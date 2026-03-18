"Nam thần" khiến 2 mỹ nữ phim VTV tranh nhau, có tác phẩm 700 tỷ đồng

Trong phim Không giới hạn, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên - một quân nhân thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn, mang hình ảnh kỷ luật, chuẩn mực và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Nhân vật này không chỉ đối mặt với áp lực công việc mà còn rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp khi đứng giữa Lam Anh - bạn gái hiện tại và Hà Lê - người yêu cũ. Chính sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc khiến Kiên trở thành trung tâm của những xung đột kịch tính, đồng thời tạo nên hình ảnh một “nam thần” được 2 mỹ nữ (diễn viên Minh Trang và diễn viên Thùy Anh) theo đuổi trên màn ảnh nhỏ.

Điểm mạnh dễ nhận thấy ở Steven Nguyễn là ngoại hình nổi bật. Với chiều cao 1,78m, thân hình cân đối cùng cơ bụng 6 múi rõ nét, anh mang đến hình tượng nam tính, mạnh mẽ.

Để duy trì phong độ này, nam diễn viên theo đuổi chế độ tập luyện nghiêm ngặt trong nhiều năm. Các bài tập gym cường độ cao kết hợp cùng chế độ ăn uống kiểm soát chặt chẽ giúp anh giữ được thể trạng săn chắc, phù hợp với những vai diễn hành động hoặc mang màu sắc quân đội.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hình thể, Steven Nguyễn còn gây chú ý nhờ thần thái đậm chất điện ảnh. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh và phong thái điềm tĩnh giúp anh dễ dàng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Trong Không giới hạn, sự tiết chế trong diễn xuất của anh góp phần khắc họa một người lính nguyên tắc nhưng lại có phần vụng về trong đời sống tình cảm, từ đó tạo cảm giác gần gũi hơn với khán giả.

Ít ai biết rằng trước khi có được sự chú ý như hiện tại, Steven Nguyễn từng trải qua gần 10 năm loay hoay tìm chỗ đứng trong nghề. Có thời điểm, anh bị nhận xét hạn chế về diễn xuất và không tạo được dấu ấn rõ rệt. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, nam diễn viên lựa chọn cách kiên trì trau dồi kỹ năng, hình thể và tham gia nhiều dự án khác nhau để tích lũy kinh nghiệm.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến từ bộ phim điện ảnh Mưa đỏ. Trong tác phẩm này, Steven Nguyễn vào vai Quang - một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa, nhân vật mang màu sắc phản diện với nhiều lớp tâm lý phức tạp. Đây là vai diễn đòi hỏi không chỉ ngoại hình phù hợp mà còn cần khả năng thể hiện chiều sâu nội tâm.

Để nhập vai, nam diễn viên đã trải qua quá trình chuẩn bị khắt khe. Anh giảm cân từ 75kg xuống 70kg nhằm đạt được vóc dáng săn gọn, đồng thời duy trì khối cơ bắp rõ nét. Song song với đó là quá trình huấn luyện kéo dài, bao gồm tập bắn súng tại Củ Chi và luyện võ thuật cùng diễn viên đóng thế.

Kinh nghiệm từng phục vụ trong môi trường quân ngũ giúp Steven Nguyễn nhanh chóng thích nghi với kỷ luật và tác phong của nhân vật, từ đó tạo nên hình ảnh người lính thuyết phục trên màn ảnh.

Vai diễn này không chỉ giúp anh khẳng định năng lực diễn xuất mà còn mang lại thành công về mặt thương mại khi Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Thành tích này đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp anh được gọi là “mỹ nam phản diện được yêu thích” của màn ảnh Việt.

Sau thành công của Mưa đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục được các đạo diễn chú ý và mời tham gia nhiều dự án mới. Việc góp mặt trong Không giới hạn đánh dấu bước chuyển mình khi anh đảm nhận một vai chính diện rõ nét, khác biệt với hình tượng gai góc trước đó.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết, sự khác biệt lớn nhất giữa hai vai diễn trong Mưa đỏ và Không giới hạn nằm ở cách thể hiện nội tâm. Nếu các vai phản diện thiên về giằng xé và toan tính, thì nhân vật quân nhân lại đòi hỏi sự chuẩn mực, cứng rắn nhưng vẫn cần có chiều sâu cảm xúc.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Steven Nguyễn còn ghi điểm với phong cách thời trang đa dạng. Trên thảm đỏ, anh thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm trong những bộ vest chỉn chu.

Trong khi đó, ở đời thường, nam diễn viên lại ưa chuộng phong cách phóng khoáng, gợi cảm với áo sơ mi mở cúc hoặc áo thun ôm sát, khéo léo khoe thân hình săn chắc.

Chính sự linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh - từ “mỹ nam phản diện” trên màn ảnh đến phong cách nam tính, hiện đại ngoài đời - đã giúp Steven Nguyễn trở thành gương mặt đáng chú ý trong thế hệ diễn viên trẻ.

Với nền tảng ngoại hình, kỷ luật nghề nghiệp và những vai diễn ngày càng đa dạng, anh đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Ảnh: Facebook nhân vật