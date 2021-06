"Mỹ nhân thích hở của làng giải trí Hoa ngữ" Can Lộ Lộ giờ ra sao?

Dân trí Dù không có năng khiếu nghệ thuật nhưng nhờ "khoe thân", Can Lộ Lộ được mời tham dự sự kiện và kiếm được các hợp đồng quảng cáo. Cô từng có thời "chiếm sóng" các phương tiện truyền thông.

Can Lộ Lộ được công chúng Hoa ngữ biết tới với cái tên "nữ hoàng khoe thân", "mỹ nhân thích cởi". Trong những năm tháng nổi tiếng, Can Lộ Lộ xuất hiện tràn lan trên các trang báo và mạng xã hội Trung Quốc.

Can Lộ Lộ từng theo học Học viện nghệ thuật ở Bắc Kinh, nhưng nữ diễn viên 8x lại không chọn nghệ thuật là con đường khẳng định tài năng và tạo dựng chỗ đứng trong làng giải trí.

Can Lộ Lộ bắt đầu được chú ý vào năm 2012 khi mẹ cô tung lên mạng xã hội clip trong phòng tắm gây sốc của con gái nhằm mục đích "kén rể". Clip đã trở thành tâm điểm bàn cãi của cộng đồng mạng và cái tên Can Lộ Lộ trở nên siêu "hot".

Can Lộ Lộ là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2013 đến năm 2017.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản cá nhân của nữ diễn viên khi đó 26 tuổi tăng lượng người theo dõi tới "chóng mặt". Từ một nữ diễn viên kiêm người mẫu ảnh hạng C, Can Lộ Lộ được truyền thông quan tâm đặc biệt và kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo, tham dự sự kiện.

Tranh thủ sự nổi tiếng "từ trên trời rơi xuống", Can Lộ Lộ liên tục "hâm nóng" tên tuổi của mình bằng những bộ cánh gợi cảm, đốt mắt người đối diện. Nhờ sự lan truyền của mạng Internet, cái tên Can Lộ Lộ còn nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận. Can Lộ Lộ trở thành hình tượng tiêu biểu của mỹ nhân thích cởi, làm mọi chiêu trò để nổi tiếng.

Tại các sự kiện có sự góp mặt của Can Lộ Lộ luôn đông đảo người hâm mộ và phóng viên. Cô được săn đón không kém một ngôi sao hạng A của làng giải trí. Có thông tin cho rằng, vào thời điểm đỉnh cao, Can Lộ Lộ có thể nhẹ nhàng kiếm được 120 ngàn nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) khi xuất hiện tại một sự kiện. Đây cũng là con số đáng mơ ước với các ngôi sao hạng A.

Những bộ trang phục hở bạo, mặc mà như không giúp cô trở thành tâm điểm tranh cãi trên mặt báo. Tuy nhiên, cũng vì thế, khán giả nhớ mặt Can Lộ Lộ và không ngừng dành sự quan tâm đặc biệt cho mỹ nhân thích mặc hở.

Không chỉ gây chú ý bằng những bộ đồ nhạy cảm, Can Lộ Lộ còn khiến truyền thông ngao ngán bởi những phát ngôn gây sốc hay chiêu trò tạo "bão" trên truyền hình. Can Lộ Lộ và mẹ không từ chiêu trò nào, miễn là nổi tiếng. Hai mẹ con Can Lộ Lộ từng cãi nhau tay đôi, đánh nhau, động chạm "vòng một" ở nơi đông người ngay trên sóng truyền hình.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 từng là cái tên thường xuyên tại các sự kiện của Trung Quốc. Tại thời điểm đỉnh cao, cát sê của cô là 120 ngàn nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) cho một sự kiện.

Can Lộ Lộ luôn được truyền thông và người hâm mộ "vây kín" trong mỗi lần xuất hiện.

Song, những chiêu trò gây sốc và phản cảm của Can Lộ Lộ dù thu hút sự quan tâm của truyền thông nhưng lại khiến những nhà kiểm duyệt văn hóa "nóng mặt" và lên án. Cuối cùng, người đẹp bị cấm sóng trên truyền hình và các phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Truyền thông nhận định cô là "gái hư" của làng giải trí.

Năm 2013, Can Lộ Lộ trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí FHM Singapore và được gọi là "Ngôi sao Trung Quốc gợi cảm nổi tiếng nhất trên mạng Internet". Tuy nhiên, việc tôn vinh một ngôi sao có nhiều ảnh hưởng tiêu cực và nổi tiếng nhờ chiêu trò gây sốc như Can Lộ Lộ khiến tạp chí FHM Singapore hứng vô số "gạch đá". Cuối cùng, họ phải rút toàn bộ ấn phẩm có Can Lộ Lộ làm gương mặt trang bìa.

