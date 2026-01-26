Mối tình dị biệt giữa ca sĩ cá tính và tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk

Theo Page Six, sự kết hợp giữa một nghệ sĩ theo đuổi phong cách âm nhạc cá tính và người đàn ông giàu nhất thế giới đã tạo nên một mối quan hệ khác biệt, liên tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Grimes, tên thật là Claire Elise Boucher, là ca sĩ, nhạc sĩ người Canada, nổi tiếng với dòng nhạc điện tử mang màu sắc thử nghiệm cùng hình ảnh nghệ thuật độc đáo. Trong khi đó, Elon Musk là CEO của Tesla, SpaceX và nhiều công ty công nghệ khác, được xem là biểu tượng của chủ nghĩa công nghệ tương lai.

Ca sĩ Grimes và Elon Musk có 3 con chung (Ảnh: Getty).

Hai người công khai mối quan hệ vào năm 2018, sau khi cùng xuất hiện tại sự kiện thời trang danh giá Met Gala, nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Trong thời gian bên nhau, Grimes và Elon Musk nhiều lần gây chú ý bởi những phát ngôn và lựa chọn khác thường, từ quan điểm về trí tuệ nhân tạo, tương lai loài người cho đến cách đặt tên con.

Năm 2020, Grimes hạ sinh con trai đầu lòng với Elon Musk và chọn một cái tên gây tranh cãi toàn cầu - X Æ A-Xii. Sau đó, cặp đôi buộc phải điều chỉnh tên gọi để phù hợp với luật pháp bang California (Mỹ).

Sau con trai đầu lòng, Grimes và Elon Musk tiếp tục chào đón thêm 2 người con thông qua mang thai hộ. Hiện, nữ ca sĩ có chung với tỷ phú công nghệ 2 con trai là X Æ A-XII (5 tuổi), Techno Mechanicus (3 tuổi) và con gái Exa Dark Sideræl (4 tuổi).

Ca sĩ Grimes và Elon Musk rơi vào nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con sau khi chia tay (Ảnh: IG).

Dù không duy trì mối quan hệ theo mô hình cặp đôi truyền thống, Grimes từng mô tả mối quan hệ của họ là “rất linh hoạt”, không gắn với khuôn mẫu hôn nhân hay tình yêu thông thường.

Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng liên tục đối mặt với sóng gió. Grimes nhiều lần thừa nhận gặp áp lực khi sống trong “cái bóng” quá lớn của Elon Musk, đồng thời chịu sự soi xét gay gắt từ dư luận và truyền thông. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn bảo vệ quyền riêng tư cho các con và giữ khoảng cách với những ồn ào xoay quanh cha của chúng.

Đến giai đoạn 2023-2024, Grimes và Elon Musk được cho là đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ tình cảm. Những bất đồng liên quan đến quyền nuôi con và cách nuôi dạy trẻ tiếp tục khiến cả hai thường xuyên bị nhắc tên trên truyền thông quốc tế.

Ca sĩ Grimes mong con có cuộc sống riêng tư trong khi Elon Musk không phản đối việc bọn trẻ dùng mạng xã hội, là tâm điểm truyền thông (Ảnh: People).

Grimes từng công khai bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cô gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc và đạt được thỏa thuận với Elon Musk về các vấn đề gia đình.

Theo Independent, Grimes gần đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên các con và tiết lộ những điều ít người biết về chúng.

Nữ ca sĩ viết: “Tôi cố gắng không bao giờ nói hoặc cho mọi người thấy các con của mình vì chúng xứng đáng được quyền riêng tư. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói rằng hào quang thuần khiết của chúng là không gì sánh bằng”.

Khi một tài khoản mạng xã hội bình luận rằng nghệ sĩ không nên công khai hình ảnh trẻ em trên mạng, Grimes bày tỏ sự đồng tình và khẳng định cô tuyệt đối không sử dụng hình ảnh con cái để tạo sự chú ý.

Ngôi sao 37 tuổi bày tỏ thêm: “Tôi đã nhiều lần cầu xin công chúng và cha của các con tôi giữ kín thông tin về các con, thậm chí phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Việc đời sống của các con bị phơi bày trước công chúng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi luôn trăn trở mỗi ngày về cách giải quyết vấn đề này. Thật điên rồ khi dường như không có bất kỳ giải pháp nào”.

Ca sĩ Grimes hiện tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật và chăm sóc các con (Ảnh: Getty).

Grimes cũng từng tiết lộ cô và Elon Musk có quan điểm trái ngược về việc cho con sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi nữ ca sĩ kiên quyết phản đối và cho rằng nên hạn chế tối đa, tỷ phú công nghệ lại tỏ ra thoải mái hơn với vấn đề này.

Tháng 10/2023, Grimes đệ đơn xin quyền làm cha mẹ hợp pháp cho cả 3 người con. Đến tháng 11/2024, cô cho biết cuộc chiến giành quyền nuôi con với Elon Musk đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, khiến kế hoạch phát hành âm nhạc bị trì hoãn.

Tháng 12/2025, Grimes tiết lộ cô và Elon Musk không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng Elon Musk đã chặn cô. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Ưu tiên duy nhất của tôi là cùng nhau nuôi dạy con. Tôi không quan tâm đến những màn kịch nơi công cộng”.

Đến nay, cả hai đều tập trung vào con đường riêng. Grimes tiếp tục theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật, trong khi Elon Musk dồn sức cho các dự án công nghệ đầy tham vọng.

Elon Musk hiện có 14 người con với 4 phụ nữ và từng nhiều lần gây tranh cãi bởi các phát ngôn về chính trị - xã hội. Theo truyền thông Mỹ, ông sở hữu khối tài sản hơn 788 tỷ USD và được xem là tỷ phú giàu nhất thế giới.

Giới quan sát nhận định, mối quan hệ giữa Grimes và Elon Musk không chỉ là một câu chuyện tình yêu cá nhân, mà còn phản ánh sự va chạm giữa hai thế giới đối lập: Nghệ thuật - cảm xúc và công nghệ - quyền lực.

Dù không có một cái kết êm đềm, mối quan hệ này vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống cá nhân của Grimes cũng như hình ảnh công chúng của Elon Musk.