Mối tình kỳ lạ của mỹ nhân "Oan hồn" Demi Moore và chồng cũ Bruce Willis

Chuyện tình thế kỷ của Bruce Willis và Demi Moore

Bruce Willis và Demi Moore phải lòng nhau ngay trong lần đầu gặp gỡ tại một buổi ra mắt phim ở Los Angeles (Mỹ) vào năm 1986. Thời điểm đó, Moore là hôn thê của nam diễn viên Emilio Estevez. Ít lâu sau, cô công khai hẹn hò Bruce Willis, và làm rộ lên tin đồn, Demi hủy hôn để theo đuổi tình yêu với Bruce.

Chưa đầy 1 năm kể từ khi quen biết, cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 1987. Demi Moore là người vợ đầu tiên của tài tử phim Die Hard. Họ tạo nên một cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hollywood, đồng hành trong quá trình xây dựng sự nghiệp rực rỡ. Họ có 3 người con gái chung là Rumer, Scout và Tallulah. Cả 3 con gái của cặp sao nổi tiếng đều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

Năm 1998, Bruce bất ngờ thông báo ly hôn Demi sau gần 10 năm bên nhau. Khi đó, họ giải thích lý do tan vỡ là cả hai đều bận rộn theo đuổi sự nghiệp riêng, không có thời gian vun đắp tình cảm. Họ khẳng định luôn xem nhau là người thân và ở bên nhau trong suốt quá trình nuôi dạy các con.

Thông báo ly hôn của Bruce và Demi khiến làng giải trí thế giới xôn xao, chuyện tình đẹp của cặp sao Hollywood tan vỡ sau 10 năm làm bao người tiếc nuối. Trong hồi ký Inside Out (Dốc hết nỗi lòng), Demi Moore từng bật mí, lý do hôn nhân của hai người đổ vỡ là do Bruce Willis ngoại tình.

Demi Moore và Bruce Willis từng là cặp vợ chồng nổi tiếng tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Nam tài tử nổi tiếng được cho là đã qua lại với nhiều phụ nữ khác nhau trong thời gian chung sống cùng Demi Moore. Nữ diễn viên kể trong hồi ký: "Bruce thích đến trường quay một cách kỳ lạ. Trong thời gian anh ấy quay bộ phim Hudson Hawk, tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi biết mình bị lừa dối khi đến đó thăm chồng".

Demi Moore đau lòng khi bị chồng phản bội. Cô từng kể việc Bruce ngoại tình với nữ diễn viên January Jones trong thời gian họ ghi hình bộ phim Bandits.

Về phía Bruce Willis, quan điểm về hôn nhân và gia đình của anh không ít lần gây tranh cãi. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Playboy, nam diễn viên khẳng định không tin vào sự chung thủy trong tình yêu.

Dù bị tổn thương nhiều lần, Demi Moore vẫn tha thứ cho chồng cũ, làm bạn với Bruce trong nhiều năm qua. Khi được hỏi về điều này, minh tinh Hollywood kể: "Chúng tôi tiếp tục nuôi dạy 3 đứa con và vẫn thân thiết. Chúng tôi nhận ra rằng, khi không còn sống chung dưới một mái nhà, tôi và Bruce vẫn nên lo lắng cho các con suốt đời".

Demi đã làm được đúng như những gì cô chia sẻ. Vì các con, và có lẽ cũng vì còn yêu Bruce, cô làm bạn với anh, giúp các con có một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như mọi đứa trẻ có đủ bố mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Demi Moore và Bruce Willis trước khi cặp đôi ly hôn vào năm 1998 (Ảnh: People).

Con gái lớn của cặp đôi - Rumer Willis - từng nói về mối quan hệ của cha mẹ cô: "Tôi rất biết ơn cha mẹ vì ông bà đã rất nỗ lực để chị em tôi vẫn có một gia đình đúng nghĩa. Chúng tôi vẫn có thể bên nhau và thấy mình vẫn là một gia đình đích thực, điều này thực sự tạo nên những ảnh hưởng tích cực với tất cả chúng tôi".

