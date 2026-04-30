Ngọc Sơn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Phương Thanh trên sân khấu

Mới đây, khoảnh khắc Ngọc Sơn bất ngờ tổ chức sinh nhật trên sân khấu cho ca sĩ Phương Thanh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong một đêm nhạc ở Bắc Ninh, nam ca sĩ trực tiếp mang bánh kem, cùng hàng nghìn khán giả đồng thanh hát mừng sinh nhật đồng nghiệp, tạo nên không gian ấm áp, gần gũi.

Ca sĩ Phương Thanh bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn danh ca Ngọc Sơn cùng người hâm mộ. Cô cho biết đây là kỷ niệm khó quên trong dịp đón tuổi 53.

Ngọc Sơn mang bánh kem tặng sinh nhật Phương Thanh trong một đêm nhạc ở Bắc Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Khoảnh khắc nói trên diễn ra trong đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng, tổ chức vào tối 27/4 tại Trịnh Xá (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Đêm nhạc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trước giờ khai mạc, khu vực bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn khiến không khí có phần lo lắng. Tuy nhiên, mưa tạnh đúng thời điểm chương trình bắt đầu, giúp đêm diễn diễn ra thuận lợi theo kế hoạch. Hơn 10.000 khán giả đã có mặt từ sớm và nán lại đến rạng sáng để theo dõi chương trình.

Bên cạnh Ngọc Sơn và Phương Thanh, đêm nhạc còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ kỳ cựu và lớp ca sĩ trẻ, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc, đáp ứng nhiều đối tượng khán giả.

Ca sĩ Ngọc Sơn giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần cao trào, sự xuất hiện của Ngọc Sơn nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả. Nam ca sĩ thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Tình cha”, đồng thời có màn song ca bài “Anh em một nhà” do chính anh sáng tác, kết hợp cùng vũ đạo sôi động, góp phần khuấy động không khí đêm diễn.

Khép lại chương trình, Phương Thanh mang đến các ca khúc gắn liền với tên tuổi như “Đêm lao xao”, “Trống vắng”, “Xuân Hạ Thu Đông”… và một số bản phối mới.

Phương Thanh hát Quan họ "Ngồi tựa song đào" để dành tặng khán giả Bắc Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ trên sân khấu, Phương Thanh cho biết cô đã yêu thích làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh từ khi còn nhỏ, từng xem bộ phim "Đến hẹn lại lên" và luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này.

Việc được đón sinh nhật ngay tại Bắc Ninh khiến nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động. Để đáp lại tình cảm của khán giả, cô thể hiện làn điệu quan họ "Ngồi tựa song đào", như một lời tri ân gửi tới mảnh đất và con người nơi đây.