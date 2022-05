Minh Hằng bật khóc, lần đầu tâm sự với fan về đám cưới

Sau khi được bạn trai cầu hôn, Minh Hằng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật trước thềm hôn lễ. "Fly me to the moon" diễn ra tại Đà Lạt không đơn thuần là một đêm nhạc mà còn là dịp cô trò chuyện thân tình với người hâm mộ.

Trước buổi diễn, dù gặp không ít khó khăn về hệ thống âm thanh lẫn thời tiết nhưng cô và ê-kíp vẫn cố gắng khắc phục để mang đến cho khán giả một đêm nhạc đậm chất tự sự và ấm cúng.

Minh Hằng hết mình trong đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cô hát live 15 ca khúc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong chương trình, Minh Hằng vừa hát vừa khuấy động không khí bằng những cuộc trò chuyện hài hước với fan. Nữ nghệ sĩ không ngại tâm sự về những chuyện tình cảm của mình trong quá khứ, từ khi mới biết yêu cho đến lúc trưởng thành.

Đặc biệt, khi chia sẻ về hôn lễ diễn ra vào tháng 6 tới, cô không giấu được niềm xúc động, bật khóc trước các fan. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tuy sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha".

Dù không công khai chồng sắp cưới trên sân khấu nhưng Minh Hằng khẳng định đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Nữ ca sĩ còn thể hiện bài hát "Một nhà" như món quà dành tặng chồng tương lai.

Nữ ca sĩ trải lòng về chuyện tình cảm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Và xúc động, bật khóc khi giao lưu cùng người hâm mộ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuyên suốt chương trình, Minh Hằng đã hát live hơn 15 ca khúc, trong đó có những bài quen thuộc được làm mới lại như "Một vòng trái đất", "Babe so lonely", "Là vì ai", "Em xin anh"... kết hợp cùng rapper điển trai Dablo - top 10 "King of rap".

Minh Hằng kết hợp cùng rapper điển trai Dablo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dablo cho biết dù rất hạnh phúc nhưng anh cũng cảm thấy... khá run khi hợp tác với Minh Hằng. Đáp lại, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" hóm hỉnh cho hay cô rất muốn nắm tay nam rapper điển trai cho "bớt run" nhưng không thể vì "người ấy" của cô cũng đang có mặt tại show diễn.