Những ngã rẽ cuộc đời của Bruce và Demi sau ly hôn

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Bruce, Demi Moore kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Ashton Kutcher vào năm 2005, gần 2 năm kể từ khi hẹn hò. Họ không có con chung nhưng đồng hành rất lâu trong sự nghiệp. Thành công của Ashton trong làng giải trí có dấu ấn của người vợ lớn tuổi.

Năm 2012, sau 7 năm kết hôn, cặp đôi xác nhận ly hôn. Thủ tục ly hôn của họ được hoàn tất sau 1 năm. Cuộc hôn nhân thứ 3 tan vỡ khiến Demi Moore từng rơi vào khủng hoảng lớn. Cô xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, đôi lúc nổi loạn. Các mối tình chớp nhoáng cũng khiến cô trở thành tâm điểm của truyền thông.

Song, ngôi sao bản lĩnh và xinh đẹp dần lấy lại phong độ. Cô tìm niềm vui bên bạn bè, con cái và sự nghiệp. Ở tuổi 62, Demi Moore vẫn đóng phim và có những tác phẩm gây chú ý.

Về phần Bruce, anh tái hôn với nữ người mẫu kiêm diễn viên Emma Heming vào năm 2009. Tài tử nổi tiếng và cựu người mẫu của Victoria's Secret tổ chức đám cưới tại biệt thự trị giá 27 triệu USD ở Turks and Caicos. Cặp đôi có 2 người con chung.

Sau khi ly hôn, Demi Moore chấp nhận tha thứ cho chồng cũ và làm bạn với anh suốt những năm qua (Ảnh: Getty Images).

Thời điểm đó, Demi Moore và chồng cũ Ashton Kutcher là khách mời trong hôn lễ của Bruce. Nam diễn viên nổi tiếng cũng góp mặt và gửi lời chúc phúc Demi trong hôn lễ của cô và Ashton Kutcher vào năm 2005.

Rất nhiều lần Bruce và Demi được hỏi về mối quan hệ đặc biệt của họ. Tài tử Die Hard nói: "Chuyện gia đình chúng tôi thu hút sự quan tâm bởi phần lớn mọi người đều rơi vào cảm giác ghét bỏ, thù hận hậu ly hôn. Mọi người chưa từng thấy một cặp vợ chồng cũ có thể hòa thuận với nhau sau ly hôn. Demi và tôi lựa chọn đặt con cái lên hàng đầu, thật may mắn vì điều đó giúp tất cả chúng tôi đều tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau".

Người vợ hiện tại của Bruce cũng tâm sự, cô không thể thân thiết với các con của chồng cũ nếu không có Demi Moore làm cầu nối. Cô kể: "Chị ấy chào đón tôi và 2 con giống cách tôi luôn cởi mở với gia đình chị ấy. Tôi tôn trọng cách giải quyết ly hôn của Bruce và Demi. Họ đặt con cái lên hàng đầu và tôi học được nhiều thứ từ đó".

Demi Moore cũng có ấn tượng tốt về người bạn đời hiện tại của chồng cũ: "Tôi luôn coi cô ấy là người thân trong gia đình và vinh dự được gọi cô ấy là một người bạn. Các con của chúng tôi là chị em và chưa có từ nào đủ để miêu tả sự kết nối của gia đình. Chúng tôi là những bà mẹ đoàn kết, là chị em gái gắn bó trong cuộc phiêu lưu điên rồ của cuộc đời".

Bruce Willis bên người vợ thứ hai, cựu siêu mẫu Emma Heming (Ảnh: Getty Images).

Trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid, Bruce cùng vợ cũ, vợ hiện tại và 5 đứa con sống chung trong một nhà tại Idaho (Mỹ) - nơi Bruce Willis từng mua cho vợ cũ trong thời gian còn chung sống.

