương Kiêu, Giả Băng… Tất cả đều diễn rất tròn vai, phần nào giúp câu chuyện hấp dẫn hơn, làm nổi bật những mối quan hệ và vấn đề xã hội xung quanh nhân vật chính.

Một bộ phim phản ánh vấn đề thời sự nóng hổi cùng những tình huống gần gũi và dàn diễn viên xuất sắc giúp Ngược dòng cuộc đời không khó chinh phục khán giả. Phim vẫn mang đến cho người xem cái nhìn thông cảm và khép lại với thông điệp tích cực.