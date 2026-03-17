Cặp đôi phim giờ vàng gây sốt với điệu nhảy “xua đuổi”, hút 7 triệu view

Bộ phim truyền hình Không giới hạn đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với những diễn biến kịch tính xoay quanh chuyện tình của cặp đôi nhân vật chính Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang).

Giữa lúc mối quan hệ trong phim đang gặp trắc trở bởi sự xuất hiện của nhân vật Hà Lê (Thùy Anh), thì hai diễn viên Steven Nguyễn và Minh Trang lại khiến fan (người hâm mộ) “đứng ngồi không yên” bởi màn tương tác ngọt ngào ngoài đời thực.

Cụ thể, mới đây, cả hai cùng tham gia một trào lưu vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Good Goodbye của ca sĩ Hàn Quốc Hwasa.

Video Steven Nguyễn - Minh Trang thực hiện điệu nhảy "xua đuổi" trên nền nhạc ca khúc "Good Goodbye" (Video: Facebook nhân vật).

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, đoạn video này hiện đã cán mốc 7 triệu lượt xem, tạo nên một cơn sốt thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Điểm đặc biệt khiến đoạn clip này "gây bão" không nằm ở những động tác vũ đạo chuyên nghiệp hay phức tạp, mà chính là sự kết hợp ăn ý và "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa cặp đôi đang hot của phim giờ vàng VTV.

Trong video, cả Steven Nguyễn và Minh Trang đều lựa chọn trang phục tông màu trắng đồng điệu, mang đến một diện mạo vô cùng chỉn chu, hài hòa, thanh lịch và trẻ trung.

Cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế giúp tôn lên ngoại hình sáng màn ảnh của cả hai, đồng thời tăng thêm hiệu ứng thị giác cho tổng thể video.

Khán giả không khỏi thích thú trước sự tương tác tự nhiên, ngọt ngào của cặp đôi. Trong khi Minh Trang "đốn tim" người xem bằng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tươi tắn và tràn đầy năng lượng, thì Steven Nguyễn lại ghi điểm nhờ cái nhìn dịu dàng, nuông chiều, thể hiện sự quan tâm dành cho bạn diễn.

Sự gắn kết đặc biệt này khiến người hâm mộ dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh Minh Kiên và Lam Anh bước ra từ màn ảnh.

Một chi tiết khá thú vị được cư dân mạng phát hiện là dù Good Goodbye vốn là một ca khúc mang thông điệp về sự chia tay, nhưng qua cách thể hiện hóm hỉnh và đáng yêu của hai diễn viên, ý nghĩa bài hát dường như được “biến tấu”.

Thay vì cảm giác chia ly, người xem lại cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, thậm chí là sự ngọt ngào trong cách hai nhân vật tương tác.

Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ đã dành những lời khen "có cánh" cho ngoại hình cực phẩm và sự đẹp đôi của cả hai.

Nhiều ý kiến còn cho rằng, Steven Nguyễn và Minh Trang gợi nhớ đến những cặp đôi đình đám trong các bộ phim tình cảm nổi tiếng Hàn Quốc như Hạ cánh nơi anh, Hậu duệ mặt trời…

Số khác còn tích cực “đẩy thuyền”, mong hai diễn viên nên duyên ngoài đời vì cho rằng họ có “tướng phu thê”.

Một bộ phận lớn khán giả thậm chí còn khẳng định đây chính là "cặp đôi đẹp nhất VFC" ở thời điểm hiện tại.

Minh Trang và Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về danh xưng này, Steven Nguyễn chia sẻ rằng, tình cảm của khán giả với phim của VFC luôn rất đặc biệt. Khi được gọi là một nửa của “cặp đôi đẹp nhất”, anh xem đó là lời yêu thương hơn là áp lực.

“Nói đi thì cũng phải nói lại, áp lực chắc chắn có, vì khán giả đã kỳ vọng thì mình phải làm tốt hơn nữa. Nhưng trong các cảnh tình cảm, tôi không nghĩ tới danh xưng đó. Tôi chỉ nghĩ rằng, nhân vật của mình lúc này đang yêu nên sẽ trông như thế nào? Nếu mình chân thật với cảm xúc, khán giả sẽ tự cảm nhận được”, Steven Nguyễn chia sẻ với VTV.

Lên sóng VTV1 từ giữa tháng 1, Không giới hạn nhanh chóng tạo dấu ấn khi khắc họa chân thực những nhiệm vụ sinh tử, đầy hiểm nguy của lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong thời bình.

Song song với đó, chuyện tình giữa Minh Kiên và Lam Anh mang đến màu sắc mềm mại cho tác phẩm, giúp phim tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả. Cả hai đều là quân nhân, phải đối diện với rào cản về cấp bậc và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nhân vật Kiên được xây dựng là người trẻ bản lĩnh, sống nguyên tắc, luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết. Trái lại, Lam Anh đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại, giàu cảm xúc nhưng thẳng thắn, sẵn sàng bày tỏ quan điểm và mong muốn một mối quan hệ rõ ràng.