Ngày 20/2, đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo cùng dàn diễn viên phim A Traveller's Needs tham dự Liên hoan phim (LHP) Berlin ở Đức. Đạo diễn Hong Sang Soo sánh đôi cùng "nàng thơ" - nữ diễn viên Isabelle Huppert. Cô diện váy xanh lấp lánh, rạng rỡ dự thảm đỏ, tương tác với nam đạo diễn rất tự nhiên.

A Traveller's Needs là phim thứ 3 nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert hợp tác với đạo diễn 64 tuổi. Nhiều năm qua, đạo diễn Hong Sang Soo luôn sánh đôi cùng người tình kém tuổi Kim Min Hee nên sự vắng mặt của nữ diễn viên xứ Hàn khiến công chúng bàn tán.

Đạo diễn Hong Sang Soo và đoàn làm phim "A Traveller's Needs" tham dự LHP Berlin 2024, ngày 20/2 (Ảnh: Getty Images).

Đạo diễn Hong Sang Soo sánh đôi cùng "nàng thơ" Isabelle Huppert (Ảnh: Getty Images).

Nhiều nghi vấn cho rằng Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo đã chia tay trong bí mật sau 9 năm hẹn hò. Song, cũng có một số nguồn tin cho rằng Kim Min Hee không tham dự LHP Berlin vì cô không tham gia dự án A Traveller's Needs của bạn trai.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo là cặp tình nhân bị ghét bỏ tại Hàn Quốc. Cặp đôi chênh nhau 22 tuổi. Khi hai người đến với nhau, Hong Sang Soo đã có gia đình. Bất chấp sự phản đối của người thân và dư luận, Hong Sang Soo quyết tâm ly hôn vợ để theo đuổi nàng thơ của mình.

Đạo diễn Hong Sang Soo được xem là tài năng hiếm có của điện ảnh xứ Hàn với góc nhìn điện ảnh đa dạng. Ông thường được mời tham dự các LHP quốc tế. Kim Min Hee góp mặt trong nhiều dự án của bạn trai và nhờ vậy, cô nổi tiếng trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 và vị đạo diễn đáng tuổi bố lần đầu gặp gỡ vào năm 2015, khi cô nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm của ông.

Kim Min Hee và đạo diễn hơn cô 22 tuổi, Hong Sang Soo, hò hẹn từ năm 2017 (Ảnh: News).

Tới năm 2017, mối quan hệ của cặp đôi bị truyền thông Hàn Quốc phát hiện. Không né tránh, Kim Min Hee thừa nhận và thách thức vợ của đạo diễn Hong Sang Soo.

Nhiều năm qua, mối quan hệ của Hong Sang Soo và Kim Min Hee trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất xứ Hàn. Vì say mê tình trẻ, Hong Sang Hoo quyết tâm quay lưng với người vợ tào khang, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Xuất hiện trước truyền thông, đạo diễn Hong Sang Soo luôn nắm chặt tay Kim Min Hee để bảo vệ cô, không ngại nói lời yêu thương tình trẻ mỗi khi lên sân khấu nhận giải thưởng. Kim Min Hee và Hong Sang Soo chung sống từ năm 2017, song hành trong sự nghiệp.

Có thông tin cho rằng đạo diễn Hong Sang Soo đã mua nhà riêng và đăng ký kết hôn với Kim Min Hee tại Mỹ. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng trước thông tin này.

Vì mối quan hệ ngang trái với đạo diễn đáng tuổi cha mình, Kim Min Hee phải chịu cái giá khá đắt. Cô bị mẹ ruột từ mặt, nhiều khán giả tẩy chay và các đạo diễn Hàn Quốc từ chối cộng tác.

Hiện, Kim Min Hee chỉ đóng các phim của bạn trai và mất nhiều hợp đồng quảng cáo tại Hàn Quốc vì bê bối làm người thứ ba.