Mỹ nhân "Trò chơi con mực" chia tay bạn trai sau 9 năm hẹn hò

Thông tin Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi chia tay được truyền thông Hàn Quốc chia sẻ vào ngày 26/11. Công ty quản lý của 2 diễn viên cũng xác nhận điều này: "Đúng là Jung Ho Yeon đã chia tay Lee Dong Hwi. Họ quyết định trở về làm đồng nghiệp tốt của nhau".

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi đã chia tay sau 9 năm gắn bó (Ảnh: Naver).

Việc cặp đôi thông báo kết thúc mối quan hệ đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả vì họ từng được xem là một trong những đôi tình nhân nổi bật và gắn bó nhiều năm trong làng giải trí Hàn Quốc.

Hiện tại, lý do cặp đôi chia tay chưa được tiết lộ. Theo một số ý kiến, việc chênh lệch về danh tiếng của hai bên có thể là nguyên nhân.

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi công khai mối quan hệ vào năm 2016. Trong những năm bên nhau, cặp nghệ sĩ không ngại thể hiện tình cảm với đối phương. Thậm chí, sau khi trở thành ngôi sao toàn cầu thông qua sự thành công của dự án Squid Game (Trò chơi con mực), Jung Ho Yeon thổ lộ, cô rất tự hào về bạn trai.

Trong khi đó, Lee Dong Hwi cũng khoe về bạn gái mình khi làm khách mời trên một chương trình tạp kỹ.

Jung Ho Yeon (SN 1994) khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó trở thành ngôi sao toàn cầu qua phần 1 của Trò chơi con mực. Trước khi trở thành diễn viên nổi danh khắp thế giới, Jung Ho Yeon từng có 10 năm hoạt động trong nghề.

Nói về những thay đổi trong cuộc sống trong những năm qua, cô cho biết: "Tôi từng có thời gian sống và làm việc tại nước ngoài. Điều này ảnh hưởng tới tính cách và suy nghĩ của tôi. Tôi đi khắp thế giới, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác nhau, cảm nhận sự đa dạng.

Thời gian làm việc ở nước ngoài giúp tôi nhận ra mình thích gì. Nếu không làm việc ở nước ngoài, sự nghiệp của tôi sẽ không có gì thay đổi và có lẽ nhân vật Sae Byuk (nhân vật của Jung Ho Yeon trong Trò chơi con mực) đã không có mặt trên màn ảnh".

Từ năm 2022, Jung Ho Yeon đã bỏ xa nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Hàn Quốc để trở thành nữ diễn viên có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram. Thời điểm này, tài khoản Instagram của người đẹp đạt 20 triệu lượt.

Lee Dong Hwi (SN 1985) nổi tiếng qua các bộ phim như: Hồi đáp 1988, The Handmaiden, Cộng sự bất đắc dĩ... Gần đây, anh đảm nhận vai chính Kim Sang Soon trong bộ phim truyền hình Trưởng phòng điều tra 1958, kết thúc vào tháng 5.

Sắp tới, anh tái xuất trong vở kịch The Lives of Other. Lee Dong Hwi từng tâm sự rằng, Jung Ho Yeon là bạn gái và cũng là người bạn thân nhất của anh.