Mỹ nhân “Trái tim mùa thu” bị bệnh tật dày vò, ngoại hình lạ ở tuổi U40

Hình ảnh mới đây của Moon Geun Young - từng được mệnh danh là “em gái quốc dân” - thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Những năm qua, bệnh tật đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và ngoại hình của nữ diễn viên Hàn Quốc.

Ngày 19/3, Moon Geun Young tham dự buổi họp báo ra mắt vở kịch Orphans tại Seoul (Hàn Quốc). Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự trở lại sân khấu của cô sau 9 năm vắng bóng.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi, nữ diễn viên được nhận xét tăng cân so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Theo chia sẻ, sự thay đổi này đến từ quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe.

Dù diện mạo khác trước, Moon Geun Young vẫn nhận được nhiều sự cảm thông và ủng hộ từ người hâm mộ, đặc biệt trước nỗ lực trở lại với nghệ thuật.

Tại sự kiện, nữ diễn viên khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn. Cô cho biết kịch bản Orphans đã chạm đến cảm xúc, khiến cô quyết định nhận lời tham gia. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản và luyện tập, bao gồm cả các phân cảnh hành động.

Sinh năm 1987, Moon Geun Young từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ với vai trò người mẫu và nhanh chóng chuyển sang diễn xuất.

Vai diễn trong bộ phim Trái tim mùa thu được xem là bước ngoặt lớn khi cô vào vai Eun Suh thời nhỏ, để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Thành công này giúp cô giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại lễ trao giải KBS.

Trong nhiều năm, Moon Geun Young được xem là “mỹ nhân không tuổi” với vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim như: Cô dâu tuổi 15, Chị kế của Lọ Lem, Câu chuyện hai chị em...

Tuy nhiên, năm 2017, nữ diễn viên bất ngờ thông báo mắc hội chứng chèn ép khoang (một bệnh hiếm gặp) và phải tạm ngừng hoạt động để điều trị. Cô đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, khiến sức khỏe và ngoại hình bị ảnh hưởng.

Quá trình điều trị kéo dài khiến Moon Geun Young tăng cân và có nhiều thay đổi về diện mạo. Cô từng thừa nhận rơi vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý, thậm chí có lúc mất niềm tin vào bản thân.

“Tôi dần học cách chấp nhận và sống cho chính mình”, nữ diễn viên chia sẻ sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau thời gian tạm rời xa làng giải trí, cô quay lại màn ảnh với dự án Memory Point vào năm 2021 và tiếp tục được đánh giá cao về diễn xuất.

Những năm gần đây, Moon Geun Young ít xuất hiện trước công chúng, tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho sự trở lại. Theo một số nguồn tin, tình trạng của cô đã có những chuyển biến tích cực.

Dù trải qua nhiều biến cố, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện. Cô từng quyên góp hàng trăm triệu won (tương đương hàng tỷ đồng) cho các tổ chức giáo dục và xây dựng thư viện hỗ trợ cộng đồng.

Hành trình của Moon Geun Young được nhiều người xem là minh chứng cho nghị lực vượt qua nghịch cảnh, khi cô không từ bỏ đam mê dù phải đối mặt với bệnh tật từ sớm.