Cũng trong năm 2013, làng giải trí châu Á bất ngờ xôn xao trước thông tin Can Lộ Lộ bị đánh ghen tại một quán cafe. Một người phụ nữ cho rằng, Can Lộ Lộ là người thứ ba trong mối quan hệ của hai vợ chồng nên đã tìm gặp cô để "xử". Trong một số hình ảnh được tung lên mạng, Can Lộ Lộ ngồi im chịu trận và không có hành động phản kháng.

Can Lộ Lộ và mẹ từng được mời tham dự các sự kiện truyền hình nhưng việc ăn mặc phản cảm, hành động gây sốc trên truyền hình của mỹ nhân 8x khiến cô dần bị tẩy chay và cấm sóng.

Can Lộ Lộ cũng có một cô em gái và ba mẹ con Can Lộ Lộ định hướng hình ảnh gợi cảm để "tiến thân".

Tiếp đó, cô bị phát hiện có quan hệ với đạo diễn đáng tuổi cha mình - Đường Kiến Quốc. Vị đạo diễn này đã có gia đình nên Can Lộ Lộ tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Sau tất cả, vị đạo diễn này vẫn lựa chọn gia đình và chia tay với mỹ nhân thích hở.

Khi tên tuổi còn "nóng", Can Lộ Lộ cũng thực hiện đĩa hát và tham gia một số bộ phim. Song, năng lực có hạn, cô chưa bao giờ được công chúng ghi nhận. Ngoài việc bị tẩy chay vì có nhiều hành động gây sốc, diện trang phục hở hang, cùng ảnh hưởng của lệnh cấm sóng, tên tuổi của Can Lộ Lộ bắt đầu tụt dốc từ năm 2017.

Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ mới mẻ cũng khiến nữ diễn viên 8x mất dần sức hút. Cô không còn được mời tham dự các sự kiện và các bộ ảnh khoe thân của người đẹp thế hệ 8x không còn hút sự quan tâm của công chúng. Để duy trì thu nhập, cô làm thêm công việc tại quán karaoke.

Nữ diễn viên tai tiếng từng vướng vào scandal cặp kè với người có vợ và bị đánh ghen.

Hiện tại, ở tuổi 36, Can Lộ Lộ vẫn sống độc thân và không còn là cái tên quá "hot" trên truyền thông. Sau những năm tháng "ồn ào", Can Lộ Lộ giờ sống kín tiếng. Cô vẫn tham gia các sự kiện nhưng hầu hết là các sự kiện nhỏ, không có tiếng tăm.

Trang phục của nữ diễn viên 8x cũng bớt phản cảm và hở hang hơn xưa. "Vì hết thời, Can Lộ Lộ không còn lựa chọn nào khác ngoài công việc này", tờ Sina nhận định.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng thổ lộ dự định tập trung làm ca sĩ và phát hành một album trong thời gian tới. Sau hơn 10 năm làm việc trong làng giải trí, cô vẫn sống chung với mẹ và em gái tại một khu chung cư cũ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong một bài đăng gần đây, Can Lộ Lộ từng chia sẻ: "Biết thay đổi, biết suy nghĩ cho người khác, biết trân trọng và tri ân... thì bạn mới có được sự thành công, viên mãn. Khi sống lương thiện, sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc". Nhiều khán giả mừng cho sự thay đổi tích cực của Can Lộ Lộ.

Can Lộ Lộ từng được xem là hình mẫu dành cho những nghệ sĩ thích đi "đường tắt" để nổi tiếng mà không dựa trên tài năng chân chính. Giới giải trí là một thế giới phù phiếm và có độ thải hồi rất nhanh. Với những cái tên không biết trau dồi năng lực, không có tài năng thực sự, họ có thể dễ dàng nổi tiếng "qua một đêm" nhưng sự lâu dài là điều họ khó có thể đạt được.

Từ năm 2017, do ảnh hưởng của lệnh cấm sóng và sức hút của các chiêu trò giảm nhiệt, Can Lộ Lộ không còn là cái tên quá hot trên truyền thông. Cô kiếm tiền bằng cách làm phục vụ tại quán karaoke.

Ngôi sao 36 tuổi cũng thay đổi phong cách ăn mặc, trở nên kín đáo và dịu dàng hơn.

Can Lộ Lộ hiện tại vẫn được mời tham dự các sự kiện nhưng phần lớn là các sự kiện nhỏ ở địa phương.

Mỹ nhân hở bạo một thời hiện tại ăn mặc rất kín đáo và duyên dáng khi góp mặt tại các sự kiện.

Can Lộ Lộ thổ lộ mong muốn phát triển sự nghiệp ca hát trong thời gian tới.

Mỹ nhân 36 tuổi hiện vẫn độc thân, sống cùng mẹ và em gái tại một chung cư cũ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

