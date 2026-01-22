Mối quan hệ giữa Quân A.P và Anh Tú Atus sau "Running Man Vietnam"

Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia Anh trai say hi mùa 1 và có những kỷ niệm đẹp. Đến Running Man Vietnam 2025, độ thân thiết tăng lên gấp nhiều lần khi cả hai cùng nằm trong dàn nghệ sĩ chính, đồng hành xuyên suốt 16 tập của chương trình.

Trong quá trình tham gia show thực tế, Quân A.P và Anh Tú Atus thường xuyên có những tương tác gây cười, tung hứng ăn ý với nhau, được người hâm mộ gọi vui là "cặp đôi nhan sắc".

Khán giả nhận xét, Quân A.P và Anh Tú Atus có nhiều điểm tương đồng như cùng là nghệ sĩ gốc Hà Nội, sở hữu vẻ điển trai và lượng người hâm mộ đông đảo. Cả hai cũng đều đã có tổ ấm hạnh phúc. Sự thân thiết, gắn bó của hai nghệ sĩ được người hâm mộ tích cực ủng hộ, xem là tình bạn đẹp trong giới nghệ sĩ.

Quân A.P và Anh Tú Atus thân thiết trong "Running Man Vietnam 2025" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Quân A.P kết hợp cùng Anh Tú Atus ra mắt ca khúc Đi đâu đấy. Việc Anh Tú Atus tham gia vào dự án âm nhạc này được xem là món quà bất ngờ mà Quân A.P dành tặng cho người hâm mộ trước thềm năm mới, cũng là lời chúc ngọt ngào cho mùa Valentine.

Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ kết hợp trong dự án âm nhạc cá nhân. Ca khúc thuộc thể loại pop ballad pha R&B hiện đại, giai điệu chậm rãi giúp người nghe tập trung vào ca từ của bài hát.

Nói về việc mời Anh Tú Atus tham gia, Quân A.P cho biết: “Hai anh em đã có khoảng thời gian thân thiết hơn sau Running Man Vietnam. Tôi nghĩ đây là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ cũng như bản thân tôi và anh Atus. May mắn là khi tôi mời, anh Atus nhận lời ngay”.

Về phía Anh Tú Atus, nam ca sĩ bày tỏ: “Vì là Quân nên tôi nhận lời, không chỉ trong ca khúc này mà sau này, điều gì có thể hỗ trợ được cho Quân, tôi luôn sẵn sàng”.

Thời gian qua, Quân A.P đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc: Thiên mệnh, Falling with you, Lửa gần rơm... Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam 2025. Hình ảnh “boy phố” hiền lành, thật thà lại trở thành điểm thu hút khán giả của Quân A.P.