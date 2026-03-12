Nam ca sĩ được ví như Trần Vỹ Đình, lột xác sau "Anh trai say hi"

Jey B tên thật là Nguyễn Hoàng Bách, sinh năm 1997. Ông ngoại của anh là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, "cha đẻ" ca khúc Đi học. Anh từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2019 với nghệ danh Mr. B và lọt vào top 5 của đội huấn luyện viên Tuấn Hưng.

Đến với Anh trai say hi 2025, nam ca sĩ đã cho thấy năng lực của bản thân cũng như khả năng gắn kết với 29 "anh trai" khác qua từng vòng thi. Ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn do Jey B thể hiện cùng Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik và Negav trong vòng Live stage 1 từng gây sốt, dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành.

Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai của Jey B cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người còn so sánh nam ca sĩ có nhiều nét giống với Trần Vỹ Đình - nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) gây sốt qua bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Chiều cao nổi bật cũng như tính cách có phần “hài nhạt” giúp nam ca sĩ chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả.

Jey B gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Jey B thừa nhận Anh trai say hi không chỉ giúp anh mở rộng tệp khán giả mà còn trở thành bệ phóng để anh mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới trong âm nhạc. Tối 11/3, nam ca sĩ ra mắt MV Cuốn lấy em đi, dự án được anh ấp ủ trong gần nửa năm từ thời điểm tham gia chương trình. Ca khúc là sự pha trộn giữa ballad, R&B và pop.

Theo tiết lộ từ Jey B, đây là ca khúc đầu tiên trong album mới của anh, đánh dấu nhiều thay đổi sau chặng đường Anh trai say hi. Trước đây, nam ca sĩ có phần an toàn. Sau khi được đứng chung sân khấu với 29 "anh trai" khác, anh mới nhận ra âm nhạc còn là sự kết nối và năng lượng không giới hạn.

Với ca khúc mới, nam ca sĩ mang đến một nguồn năng lượng mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được cái "chất" tự sự vốn có. Anh tự tin bản thân đã đủ trưởng thành để đứng vững trên đôi chân mình. "Tôi muốn âm nhạc của mình là sự giao thoa giữa nét truyền thống thừa hưởng từ gia đình và lớp áo hiện đại, phóng khoáng của thế hệ trẻ", ca sĩ bày tỏ.

Jey B (tên thật Nguyễn Hoàng Bách) từng lọt Top 5 Giọng hát Việt 2019. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, với ông ngoại là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Nam ca sĩ được biết đến nhiều hơn sau khi về chung công ty với B Ray, Quân A.P... Anh sở hữu các bản hit: Hẹn em ở một cuộc đời khác, Thì em ơi cứ khóc, Quá thích cậu rồi... Năm 2025, Jey B gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi và lọt vào vòng chung kết.

Hoàng Thư