Nghệ sĩ Đình Toàn tuổi 49 kín tiếng, hài lòng với cuộc sống độc thân

Nghệ sĩ Đình Toàn là gương mặt quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả qua loạt kịch thiếu nhi kinh điển "Ngày xửa ngày xưa" và vai trò MC của chương trình "Thần tài gõ cửa".

Trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn 10 năm, Đình Toàn vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng. Trong cuộc trò chuyện gần đây, anh mở lòng chia sẻ về cuộc sống giản dị ở tuổi 49 của mình.

Đình Toàn gắn liền với vai trò MC của chương trình "Thần tài gõ cửa" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đình Toàn cho biết, 15 năm làm MC của chương trình "Thần tài gõ cửa" đã dạy cho anh bài học về lòng nhân ái và trách nhiệm.

"15 năm trước, khi chương trình bắt đầu, tôi còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Các nhân vật của chương trình này là người khuyết tật. Họ thường bị giới hạn trong không gian nhỏ bé của cuộc đời, ít có cơ hội tiếp xúc xã hội, nên việc trò chuyện, gợi mở để họ chia sẻ rất khó khăn.

Tôi đã kiên nhẫn ngồi xuống, tìm cách dìu dắt, động viên, thậm chí học cả thủ ngữ để trò chuyện với họ một cách tốt nhất. Đôi khi họ quen dùng những cách xưng hô rất bản năng, không phù hợp, tôi lại nhẹ nhàng điều chỉnh. Chính hành trình 15 năm ấy đã cho tôi thêm vốn sống và cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với cuộc đời".

Nam nghệ sĩ cho rằng, với anh, đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui, lòng biết ơn khi có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn.

"Việc dẫn dắt chương trình cho tôi bài học lớn về lòng nhân ái và biết ơn. Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người, nên cần cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội.

Có những người bị khiếm thị, từ nhỏ đã gặp khó khăn trong sinh hoạt. Có người đang ở tuổi 20, 30 bỗng dưng mất đi ánh sáng, phải học lại từ đầu, điều đó còn khó gấp trăm lần. Lắng nghe họ, tôi thấy nghị lực của con người thật phi thường", Đình Toàn chia sẻ.

Hiện tại, Đình Toàn đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật tại sân khấu Idecaf. Anh cho rằng làm diễn viên vẫn “sướng” hơn vì làm đạo diễn thì đúng nghĩa “ba đầu sáu tay”, vừa phải lo kịch bản, âm thanh, ánh sáng vừa chạy theo diễn viên để giữ nhịp vở diễn. Nhưng vai trò đạo diễn hay giám đốc nghệ thuật lại cho anh cái nhìn rộng hơn và nhiều kỹ năng hơn.

Ở tuổi 49, Đình Toàn hài lòng với cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là diễn viên hoạt bát trên sân khấu, ngoài đời Đình Toàn lại khá trầm tính, hướng nội. Anh nói: "Sau khi “đốt năng lượng” trên sân khấu, tôi cần sự tĩnh lặng để cân bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ù lì, chỉ là tôi phá phách đúng nơi, đúng người" (cười).

Nam nghệ sĩ cho biết, có hai thứ anh không bao giờ "khoe" trên mạng xã hội, đó là hàng hiệu và chuyện đời tư.

"Tôi cho rằng người của công chúng cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của sự nổi tiếng. Tôi không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của điều tiếng. Giới nghệ thuật muôn màu muôn vẻ, tôi lại muốn mình đứng bên ngoài những hào quang đó. Đổi lại, tôi tìm thấy sự bình yên từ trong chính tâm hồn", anh chia sẻ.