Tờ People gọi nhà Willis là gia đình kỳ lạ nhất Hollywood nhưng nữ diễn viên Oan hồn lại tự hào về tình cảm đặc biệt cô có: "Có gia đình thế này là điều may mắn. Chúng tôi bỏ qua chuyện cũ và xem xét đâu là điều quan trọng trong cuộc sống. Điều quan trọng là mọi người ở bên nhau. Tôi muốn các con của Heming xem tôi như mẹ và xem con tôi là chị gái. Chúng tôi có thời gian vui vẻ và ngọt ngào bên nhau".

Đại gia đình đoàn kết giúp Bruce Willis vượt qua bạo bệnh

Đầu năm 2022, Bruce Willis bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì mắc chứng bệnh bất lực ngôn ngữ. Ngôi sao nổi tiếng với những bộ phim hành động đau lòng khi buộc phải kết thúc sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 67.

Đại gia đình của Bruce Willis với 2 người vợ và 5 đứa con trở thành trường hợp hiếm hoi tại Hollywood (Ảnh: Instagram).

Hội chứng bất lực ngôn ngữ là sự suy giảm ngôn ngữ, ảnh hưởng đến việc nói, hiểu giọng nói và khả năng đọc hoặc viết. Tình trạng này xảy ra do người bệnh có chấn thương não. Sau khi giải nghệ vào năm 2022 vì bệnh bất lực ngôn ngữ, Bruce Willis được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ vùng trán (FTD).

Suốt 40 năm làm nghề, Bruce Willis được xem là một trong những tài tử bền bỉ bậc nhất Hollywood. Việc phải nghỉ đóng phim, rời xa phim trường thực sự là nỗi đau với Bruce và sự tiếc nuối với người hâm mộ.

Nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin, cuộc sống của Bruce Willis mất đi niềm vui vì bệnh tật. Tuy nhiên, cựu người mẫu Emma Heming Willis, vợ hiện tại của tài tử, cho biết điều này hoàn toàn không đúng. Cô khẳng định cuộc sống của chồng mình đã bắt đầu sang một chương mới nhưng vẫn đầy niềm vui.

Cô viết: "Có những điều có thể tồn tại cùng một lúc. Nỗi buồn và tình yêu. Tổn thương và sự kết nối. Chấn thương và khả năng phục hồi". Quá trình chữa bệnh của Bruce luôn có bóng dáng vợ cũ, Demi Moore. Cô ngày đêm quan tâm chăm sóc cho tài tử, giúp Bruce sống trọn vẹn nhất có thể trong những năm tháng còn lại.

Những năm qua, Demi Moore vẫn thường xuyên tới thăm chồng cũ một lần mỗi tuần, động viên anh vượt qua bạo bệnh (Ảnh: Holla!).

Các con của nam diễn viên kể: "Với tư cách là một gia đình, chúng tôi muốn thông báo rằng người cha yêu quý của chúng tôi đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và được chẩn đoán mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ, điều này đang ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của ông.

Sau nhiều cân nhắc, bố tôi đã phải rời bỏ sự nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với ông. Đây là khoảng thời gian thực sự thử thách đối với gia đình chúng tôi. Bố tôi thường nói: "Hãy sống hết mình" và cả gia đình đang cùng nhau nỗ lực làm điều đó".

Trong chia sẻ gần đây, Demi kể, cô vẫn tới thăm Bruce đều đặn một lần một tuần những năm qua. Mới đây, trên trang cá nhân, cô con gái Tallulah của cặp đôi đăng ảnh chụp chung với bố mẹ. Trong ảnh, Tallulah đứng cạnh Bruce và Demi và bức ảnh được chụp vào sinh nhật lần thứ 30 của Rumer (con gái lớn của cặp đôi).

Dù sức khỏe sa sút đáng kể từ khi phải giải nghệ vì bệnh tật, cuộc sống của tài tử Bruce Willis vẫn tràn ngập niềm vui khi được chăm sóc bởi vợ trẻ Emma Heming Willis và sự quan tâm từ vợ cũ Demi Moore.