Mỹ nhân nóng bỏng chiếm giữ trái tim "ngựa hoang" Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio nổi tiếng với những chuyện tình chóng vánh cùng danh sách bạn gái gồm những chân dài đình đám như Nina Agdal, Georgia Fowler, Toni Garn, Erin Heatherton, siêu mẫu Gisele Bundchen, Bridget Hall..

Camila Morrone bắt đầu hẹn hò với tài tử Leonardo DiCaprio từ năm 2017, mối tình lệch 23 tuổi của cặp đôi tiêu tốn giấy mực truyền thông và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Camila Morrone, 25 tuổi, đang hò hẹn với Leonardo DiCaprio, từ năm 2017 (Ảnh: Dailymail).

Từ khi trở thành bạn gái của Leonardo, Camila cũng phải chịu nhiều điều tiếng bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Cô bị gắn mác đào mỏ, hẹn hò với Leonardo chỉ vì tiền bạc và danh tiếng. Trước những lời xì xào của dư luận, cặp đôi ngày càng hạnh phúc.

Gần 5 năm nay, Leonardo chỉ gắn bó với người đẹp Camila Morrone. Đây cũng là mối quan hệ dài hơi nhất của tài tử Titanic trong vòng 10 năm trở lại đây. Theo tờ People, Leonardo DiCaprio và đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện xây dựng gia đình.

Leonardo DiCaprio rất cưng chiều bạn gái kém tuổi. Giới săn tin không ít lần bắt gặp tài tử nổi tiếng chụp ảnh cho bạn gái hay nắm tay cô dạo phố, dành cho cô ánh nhìn ngọt ngào, yêu thương.

Leonardo rất cưng chiều bạn gái trẻ (Ảnh: Dailymail).

Năm 2020, Leonardo DiCaprio đứng ra tổ chức sinh nhật tuổi 23 cho bạn gái trên du thuyền xa hoa và mời thêm một số bạn bè thân thiết của cô đến góp vui.

"Leonardo DiCaprio vốn là người đề cao tự do cá nhân, anh ấy thường dành rất nhiều thời gian với bạn bè, nhưng kể từ khi giãn cách vì dịch anh ấy chủ yếu quấn quýt bên Camila", một nguồn tin chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của hai người.

Trong lần phỏng vấn với The Los Angeles Times, Camila Morrone cũng nói về chuyện tình của hai người: "Có rất nhiều mối quan hệ chênh lệch tuổi tác lớn ở Hollywood và cả thế giới. Tôi chỉ nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hẹn hò với người mà họ muốn".

Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi ngày càng quấn quýt và tình cảm (Ảnh: The Sun).

Người mẫu trẻ triển vọng, xinh đẹp và đa tài

Camila Morrone, sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, cuốn hút với thân hình nóng bỏng cùng thần thái ma mị. Camila Morrone gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu và lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2016 trước khi sải bước lần đầu trên sàn diễn một năm sau đó.

Camila Morrone sở hữu chiều cao 1,75m, vóc dáng thanh mảnh với số đo ba vòng 86-60-94 cùng đôi chân dài miên man. Ngoài ra, chân dài người Mỹ gốc Argentina nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp với những đường nét tự nhiên đầy lôi cuốn. Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu hàng lông mày rậm như vẽ, đôi mắt nâu hút hồn cùng bờ môi đầy đặn, hờ hững.

Camila Morrone sở hữu chiều cao 175 cm và dáng vóc cân đối, gợi cảm (Ảnh: Instagram).

Camila Morrone giành giải Ngôi sao đang lên (Video: ExtraTV).

Trên trang cá nhân có hơn 2,3 triệu người theo dõi, Camila Morrone thường xuyên đăng tải những hình ảnh trẻ trung ngoài đời thường hay duyên dáng trên tạp chí thời trang, các sự kiện. Cô được mời xuất hiện trên hàng loạt ấn phẩm nổi tiếng như Vogue, Sports Illustrated, trình diễn cho các nhãn hiệu Moschino, Victoria's Secret, Topshop, Philipp…

Ngoài vai trò người mẫu, cô còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng bước ghi dấu ấn với các tác phẩm như Never Goin' Back, Death Wish, Mickey and the Bear… Với những nỗ lực không ngừng trong công việc, Camila được đánh giá cao về diễn xuất và thậm chí được so sánh với nữ diễn viên Jennifer Lawrence.

