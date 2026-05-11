Mức lương gây choáng của 3 “yêu nữ mê hàng hiệu” sau cú nổ phòng vé

Sau gần 20 năm kể từ khi phần đầu tiên trở thành biểu tượng của dòng phim thời trang Hollywood, The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2) đang tạo nên cơn sốt phòng vé trên toàn cầu. Bộ phim nhanh chóng vượt mốc 300 triệu USD doanh thu chỉ sau thời gian ngắn công chiếu và trở thành một trong những dự án "đáng được nhắc đến" nhất năm.

Tuy nhiên, bên cạnh doanh thu khổng lồ và hiệu ứng truyền thông bùng nổ, điều khiến khán giả choáng váng nhất lại là mức cát-xê dành cho 3 ngôi sao chính gồm Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt.

Theo truyền thông Hollywood, cả 3 nữ diễn viên đều nhận mức thù lao khởi điểm lên tới 12,5 triệu USD cho lần tái hợp này. Đây được xem là một trong những khoản cát-xê cao nhất dành cho dàn diễn viên nữ trong một bộ phim thời trang của Hollywood nhiều năm gần đây.

Theo Variety, ban đầu Meryl Streep được hãng phim đề nghị mức thù lao cao hơn đáng kể vì bà vẫn được xem là linh hồn của thương hiệu The Devil Wears Prada. Nhân vật Miranda Priestly do bà thủ vai từng trở thành một trong những hình tượng nữ quyền lực và đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh đại chúng.

Tuy nhiên, nữ minh tinh được cho là đã chủ động đề nghị điều chỉnh hợp đồng để Anne Hathaway và Emily Blunt có mức cát-xê tương đương mình.

Kết quả là bộ 3 cùng nhận mức lương ngang nhau, một động thái được giới giải trí đánh giá là “đẳng cấp Hollywood”. Không chỉ thể hiện sự tôn trọng giữa các diễn viên, quyết định này còn phản ánh việc thành công của thương hiệu The Devil Wears Prada đến từ sức hút tập thể của cả 3 nhân vật chính.

Ngoài khoản thù lao hàng triệu USD, dàn diễn viên còn được hưởng phần trăm lợi nhuận phòng vé theo hợp đồng chia doanh thu hậu kỳ. Nếu bộ phim tiếp tục duy trì sức nóng tại các rạp chiếu toàn cầu, mỗi diễn viên có thể thu về hơn 20 triệu USD sau khi kết thúc đợt công chiếu. Điều này càng cho thấy quy mô thương mại khổng lồ của dự án hậu truyện từng được xem là “khó thành hiện thực” suốt nhiều năm qua.

Phần đầu tiên của The Devil Wears Prada ra mắt vào năm 2006 với kinh phí khoảng 35 triệu USD nhưng thu về hơn 326 triệu USD toàn cầu và nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim thời trang.

Trong khi đó, phần 2 có kinh phí sản xuất lên tới khoảng 100 triệu USD. Đạo diễn David Frankel từng tiết lộ phần lớn ngân sách được dành cho dàn diễn viên, phục trang haute couture (trang phục may đo cao cấp) và các bối cảnh quay tại những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới như Paris, Milan và New York.

Sức hút của phần 2 không chỉ đến từ yếu tố hoài niệm mà còn bởi nội dung phản ánh đúng bối cảnh ngành thời trang và truyền thông hiện đại. Bộ phim tiếp tục xoay quanh thế giới xuất bản thời trang xa hoa nhưng đặt trong thời đại mạng xã hội, KOLs, AI (trí tuệ nhân tạo) và truyền thông số bùng nổ.

Miranda Priestly giờ đây phải đối mặt với cuộc khủng hoảng của báo in truyền thống trong khi Andrea Sachs đã trở thành một doanh nhân và nhà báo có tiếng nói lớn trong ngành truyền thông kỹ thuật số. Cuộc tái ngộ giữa 2 nhân vật tạo nên tuyến xung đột chính của bộ phim, phản ánh câu chuyện về quyền lực, tham vọng và khả năng thích nghi trong thời đại thay đổi quá nhanh.

