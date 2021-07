Mỹ nhân phim "Người nhện" khoe chân siêu dài với trang phục bảy màu

Zendaya bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu nhí và vũ công trước khi nổi tiếng với vai diễn Rocky Blue trong bộ phim truyền hình dài tập Shake It Up (2010 - 2013) phát trên kênh Disney. Năm 2013, Zendaya thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Dancing with the Stars. Từ năm 2015 - 2018, cô sản xuất và đóng vai chính K.C. Cooper trong bộ phim truyền hình ăn khách K.C. Undercover.