"Việc đứng trước camera và có những cảnh quay trong phim khiến tôi luôn có cảm giác tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ cảnh mình bật khóc trên đường về nhà như thế nào. Tôi muốn cảm nhận diễn xuất mãi mãi, hết phần đời còn lại của mình", cô nói về ước mơ diễn xuất của mình với tờ Vulture.

Người đẹp 25 tuổi không chỉ là một người mẫu mà còn là một blogger có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp (Ảnh: Instagram).

Camila còn là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội và có một dòng sản phẩm thời trang của riêng mình. Từ năm 2019, cô gái trẻ xinh đẹp đã bắt tay với một nhãn hiệu nổi tiếng Naked Cashmere để xây dựng một dòng sản phẩm riêng. Cô cũng thường chia sẻ những bí quyết về chăm sóc sắc đẹp, lựa chọn trang phục, cách làm đẹp trên trang cá nhân và thu hút một lượng người theo dõi không nhỏ.

Không muốn chỉ được biết đến với danh xưng "bạn gái Leonardo"

Dù nổi tiếng hơn từ khi trở thành bạn gái của Leonardo, nhưng người đẹp tham vọng gây dựng một lối đi riêng và sự nghiệp của riêng mình. Nói với tờ Los Angeles, cô khẳng định bản thân không muốn trở thành một ngôi sao sau một đêm, chỉ tỏa sáng một lần và không ai biết tới. Chính vì vậy, cô luôn dồn tâm huyết, nỗ lực hết mình trong từng dự án.

Camila Morrone tham vọng trở thành một diễn viên điện ảnh, gây dựng sự nghiệp riêng mà không nhờ vào cái bóng của bạn trai (Ảnh: Instagram).

"Tôi không thích người ta xem mình chỉ là bạn gái của Leonardo. Tôi nhận thấy, trong cuộc sống, nhiều khi người ta biết đến sự tồn tại của bạn chỉ vì người mà bạn đang hò hẹn. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi tự tin rằng, điều đó sẽ sớm trôi đi và không còn nhiều người nhắc đến chúng nữa", cô gái trẻ tham vọng vượt qua cái bóng của bạn trai.

Bí quyết làm đẹp và sở hữu thân hình tượng tạc của Camila Morrone

Camila Morrone chia sẻ, cô sở hữu dáng vóc đẹp nhờ thói quen chơi bóng chuyền và bóng đá từ nhỏ. Còn khi lớn hơn, cô chuyển qua tập gym. "Tôi tập 3-4 buổi một tuần, cố gắng kết hợp các bộ môn và làm bất cứ điều gì có thể", Camila cho biết.

Trong khi boxing và pilates giúp người đẹp siết chặt vóc dáng, có vòng eo con kiến thì các bài yoga lại giúp cô giãn cơ và có được sự tĩnh tâm, rèn luyện khả năng tập trung cao độ. Thời gian gần đây, người đẹp còn rất ưa chuộng những chuyến hiking khám phá thiên nhiên, kết hợp thử thách sức bền bỉ, dẻo dai của bản thân.

Thân hình đẹp như tạc tượng của Camila Morrone (Ảnh: Instagram).

"Tôi đi bộ khắp nơi. Tôi không có xe hơi. Tôi cài đặt ứng dụng trên điện thoại để giúp bản thân kiểm soát quãng đường đi được mỗi ngày", người đẹp sinh năm 1997 cho biết thêm.

Trái với nhiều người mẫu, Camila vẫn giữ được vóc dáng đẹp dù không phải ép mình vào một chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cô cho phép bản thân được ăn pizza hay các thức ăn nhiều tinh bột.

"Tôi không muốn quá khắt khe với bản thân. Tôi không phải người có lối sống kém lành mạnh nhưng bản thân lại thích những món đó. Nếu không bận rộn hay đến phòng tập, tôi có thể nằm ở nhà và ăn pizza", cô nói.

Và để cân bằng lại dinh dưỡng sau những phút dây "nuông chiều" bản thân, người đẹp sẽ ăn thật nhiều rau xanh và trái cây.

Có thông tin cho rằng, mối quan hệ giữa Camila Morrone và Leonardo ngày càng nghiêm túc (Ảnh: The Sun).

Camila là một hot girl mạng xã hội với những kiến thức đa dạng về làm đẹp, chăm sóc dáng vóc (Ảnh: Instagram).

Người đẹp 25 tuổi đã góp mặt trong một số bộ phim và cũng có lượng fan nhất định (Ảnh: Instagram).