Bom tấn sinh tồn cạnh tranh với "Trò chơi con mực" gây sốt toàn cầu

Ra mắt trong tháng 5, The 8 show nhanh chóng tạo cơn sốt khắp các nền tảng tại Việt Nam. Phim truyền hình Hàn Quốc được phát hành trên nền tảng Netflix.

Sau 4 ngày ra mắt, phim chính thức vượt mặt loạt bom tấn đình đám như Thanh gươm diệt quỷ, Bridgerton 3 để leo lên vị trí quán quân trong danh sách các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày tại Việt Nam.

Bộ phim sinh tồn "The 8 show" đang gây sốt trên nền tảng Netflix (Ảnh: Netflix).

Khi chưa ra mắt, The 8 show nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả Việt và được so sánh với bom tấn sinh tồn Trò chơi con mực (Squid Game). Phim còn có sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc Ryu Jun Yeol, người vừa chiếm tâm điểm truyền thông châu Á hồi tháng 3 vừa rồi với chuyện tình tay ba với Han So Hee và Hyeri.

The 8 show được đạo diễn và viết kịch bản bởi Han Jae Rim, dựa trên truyện tranh mạng có tên Money Game của tác giả Bae Jin Soo. Ngay từ khi chưa ra mắt, The 8 Show đã bị đặt lên bàn cân so sánh với Trò chơi con mực vì nó cũng khai thác câu chuyện game sinh tồn và cùng là tác phẩm được rót vốn đầu tư bởi Netflix.

Khán giả bước vào câu chuyện của The 8 Show với một thanh niên trẻ đang gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Anh ta là một kiểu người rất điển hình trong xã hội, không nhan sắc, không tài năng, không tính toán, dễ tin người nhưng rất lương thiện. Lòng tốt chính là thứ có thể khiến chàng trai trẻ dễ dàng thua cuộc.

Tám con người với số phận bấp bênh gồm Tầng Một (Bae Sung Woo), Tầng Hai (Lee Joo Young), Tầng Ba (Ryu Jun Yeol), Tầng Bốn (Lee Yul Eum), Tầng Năm (Moon Jeong Hee), Tầng Sáu (Park Hae Joon), Tầng Bảy (Park Jeong Min), Tầng Tám (Chun Woo Hee). Điểm chung của họ là đều bị xã hội khước từ và khát khao thay đổi cuộc đời của chính mình nhờ tiền bạc.

Theo đánh giá của khán giả, The 8 show có phần vượt trội so với Trò chơi con mực. Bộ phim phản ánh một xã hội thu nhỏ, nơi 8 người chơi là đại diện cho 8 kiểu người, 8 tầng lớp khác nhau. Họ phải tự nghĩ ra trò chơi để kéo dài thời gian và tăng số tiền mình nhận được mỗi ngày.

"The 8 show" đánh dấu sự trở lại của tài tử Ryu Jun Yeol (trái) (Ảnh: Netflix).

Trong cuộc cạnh tranh sinh tồn, 8 người đấu đá để giành quyền điều hành trò chơi. Qua đó, bản chất của từng giai tầng trong xã hội cũng được hé lộ. Kịch bản The 8 show được khen ngợi hấp dẫn, kịch tính, tiết tấu nhanh. Dàn diễn viên chất lượng cao của The 8 show cũng là điểm sáng khiến cho bộ phim cuốn hút khán giả từ đầu tới cuối.

Ngoài diễn xuất ấn tượng và tự nhiên của tài tử Ryu Jun Yeol, màn trình diễn của Chun Woo Hee cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Cách trò chuyện bất cần, gu thời trang ấn tượng và sự nhập vai "diễn như không diễn" của mỹ nhân xứ Hàn khiến khán giả yêu mến điện ảnh xứ kim chi "gật gù" tán thưởng.

Các thông điệp của cuộc sống như sự ích kỷ của con người, lòng tham, sự hấp dẫn của đồng tiền đều được cài cắm một cách tinh tế trong từng câu chuyện của phim. The 8 show được tờ Naver khen ngợi là tác phẩm đặc sắc của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong năm 2024.