Nếu phần đầu là hành trình trưởng thành của một cô gái trẻ bước chân vào môi trường thời trang khắc nghiệt thì phần 2 mang màu sắc trưởng thành hơn, khai thác những áp lực ở tuổi trung niên, sự cô đơn phía sau thành công và câu hỏi về việc liệu các “nữ hoàng quyền lực” có còn giữ được vị thế trong kỷ nguyên số hay không.

Một trong những điểm được giới mộ điệu đánh giá cao là phần hình ảnh. Bộ phim tiếp tục biến thời trang thành “ngôn ngữ kể chuyện” với hàng loạt bộ trang phục cao cấp, phụ kiện xa xỉ và những màn xuất hiện hào nhoáng.

Không ít thương hiệu lớn được cho là đã trực tiếp tài trợ phục trang cho phim bởi sức ảnh hưởng văn hóa của thương hiệu “The Devil Wears Prada” đối với ngành thời trang vẫn rất mạnh sau gần 2 thập kỷ.

Trên truyền thông, nhiều tạo hình của Miranda Priestly và Andrea Sachs nhanh chóng trở thành xu hướng. Các món đồ như trench coat (áo khoác dài), kính râm oversized (ngoại cỡ), suit quyền lực hay giày cao gót cổ điển đồng loạt quay trở lại trong các xu hướng thời trang được tìm kiếm nhiều nhất. Hiệu ứng này phần nào gợi nhớ tới làn sóng thời trang mà phần đầu từng tạo ra vào năm 2006.

Giới phê bình nhìn chung dành phản hồi tích cực cho bộ phim, đặc biệt là diễn xuất của Meryl Streep. Nhiều cây bút điện ảnh nhận xét chỉ cần một ánh nhìn hoặc một câu thoại ngắn, nữ diễn viên vẫn đủ sức tạo áp lực và sức hút khổng lồ như gần 20 năm trước. Miranda Priestly tiếp tục được xem là linh hồn không thể thay thế của thương hiệu.

Trong khi đó, Anne Hathaway được đánh giá mang đến hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh và sắc sảo hơn hẳn so với cô trợ lý trẻ tuổi ngày nào. Emily Blunt cũng gây chú ý khi nhân vật Emily Charlton giờ đây trở thành một nhân vật có địa vị trong ngành thời trang, mang đến nhiều mảng đối thoại châm biếm thú vị.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng phần 2 của phim vẫn thiếu đi cảm giác mới lạ và tính biểu tượng văn hóa đại chúng mà phần đầu từng sở hữu. Năm 2006, The Devil Wears Prada từng là bộ phim tiên phong khi đưa hậu trường ngành thời trang lên màn ảnh theo cách hài hước nhưng sâu cay. Những câu thoại của Miranda Priestly hay màn “lột xác” của Andrea Sachs đã trở thành biểu tượng văn hóa suốt nhiều năm.

So với phần đầu, phần 2 có quy mô lớn hơn, xa xỉ hơn và hiện đại hơn nhưng khó tạo cú sốc văn hóa tương tự bởi khán giả hiện nay đã quen với thế giới thời trang hào nhoáng trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giá trị lớn nhất của phần hậu truyện nằm ở cảm giác trưởng thành cùng khán giả. Những người từng xem phần đầu khi còn trẻ giờ đây đã bước vào giai đoạn đối mặt với áp lực công việc, danh vọng và sự cân bằng cuộc sống - đúng với những gì phần 2 khai thác.

Dù vẫn còn gây tranh cãi, The Devil Wears Prada 2 vẫn được xem là một trong những màn tái xuất thành công nhất của Hollywood thời gian gần đây. Bộ phim không chỉ hồi sinh một thương hiệu điện ảnh đình đám mà còn chứng minh sức hút bền bỉ của thế giới thời trang xa hoa trên màn ảnh rộng.